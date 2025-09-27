「察してほしい」「靴下ぬぎっぱなし」…どうして私たちはパートナーの”小さいこと”にイライラするのか

国内外のいろいろな家族への取材から、「実用的なヒント」をギュギュッと詰めた、ワンオペ育児本の決定版『ワンオペ育児モヤモヤ脱出ガイド 「つかれない家族」になるための31のヒント』より、ワンオペ育児の簡単ヒントをご紹介！

「役割期待のズレ」を意識してみる

パートナーに「言わなくてもわかって」と求めるのは「期待のしすぎ」でストレスのもと。相手に期待を押しつけるのをやめてみたら、モヤモヤも減るはずです。

【“察して”をやめて、ズレを意識する！ 漫画で読む】

「人」や「場所」に自然に期待を抱くことを、本人は「おかしなことではない」「常識的」「普通のこと」などと考えてしまいがちです。でも、期待の内容が現実的には無理なものだったり、特殊なものだったり、要求が高すぎるものだったりすることもあるのです。期待値の高さゆえに、日々のイライラ・モヤモヤを増やしてしまっているというのもよくある話。そして、そのことに人はなかなか気づくことができません。「保育園」「幼稚園」「学校」「塾」「習い事」などの関係者にモヤモヤを抱くときも、「役割期待のズレ」をいったん意識してみるのは、かなり大切な気がしました。

忘れてはいけないキーワードは「相手も人間」ということです。

とはいえ、期待値をどこまでも下げればOKというわけでもありません。たまに「パートナーに期待なんてしないほうがいい。裏切られて傷ついたりつかれたりするだけだから」という発言を聞くことがあります。その言葉を生み出した「積み重なった傷つき」はすごく理解できる一方で、そのパートナーが「育児にも家事にもまったく何の期待もできない」「対話もできない（役割期待のズレの修正もできない）」

相手なら、一緒にいる必要があるのか、と考えたほうがいいとも思うのです。期待値ゼロのパートナーと長く暮らすのはとてもつらいことだからです。

これは「保育園」「幼稚園」「学校」「塾」「習い事」に関しても同じです。まったく何ひとつ期待ができない人や場所とは、うまく距離をとって離れるのが賢明な選択かもしれません。

「小さくて大きい家事」に注意!

使う労力は小さい家事でも、毎日家族の分まで、となると、つかれは積み重なり、ストレスは無視できないものに。イライラして怒るのも無理はないかも？

【“小さな家事”にイライラするのはなぜか？漫画で読む】

この「小さくて大きい家事」、ほかには「電気を消さない」「トイレットペーパーが切れても補充しない」「靴を脱ぎ散らかす」などもあるようです。

そういうことを注意してくるパートナーに対して、「なんでそんな小さいことで怒るわけ?」と思う人もいるかと思います。その理由としては、

・自分にとっては小さなことでもパートナーにとっては大事な部分

・パートナーが性質として神経質で細かい

の2つの可能性がまず考えられます。そういった場合は、「『家庭内異世界』とは合理的につき合う」を参考にしてほしいのですが、もうひとつ考えられる理由は、

・ 小さいことも許せないほど、生活にストレスと負担が多く、パートナーがつかれている

という場合です。育児中の家庭では、これがとても多いような気がします。

だから、もしあなたが、今パートナーに「小さいことをうるさく言われてウザい」と感じているならば、ベストなのは、「小さい」家事は自分でやること。そして「パートナーが小さいことに怒らざるをえない本当の理由」をぜひ考えてみてほしいのです。なぜなら、たいていの場合、パートナーだって、怒りたくて怒っているわけではないから。そんなことに怒る自分をどうしていいかわからず、自己嫌悪に陥り、モヤモヤし、孤独感にさいなまれていることが多いのです。

【続きはこちら】「育児が大変」「仕事が大変」…”大変さアピール”に隠された夫婦の本当の気持ちって？