日本軍2600人が戦死…写真には映らなかったアッツ島「玉砕の現実」

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

アッツ島

1942年6月4日、日本軍はアリューシャン列島の北東端にあるフォックス諸島にあるアマクナック島に設置されていたダッチ・ハーバーの米海軍基地を空襲する。毎日戦中写真には、日本海軍空襲部隊が撮影した写真が残っている。

この島を占領はしていないが、その代わり6日にはアッツ島、その翌日にはキスカ島を占領した。前者には陸軍守備隊、後者には北の最前線基地として海軍陸戦隊が配備された。

アッツ島は、玉砕の島として知られる。しかし、この島で撮られた写真のうち、毎日戦中写真に残っているのは、艦上での陸軍体操や相撲、手榴弾の投げ方の練習など、非戦闘風景である。軍艦の甲板から魚を手釣りしている写真まである（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。

鳴神島と改められたキスカ島でも、同様に海軍体操、高山植物の採取、鳴神神社への参拝などの写真だけが残っている。

ところが、ほぼ1年後、これらの写真とはまったく違った状況が日本軍を襲う。

5月29日までに、アッツ島では4倍の兵力をもつ米軍が侵攻し、日本軍は2600人の戦死者を出した。玉砕である。そのことは、5月30日に大本営陸軍報道部長の谷萩那華雄がおこなったラジオ放送でリスナーに周知された。

一方、鳴神島では、アッツ島の状況を踏まえて、1943年7月下旬に全軍5000人あまりが短時間で撤収を完了していた。

アッツ島玉砕後、7月13日には、この両島に関する写真を新聞掲載「保留」とすることが通知された。このことは、毎日戦中写真の台帳に赤字でメモ書きされており、強く注意喚起されている。その結果、玉砕や撤退の実態を描く写真が紙面に掲載されることは控えられた。そもそも、特派員が玉砕の光景を撮る機会などなかった。

今日残る玉砕の様子を撮った写真の多くは、占領後に米軍が撮影したものである。

アッツ島の玉砕が、愛国神話に変化するのは、さらに2ヵ月経った1943年9月、東京都美術館で開催された「国民総力決戦美術展」で公開された藤田嗣治の画「アッツ島玉砕」が契機になったといってよい。193センチ×259センチの巨大で陰鬱な油絵は地方でも巡回展が開催され、見る人びとの心をゆさぶった。

なお、藤田の絵は、戦後米軍が接収するものの、1970年に無期限貸与という形で日本に返還され重要文化財の指定を受けないまま、東京国立近代美術館に所蔵されている。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

