【食物アレルギー】保護者と先生が連携して、子どもの命をまもるために必要なこと

近年、アレルギー全体の患者数が増えています。それとともに、食物アレルギーとアナフィラキシーも大きく増えています。

食物アレルギーの基礎知識から、アナフィラキシーへの緊急対応まで徹底解説した『新版 食物アレルギーのすべてがわかる本』より、抜粋してお届けします。

保護者へ 園や学校だけに任せず、情報を共有する

いくら家庭で注意しても、園や学校で間違って食べてしまう心配があります。避けるべき食物、緊急時の対応など、医師の診断をもとにした正確な情報を家庭と園・学校で共有しておきます。

進級・進学時には個別に面談をしてもらうようにします。園や学校では給食のほか、調理実習、遠足、修学旅行、豆まきなど「食」がかかわる行事もあります。担任だけでなく、園・校長、栄養士、養護教諭、保育士など関係者に理解してもらいましょう。

保護者の思い込みでなく、医師の正しい診断をもとにして原因食物や症状、処置についての情報を、正確に伝えなくてはなりません。文書にすることが基本です。

■緊急時のこと

アナフィラキシーを起こしたことがあったら、必ず伝え、緊急時のことを相談しておきましょう。

・どこに搬送するか

ふだん診療を受けているかかりつけ医の連絡先のほか、アナフィラキシーが起こったときなどの緊急時に対応してくれる医療機関をあらかじめ伝えておくといいでしょう。

・保護者への連絡方法

昼間の連絡がとれる自分の連絡先を伝えておくことも大切です。自宅の電話番号、携帯電話番号、職場の連絡先などを園や学校の関係者に伝えます。記載したカードを子どもに常に携帯させておくと安心です。

・薬の使用

症状が起きたときの薬を子どもに持参させるなら、学校に伝えておきます。保健室などにも預けておくと安心です。とくにエピペンⓇについては担任や養護教諭と取り扱い方を確認しておきます。

■同級生にも理解を

食物アレルギーのために何かを食べられない人がいることを、級友やその保護者など周囲の人に理解してもらえるよう、機会があったら隠さずに話しましょう。

重い症状が出たときに助けてもらうこともあるでしょうし、子どもが疎外感をもたないようにするためでもあります。

■文書で伝える

園や学校への希望は、口頭だけでは必要な情報が不足することもあります。アレルギーがあることを申し出て、必要な書類を作成し、情報を共有します。とくに給食などで食物除去を希望するときには、「生活管理指導表」を提出します。

先生へ 生活管理指導表とガイドラインを使って

園と学校それぞれに、国からアレルギー対応のガイドラインと生活管理指導表が発行されています。この２つを利用して、正しい知識を身につけ、いざというときに対応できるようにしておきましょう。

食物アレルギーの子どもは、けっして少数ではありません。また、年々増加しています。

保育園や幼稚園の場合は、子どもたち自身がまだ自己管理できないこと、耐性を獲得する子もそろそろ出てくるなど、症状や病状の変化が大きい時期です。そのため、先生方は混乱しがちです。

学校では子どもたちの活動範囲も広がり、宿泊つきの行事があるなど、対応が追いつかず、やはり現場は混乱しています。

先生方は必要以上に恐れることはありませんが、症状を把握し、正しく対応できるようにしておきましょう。

■知っておきたいこと

けっして少なくない病気であり、重症の場合は生命の危険さえあることなど食物アレルギーについて正しい知識を身につけておきましょう。例えば下記のようなことは基本です。

・食物アレルギーの子どもは身近に大勢いる

・即時型が多い

・園児は食べる物を自己管理できない

・前兆がなく突然起こることがある

・適切に対応しないと重症な子は生命の危険もあり得る

■セットで使う

園や学校の先生や関係者は、生活管理指導表とガイドラインの2つを利用します。

■連携していくために

園・学校での事故を防ぎ、子どもたちが安全・安心に過ごせるように、現場の先生方は、保護者、医師と連携していきます。書類は必須ですが、それだけでなく、直接面談のうえ情報を確認しましょう。

保護者は専門医の指導も受け、先生と情報を共有する。先生方や園・学校関係者はかかりつけ医や専門医と連携し、アレルギーの正確な情報を得る

