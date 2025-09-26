本田技研工業株式会社は、軽自動車「N-WGN」を一部改良し2025年9月26日に発売すると発表した。

同モデルは、新たに「ファッションスタイル」グレードを追加し、親しみやすいデザインを提案するほか、N-WGN CUSTOMには特別仕様車「BLACK STYLE」を設定。精悍なブラックアクセントを取り入れた専用内外装を備える。また、今回の改良では近距離衝突軽減ブレーキの追加や7インチTFT液晶メーター採用など安全性と利便性も向上しており、日常利用にさらなる安心と快適さを提供するモデルとなっている。

「N-WGN」を一部改良して発売

～N-WGN CUSTOMに特別仕様車「BLACK STYLE」を設定～

Hondaは、軽自動車「N-WGN（エヌワゴン）」を一部改良し、9月26日（金）に発売します。N-WGNに世界観の幅を広げる新グレード「ファッションスタイル」を追加するとともに、N-WGN CUSTOMに特別仕様車「BLACK STYLE（ブラック スタイル）」を設定します。

N-WGN L ファッションスタイル N-WGN CUSTOM 特別仕様車 BLACK STYLE

N-WGNは、通勤・通学や買い物といった日々の生活シーンで快適にクルマを使うための安心・安全性能や使い勝手を追求したモデルです。全タイプに標準装備とした先進の安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダ センシング）」※1や、センタータンクレイアウトがもたらす広い室内空間、使い勝手のよい荷室など、一人ひとりの暮らしになじむ機能性やデザインがご好評をいただいています。

今回の一部改良では、車両前部にパーキングセンサーを追加するとともに、車両が衝突するおそれがある場合にブレーキを制御し、衝突回避や衝突による被害の軽減を支援する「近距離衝突軽減ブレーキ」をHonda SENSINGの機能として新たに装備しました。また、メーターを7インチのTFT液晶に変更し、Honda SENSINGの作動状態などをよりわかりやすく表示するとともに、マルチインフォメーションディスプレーの表示を必要な情報に集約したことにより、視認性を高めました。

今回N-WGNに追加したファッションスタイルは、エクステリアにオフホワイト塗装を施した専用のドアミラー、アウターハンドルと、カラードフルホイールキャップを装備。シンプルで親しみやすいN-WGNのデザインはそのままに、愛らしさと心地よさを表現しました。

さらに、N-WGN CUSTOM特別仕様車BLACK STYLEは、上質かつ精悍なN-WGN CUSTOMに、ブラックをアクセントとした内外装パーツを採用し、より上質で洗練されたデザインとしました。

Honda SENSINGは、ドライバーの運転支援機能のため、各機能の能力（認識能力・制御能力）には限界があります。

各機能の能力を過信せず、つねに周囲の状況に気をつけ、安全運転をお願いします。詳細はホームページをご参照ください

特別仕様車BLACK STYLEの主な装備内容

エクステリア

（ベルリナブラック塗装）

フロントグリルモール フロントグリルロアーモール フォグライトガーニッシュ 14インチアルミホイール 【L 特別仕様車 BLACK STYLE】 15インチアルミホイール 【L・ターボ 特別仕様車 BLACK STYLE】

（クリスタルブラック・パール塗装）

電動格納式リモコンドアミラー アウタードアハンドル リアライセンスガーニッシュ リアライセンスガーニッシュモール シャークフィンアンテナ N-WGNエンブレム CUSTOMエンブレム インテリア

（ピアノブラック塗装）

全国メーカー希望小売価格

助手席インパネガーニッシュ ドアオーナメントパネル（フロント／リア） ステアリングガーニッシュ など

N-WGN

タイプ エンジン 駆動方式 トランスミッション 消費税10％込み L 660ccDOHC FF CVT 1,576,300円 4WD 1,721,500円 Lファッションスタイル FF 1,675,300円 4WD 1,820,500円 L助手席回転シート車 FF 1,678,600円 4WD 1,823,800円

N-WGN CUSTOM

タイプ エンジン 駆動方式 トランスミッション 消費税10％込み L 660ccDOHC FF CVT 1,794,100円 4WD 1,939,300円 L・ターボ 660ccDOHCターボ FF 1,912,900円 4WD 2,058,100円

N-WGN CUSTOM 特別仕様車 BLACK STYLE

タイプ エンジン 駆動方式 トランスミッション 消費税10％込み LBLACK STYLE 660ccDOHC FF CVT 1,860,100円 4WD 2,005,300円 L・ターボBLACK STYLE 660ccDOHCターボ FF 1,978,900円 4WD 2,124,100円

・価格には、保険料、税金（消費税を除く）、登録などに伴う費用は含まれません

・価格はメーカー希望小売価格（消費税10％込み）で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に定めております。詳しくは販売会社にお問い合わせください

・自動車リサイクル法の施行によりリサイクル料金が別途必要。リサイクル料金は、リサイクル預託金（シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要な費用、情報管理料金）および資金管理料金の合計金額

ボディーカラー

N-WGN L・L 助手席回転シート

プラチナホワイト・パール★1 クリスタルブラック・パール ルナシルバー・メタリック プレミアムサンライトホワイト・パール★2 フレームレッド トワイライトミストブラック・パール★1 N-WGN L ファッションスタイル

プレミアムアイボリー・パールⅡ フィヨルドミスト・パール ボタニカルグリーン・パール N-WGN CUSTOM

プラチナホワイト・パール★1 クリスタルブラック・パール ルナシルバー・メタリック プレミアムサンライトホワイト・パール★2 ミッドナイトブルービーム・メタリック★1 トワイライトミストブラック・パール★1 N-WGN L BLACK STYLE

プラチナホワイト・パール★1 クリスタルブラック・パール トワイライトミストブラック・パール★1 ボタニカルグリーン・パール★1

★1 33,000円（消費税抜き 30,000円）高

★2 55,000円（消費税抜き 50,000円）高

リリース提供元：本田技研工業株式会社