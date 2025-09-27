乳がんで手術…意外と悩ましい「入院時の連帯保証人」は必要なのかという「切実な問題」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

入院時の連帯保証人は必要なのか?

エンディングセンターに死後のことを委任契約している加藤佐千子さん（仮名）がいる。彼女は未婚を通し、ひとり暮らしである。このほど乳がんが発見され手術を受けることになった。

入院に際しての「保証人」や「連帯保証人」をどうするか。エンディングセンターでも入院保証は扱っているが、まずはドイツで暮らす姉に頼んでみようと考えた。「入院の保証人になってくれない？」と電話で頼むと、姉は「何それ？」と答えた。ドイツでは入院の際に保証人を必要としないので、わからなかったそうだ。

そのような話をしているときに、スイスの国営ラジオ放送から取材を受けたので、特派員にスイスではどうか調べてもらった。結果は「入院の際に保証人は要らない」とのこと。

また、アメリカ・ノースカロライナ州に住む文化人類学者のアン・アリソン教授に問い合わせたところ、「デス・カフェ」を経営する友人に聞いてみてくれた。

「私たちには保証人に相当するものはない。健康維持機構（HMO：Health Maintenance Organization）や他の保険等で、請求された金額を支払います」

アメリカでは日本の国民皆保険といった医療保険制度がない。高齢者や低所得者には「メディケア」「メディケイド」といった制度があるが、多くのアメリカ人は、雇用主が提供する民間医療保険によってカバーされている。

アメリカでは、入院に際して、「人が保証する」のではなく、「保険で保証する」システムとなっている。それはよいが、保険会社が医療内容の決定権を持ち、医療を管理するようになっているとのこと。その点については本当の自由といえるかどうか、問題が残る。

