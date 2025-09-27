¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¶Ã¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡¢»î¹ç¸å¤Î¡ÈÊÌ¿Íµé¤Î¥Ó¥¸¥åÊÑ¡É¤Ë¤â¥Í¥Ã¥È¤¶¤ï¤Ä¤¯
¡¡9·î26Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ë»÷¤Æ¤ë¡© ÊÌ¿Íµé¤Î¥Ó¥¸¥åÊÑ¤¬ÏÃÂê¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó54¹æ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢6²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç12¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤é¤Î³èÌö¤Ç´°¾¡¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤¬¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Î°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡Á°Æü¤Î25Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¡¢¤ª¤è¤½4¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤À¤¬¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º»þÂå¤«¤é¼çÀï¾ì¤À¤Ã¤¿ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æµß±çÅÐÈÄ¡£
¡¡5·î¤Ë±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¼£ÎÅ¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤ÏÃÏ¶èÍ¥¾¡¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÅÚÃÅ¾ì¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¾º³Ê¤Ë¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÄ´»Ò¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÏÃ¡£
º´¡¹ÌÚ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ï°ì¤«È¬¤«¤ÎÅÒ¤±
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈèÏ«¤â½Ð¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢2°Ì¤Î¡Ê¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤â°ì»þ¤Ï1¥²¡¼¥àº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡ÈÅê¤²¤é¤ì¤ëÅê¼ê¡É¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤Ç¾º³Ê¤µ¤»¤¿¤Î¤¬º´¡¹ÌÚÅê¼ê¡£
¡¡À©µåÆñ¤ÎÉÔ°Â¤ÏÉÕ¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁ´ÎÏÅêµå¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ÎÁÇ¼Á¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤Î¡È°ì¤«È¬¤«¡É¤ÎÅÒ¤±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´üÂÔ¤Ï¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ï160¥¥í¤òÏ¢È¯¤·¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°2Ã¥»°¿¶¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¡£¸åÂ³¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¡¢Àª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï±äÄ¹Àï¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼êÊü¤·¤Çº´¡¹ÌÚ¤ò¾Î¤¨¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼¡¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¼«¿®¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¼¡Àï¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊÌ¿Íµé¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡ÈÊÌ¿Íµé¤ÎÊÑ²½¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ôº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢È±·¿¤«¤ï¤Ã¤Æ¤ÆÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô¤ä¤Ã¤Ñº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤¤È±¿¤Ð¤»¤Ð¡Õ
¡ÔÁ°È±¤òÀÚ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤£¤Ê¡ª¡ª º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¯¤ó¡Õ
¥ª¥·¥ã¥ì¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤23ºÐ¤Î¼ã¼Ô
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¹¥Åê¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÜ¤¬±£¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¿¤Ó¤¿Á°È±¤ò¿â¤é¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¤¢¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÏË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Á°È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÊÆÄÅ¸¼»ÕÉ÷¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¿â¤é¤·¤¿Á°È±¤Ç¤¤°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¥á¥¸¥ã¡¼¾º³ÊÁ°¤ËÀ°¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤Ï¸å¤íÈ±¤â¤Þ¤È¤á¤Æ·ë¤Ù¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤âÀË¤·¤à¤Û¤É¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÇÎý½¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À·ë²Ì¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ì¤Ð23ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤Ç¤¹¤·¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤Ïµå¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëºÝ¤Î»äÉþ¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾åµé¼Ô¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤ÊÈ´·²¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¡¢ÂçÃ«¤é¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¾¡Íø¤ÎÈþ¼ò¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â°µ´¬¤ÎÅêµå¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£