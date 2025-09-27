国内外で行列を生む福岡発の「生ドーナツ」の店が、韓国・ソウルに初上陸します。オープン前から話題を集める現地の様子を、ひと足先に取材しました。

■FBSソウル特派員・西山聡記者

「レトロな雰囲気で若者に大人気の街。その一角に、ありました。I’m donut ?です。」



オーナーシェフの平子良太さんが「I’m donut ?」の韓国出店の場所に選んだのは、自ら歩いて探したというソウル東部に位置する聖水（ソンス）です。





かつて工場や倉庫として使われたレンガ造りの建物をリノーベーションした、オシャレなカフェやショップが立ち並んでいます。レトロな雰囲気を残しながら、若者の感性が息づくトレンドの発信地として今、大注目の街です。

■I’m donut ? オーナーシェフ・平子良太さん

「聖水（ソンス）は、新しいものが来る街でありながら定着しているという、バランスがとれた街だと思っていました。」



そんなホットスポットに27日にオープンする「I’m donut ?」といえば、ふわふわ新食感の「生ドーナツ」が話題を呼び、東京や福岡など国内の8店舗は連日大行列です。



ことし4月にニューヨーク、7月には台北（タイペイ）に出店するなど、日本発の「生ドーナツ」の世界への挑戦が続いています。



こうした日本の大人気ドーナツの出店情報は、韓国の人にもすでに広がっているようです。



■韓国の人

「SNSを見て知っていておいしそうだったので、韓国に来ると聞いて一度食べてみたいという話をしていた。」

「韓国出店記念メニューもあると聞いたので、それを食べてみたい。」

ソウル店では、おなじみの「生ドーナツ」はもちろん、韓国の伝統料理をヒントに、柔らかくゆでた豚肉を、ネギやトマト、甘辛いソースとともに「生ドーナツ」で挟んだ「ポッサム」など、限定のメニューを6つ用意しました。中でもおすすめは。

■平子さん

「ハニーマッコリクリームはすごくおすすめです。マッコリのジュレも中に入っていて、結構さっぱりしてるけれど、はちみつの甘さと合わさってすごくおいしいです。」



韓国の流行最先端の街での新たな挑戦に、平子さんは期待をにじませます。



■平子さん

「スタートの日がいよいよ迫ってきたなと、わくわくしていますね。ゆくゆくは、I’m donut ?は世界のスタンダードにしていきたいと思っています。」



福岡から世界の「生ドーナツ」へ。韓国の人たちをとりこにすることを目指しながら、すでに次なる目標も見据えています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月26日午後5時すぎ放送