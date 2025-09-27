ドジャースが4年連続地区優勝

米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でダイヤモンドバックスと戦い、8-0で勝利。4年連続の地区優勝を決めた。先発した山本由伸投手が6回4安打無失点の快投で12勝目。大谷翔平投手も54号2ランを放つなど5打数1安打2打点で勝利に貢献した。試合後に投稿された集合写真で、大谷のサイズに注目が集まった。

地区優勝のマジック1で迎えたドジャースは2回にフリーマン、パヘスの連続ホームランなどで4点を先制。4回にも大谷が54号2ランを放つなど4点を追加した。先発の山本はスプリットとカーブを中心に凡打の山を築き、6回を4安打7奪三振、無失点の快投。救援陣もダイヤモンドバックスに得点を与えず、8-0と完勝した。

試合後、ドジャース公式Xは地区Vのチームの集合写真を公開。最前列にはロバーツ監督、ベッツらが陣取り、大谷は2列目、山本は一番端で笑みを浮かべ、佐々木朗希は最後列で写っている。

広い肩幅、太い腕、厚い胸板…。この写真を見たファンは、大谷のサイズに目を見張り、Xには様々なコメントが並んだ。

「大谷デカすぎるだろ 腕の太さどうなってんねん」

「身体がデカいので目立つ！！ 成績も目立つ！！」

「大谷さんの肩幅えぐぐて草」

「やっぱいつ見ても大谷の肩幅の広さバグだろ」

レギュラーシーズンは残り3試合。自己最多タイ54号としている大谷は、大逆転の本塁打王を狙う。



（THE ANSWER編集部）