ロッテの美馬学投手（39）が9月18日、ZOZOマリンスタジアムで会見。さっぱりした表情で引退を表明した。

【画像】美馬が「まともな関係にはなれないでしょうね」とこぼした“因縁の相手”は…

茨城・藤代高から中大、東京ガスを経て、2010年のドラフト2位で楽天に入団。13年には日本シリーズで2勝を挙げてシリーズMVPに輝き、楽天初の日本一に大きく貢献した。



ロッテの美馬学投手（39）

「19年オフに国内FA宣言した際は、残留を求める楽天と巨人、ヤクルト、ロッテの4球団で争奪戦に。当時ロッテは大穴とみられていましたが、監督だった井口資仁氏が美馬と同じマネジメント会社に所属していた縁もあり、口説き落とした」（スポーツ紙記者）

その陰には、美馬の抱えるある事情が。

「同年10月に生まれた長男が、生まれつき右手首から先がない先天性四肢欠損症だったのです。いち早くこれを知った球団が医療的なサポートを申し出たことがロッテ移籍の決め手となったといいます」（同前）

引退会見で答えに窮した“禁断の質問”

移籍1年目の20年と22年には10勝を挙げ、投手陣のリーダー格として活躍したが、昨季は白星なし。今季も6度の手術を経た右肘や右膝の故障に苦しみ、一軍登板は遠かった。

そんな美馬だが、引退会見では答えに窮した“禁断の質問”があった。

「『印象に残っている勝負、選手は誰か』という、極めてオーソドックスな質問です。美馬は『難しいな。ちょっと考えます』といったん回答を保留。会見の最後で司会から再度この質問を振られ、『一番抑えられないと思ったのはソフトバンクの近藤（健介）選手』と回答をひねり出していました」（球団関係者）

美馬の脳裏に真っ先に浮かんだのは…？

しかし、古巣の楽天関係者は「美馬の『最も印象に残っている選手』は別にいるはず」と指摘する。

「現中日の中田翔内野手（36）です。13年8月、当時日本ハムの中田は楽天時代の美馬から左手に死球をうけ、左手小指を骨折。この怪我のせいで、中田はトップを走っていた本塁打王争いから脱落しました。この死球がしこりとなり、17年に美馬が中田の左大腿部に死球を与えた際には乱闘寸前になりました」（同前）

美馬は中田について、

「もう、まともな関係にはなれないでしょうね」

とコボしていたという。

「中田もテレビ番組で『ムカつく投手は美馬さん』と公言。楽天戦では捕手に『次はかすっただけでも行きますから』と威嚇していたそうです。引退会見で、美馬の脳裏に真っ先に浮かんだのは中田だったはず」（楽天関係者）

奇しくも、中田も美馬の引退会見翌日の19日に引退試合。最後まで“因縁”の2人なのだった。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月2日号）