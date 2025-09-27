¼«Ì±ÁíºÛÁª¤ÎÎ¢¤Ç°ÅÌö¤¬±½¤µ¤ì¤ëŽ¢¸øÌÀÅÞŽ£¤Î»×ÏÇ
ÁªµóÀï¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡Ö°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ëÀïÎ¬¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¸øÌÀÅÞ¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¼°Õ¤òÅ±²ó¡¢¡È¥É¥¿¥Ð¥¿·à¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¸øÌÀÅÞ¤Î´´Éô¤È¤Ï¡©
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ï10·î4Æü¤ÎÅê³«É¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½ÐÇÏ¤·¤¿5¸õÊä¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬°ìÃÊ¤È·ã²½¤·¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¸øÌÀÅÞ¤ÎÆ°¸þ¤À¡£
¡ÖÊÝ¼éÃæÆ»¡×¤ò·Ç¤²¤ë¸øÌÀÅÞ¤¬¡ÈÈ¿ÊÝ¼é¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡£À¯¸¢°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±¤¿°ìÉôÌîÅÞ¤È¤Î¡ÈÏ¢·È¡É¶¨µÄ¤Ç¤â¡¢À¯¼£Ï©Àþ¤äÀ¯ºö¤Ç¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ò½Å»ë¤·¡¢Í¥Àè¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢ºò½©¤ËÀÐÇËÌÐÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÈÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤È¤Î¿Æ¸ò¤Î¿¼¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼«¸ø¤Î¡ÈÌª·î´Ø·¸¡É¤¬°ìÃÊ¤È¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê¸øÌÀÅÞ´´Éô¡Ë¡£¤È¤¯¤ËÀÐÇË¼óÁê¤¬À¯¸¢È¯Â»þ¤Ë¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊÝ¼éÇÉ¡×¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹À¯¼£Ï©Àþ¤äÀ¯ºö±¿±Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤â¡Ö¼«¸ø°ìÂÎ²½¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯Æ°¤»Ï¤á¤¿¡×¡Ê´´Éô¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
ºØÆ£ÂåÉ½¤Ï¡Ö´ØÍ¿¤Ê¤É¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È±ìËë
¤·¤«¤·¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ç¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡ÖÎ¢¶â»ö·ï¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÐÇË¼óÁê¤ä¼«Ì±ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤Î¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÂÐ±þ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Í¿ÌîÅÞÂÐÎ©¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡ÖµëÉÕ¤«¡¢¸ºÀÇ¤«¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌÂÁö¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤Ø¤Î¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¡¦ÉÔ¿®¤òµÞ³ÈÂç¤µ¤»¡¢½°»²Áªµó¤Ç¤Î¼«¸øÂçÇÔ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞÃüÍî¤Î´¬¤Åº¤¨¤ò¿©¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤¬ÅÞÀª¤Î¸åÂà¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬Í¥Àª¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¸øÌÀÅÞ¤Ï¡ÖÁíºÛÁª¤¬¼«¤é¤ÎË¾¤à·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¼«¸ø¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤Ê¤É¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ëÀïÎ¬¡×¡ÊÍÎÏ´´Éô¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÏÉ½¸þ¤¡¢¡ÖÁíºÛÁª¤Ø¤Î´ØÍ¿¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È±ìËë¤òÄ¥¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÄ¶ÊÝ¼éÇÉ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ÎÅöÁª¤À¤±¤ÏÁË»ß¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¡×¡ÊÂ¦¶á¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Á´¹ñ¤ÎÃÏÊýµÄ²ñ¤Ç¤Î¼«¸ø¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¹â»Ô»á¤ËÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤ò¸£À©¤¹¤ë¹½¤¨¡×¡ÊÆ±¡Ë¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÁíºÛÁª¤Ø¤Î¡È±¢¤Î°µÎÏ¡É¤È¤Ê¤ë¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¸øÌÀÅÞ¤Ïº£²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤È¶¦¤Ë»´ÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¡×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÍÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ë¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦ËÉ±ÒÀ¯ºö¤Ê¤É¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÅÞ¡×¤È¤¤¤¦·ëÅÞ¤Î¸¶ÅÀ¤«¤éÂç¤¤¯ÐªÎ¥¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢»Ù»ý¼Ô¤Î¹âÎð²½¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤òÊìÂÎ¤È¤¹¤ë¡Ö½¡¶µÀ¯ÅÞ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¤¬È¾¸º¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÅÞÆâ³°¤«¤é¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î¡È²¼ÂÌ¤ÎÀã¡É¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢ËÜÍè¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¡ØÊÝ¼é²½¤Î»õ»ß¤áÌò¡Ù¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¡ÊÁÏ²Á³Ø²ñ´´Éô¡Ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤°¡£
¤½¤ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë·ëÅÞËþ60Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢ÅÞÆâºÇ¶¯ÉôÂâ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿½÷ÀÉô¡ÊµìÉØ¿ÍÉô¡Ë¤ò¼´¤Ë¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¤òºÆ¶¯²½¡£º£²ó¤Î»²±¡Áª¤ÇÆÀ¤¿500ËüÉ¼Í¾¤ê¤ò°Ý»ý¡¦³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¡¢¼¡´ü¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤Î¼«¸ø¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¼«¸øÏ¢Î©¤ÎÀ¯¸¢´ðÈ×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ²¼¤Ç¤ÎÏ¢Î©ÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ÎÆ°¤¤ò¸£À©¤¹¤ë¤Î¤¬ÅöÌÌ¤ÎÀïÎ¬¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤ë¡£
´´»öÄ¹¼°Õ¢ªÂ¨Å±²ó¡È¥É¥¿¥Ð¥¿·à¡É¤ÎÉñÂæÎ¢
¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÍâÆü¤ËÅ±²ó¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ¼Â¿Î´´»öÄ¹¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ¼Â¿Î´´»öÄ¹¤Ï9·î11Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢»²±¡Áª¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡ÖÁí³ç¡×¤òÈ¯É½¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡6·î¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤Ç¤Î3¿ÍÍîÁª¡¢¢»²±¡ÁªÈæÎã¶è¤Ç¤ÎÌó100ËüÉ¼¤ÎÆÀÉ¼¸º¤Ê¤É¤ò¡ÖÅÞÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
Ê»¤»¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Îµì°ÂÇÜÇÉ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¡×¤ò¿äÁ¦¡¦»Ù»ý¤·¤¿¤³¤È¤¬¡ÖÅÞ¤ÎÀ¶Î÷¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂ»¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤Æ´´»öÄ¹¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÏÍâ13Æü¤Ë¡Ö¸½ÂÎÀ©¤ÇÅÞÀª²óÉü¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤òÌÀ¸À¤·¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÀ¾ÅÄ»á¤â¼°Õ¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡È¥É¥¿¥Ð¥¿·à¡É¤ò±é¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö½é¤á¤«¤é»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È±î¼Çµï¡É¡×¡Ê¼ã¼ê´´Éô¡Ë¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤À¼¤âÏ³¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
ÀÆÆ£»á¤ÏºòÇ¯11·î¤ÎÎ×»þÅÞÂç²ñ¤Ç¡¢Ä¾Á°¤Î½°±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿ÀÐ°æ·¼°ì»á¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢2024Ç¯9·î¤Þ¤ÇÌó15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿»³¸ýÆáÄÅÃË»á¡Ê7·î¤Î»²±¡Áª¤òµ¡¤ËÀ¯³¦¤«¤é°úÂà¡Ë¤òÅÞ´´»öÄ¹¤Ê¤É¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¡¢¤·¤«¤â»³¸ý»á¤è¤ê¤âÇ¯Ä¹¤È¤¤¤¦ÅÞÄ¹Ï·¤À¤±¤Ë¡¢ÂåÉ½½¢Ç¤¤Î»þÅÀ¤Ç¼þÊÕ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï»²±¡Áª¤Þ¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤®Ìò¡£Áªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¸å¿Ê¤ËÆ»¤ò¾ù¤ë¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢»²±¡Áª¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¸øÀ¯¸¢¤¬½°»²¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¡Ö°ìÉôÌîÅÞ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Ë¤è¤ëÀ¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ßÊÑ¹¹¡×¡ÊÍÎÏ´´Éô¡Ë¤òÌÏº÷¤¹¤ëÆ°¤¤¬ÂæÆ¬¡£¸øÌÀÅÞÆâ¤Ë¤â¡ÖÀ¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤Ç³ÆÌîÅÞ´´Éô¤Ë¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÆÆ£»á¤·¤«ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê´´Éô¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬µÞ³ÈÂç¤·¡¢ÁíºÛÁª¤ËÀè¹Ô¤¹¤ë·Á¤ÇÂåÉ½Â³Åê¤ò·è¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÆÆ£»á¤ÎºÇÂç¤Î´Ø¿´»ö¤¬¡ÖÁíºÛÁª¤ÇÃ¯¤¬¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¡×¡Ê¼þÊÕ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤É¤ª¤ê¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÁê¡ÊÆÏ¤±½Ð½ç¡Ë¤Î5»á¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ç¤Ï¡ÖËÉ±ÒÈñ³ÈÂç¤Ê¤É¡ØÊ¿ÏÂ¤ÎÅÞ¡Ù¤ÎÍýÇ°¤ËÈ¿¤¹¤ëÀ¯¼£Ï©Àþ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¹â»Ô¡¢¾®ÎÓ»áÎ¾»á¤È¤ÏÏ¢·È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÅÞ´´Éô¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬»ÙÇÛÅª¤À¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤È¤·¤Æ¡Ö¡È¸øÌÀ³°¤·¡É¤òÌÏº÷¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¡¢ÌÐÌÚ»á¤ËÂÐ¤¹¤ëµñÈÝ´¶¤âº¬¶¯¤¤¡£
°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡ÖÆüÃæÍ§¹¥¡×¤Ç¤âÊâÄ´¤¬¤½¤í¤¦ÎÓ»á¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¿·ÁíºÛ¤Î¡ÖËÜÌ¿¡×¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®Àô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÊÝ¼é²½¤Î»ÑÀª¤Ë·üÇ°¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤äÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÈÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ä¿ûµÁ°ÎÉûÁíºÛ¤¬¸å¸«¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ï¢·È¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡ÊÁÏ²Á³Ø²ñ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤ë¡£
¸øÌÀÅÞ¤Î¡È°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¡É¤È¤ß¤é¤ì¤ëÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Êº¸¡Ë¤È¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÁê¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
Ê»¤»¤Æ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬¡Ö¼«¤é¤ÎÀ¯¸¢¤Ç¼çÍ×³ÕÎ½¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÊª¡×¤È»ö¼Â¾åÌ¾»Ø¤·¤¹¤ë·Á¤ÇÎÓ»á¤È¶¦¤Ë¾®Àô»á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¾®Àô»á¤Ø¤Î¿Æ¶á´¶¤¬¹¤¬¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß³ÈÂç¤Î¹ÔÊý¡×¤À¡£ÁíºÛÁª5¸õÊä¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤äÆ¤ÏÀ²ñ¤Ê¤É¤Ç¡¢ÌÐÌÚ»á¤¬¡Ö¡ÊÏ¢·ÈÁê¼ê¤Ï¡ËÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Û¤«¤Î4¸õÊä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡ÖÀ¯¼£Ï©Àþ¤äÀ¯ºö¤Ç¤Î°ìÃ×¤¬Á°Äó¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ý¿·vs¹ñÌ±¡¢·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¡ÈÏ¢Î©Æþ¤ê¶¥Áè¡É
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸øÌÀÅÞ´´Éô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖÀ¯¼£Ï©Àþ¤äÀ¯ºö¤Ç¶¦Æ±ÊâÄ´¤¬¼è¤ì¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¡¢Âçºå¤Ç·ãÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ë°Ý¿·¤ÎÀ¯¸¢Æþ¤ê¤ÏÇ§¤á¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤À¡£
¤¿¤À¡¢¾®Àô»á¤Ï°Ý¿·ÂåÉ½¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤È¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¡£¾®Àô¿Ø±Ä¤Ç¤Ï¡Ö¾®ÀôÀ¯¸¢¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÉôÊ¬Ï¢¹ç¤äÏ¢Î©¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÊÍÎÏµÄ°÷¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÎÓ»á¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤É¤ÎÅÞ¤È¤â¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ°Ý¿·¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤â¡Ö¿·À¯¸¢¤ÎÏ¢·ÈÁê¼ê¤Ï¤ï¤¬ÅÞ¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¸ÀÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£°Ý¿·¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ø¤Î»¿À®¤¬Ï¢·È¤Î¥«¥®¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±ÅÞ¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾°æ°ìÏºÁ°ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤È¿û»á¤ÎÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ÏÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¡¢°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁªµó¤ÇÉé¤±¤¿¤ê¡ÊµÄÀÊ¤ò¡Ë¸º¤é¤·¤¿¼ÔÆ±»Î¤¬ÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¡¢Ì±°Õ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¸¢ÎÏ¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¸£À©¤·¤¤ê¡£¤¿¤À¡ÖËµÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¡ÈÏ¢Î©Æþ¤ê¶¥Áè¡É¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞÄ¹Ï·¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÁíºÛÁª¤ÈÆ±»þ¿Ê¹Ô¤ÎÍÍÁê¤È¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¿·À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËÂ¿¸µÏ¢Î©ÊýÄø¼°¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë²ò¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¡Ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÎ©¾ì¤ä¼çÄ¥¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÆ°¸þ¤¬½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£ÁíºÛÁª¤¬½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ï¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤é¤Î¸ÀÆ°¤È¤½¤Î±Æ¶Á¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÀô ¹¨ ¡§ À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë