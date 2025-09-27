安倍晋三が拉致問題で示した「強い指導者像」…成果が出ずとも、「政治的資産」となった理由

安倍元首相の死からわずか3年。なぜ自民党はかくも凋落したのか？

拉致問題で強い指導者像をアピール

小泉は安倍を自らの後継者として、事実上、指名した。2006年9月9日のことだ。小泉はASEM（アジア欧州会合）に出席するためにフィンランドにいた。首相として最後の外国出張であり、私も同行取材していたが、我々記者団に、「私の一票は安倍さんに入れます」と表明したのである。麻生太郎と谷垣禎一と争った総裁選挙だったが、小泉のお墨付きをもらった安倍の勝利は、誰の目にも明らかだった。

「政界のプリンス」としてだけではなく、リーダーとしての安倍の存在感を高めたものが、北朝鮮による拉致問題への取り組みだった。安倍内閣を長く番頭役として支えた菅義偉との出会いもこの問題がきっかけだった。1999年には能登半島沖で、2001年には東シナ海で北朝鮮の不審船事件が発生した。危機感を抱いた菅は、経済制裁の強化と、拉致問題の早期解決を党内で訴えた。

しかし、当時、まだ影響力をもっていた保守本流の野中らは、朝鮮への植民地支配に対する負い目もあって、対話路線を重視していた。北朝鮮への圧力路線が理解されない中、菅に安倍から直接、連絡が入った。

「菅さんの言っているとおりだと思う」。背中を押された菅は、党内に「対北朝鮮外交カードを考える会」を設立し、圧力路線の強化に取り組むことになった。

安倍自身も、政府内での働きかけを強めていた。もちろん拉致被害者を帰国させるための外交交渉を主導したのは小泉だった。しかし、安倍も「この問題については、父親の秘書を務めているときから取り組んで」きたとアピールした。

特に2002年9月に平壌で行われた日朝首脳会談に同行した際は、控え室で盗聴されていることを見越して、「金正日委員長が拉致に対する国家的関与を認め、謝罪をしないのであれば、平壌宣言への署名を考え直さなければならない」と小泉に強い口調で忠告した。会談の当初、北朝鮮側は拉致を認めようとしなかったが、この一言が、金正日総書記が最終的に拉致を認め、謝罪する一助になったというのである。

また拉致被害者5人が同年10月に「一時帰国」という条件で帰国したが、「最終的にわたしの判断で、『国家の意志として五人を帰さない』という方針を決めた」（『美しい国へ』48頁）と述べている。日本政府内でも、約束通り北朝鮮に帰すべきだという意見がある中で、安倍が「帰さない」ことを決断したというのだ。

北朝鮮に対して断固たる姿勢で臨み、対話よりも経済制裁など圧力路線を主張したことが、戦後長らく抑制されてきたナショナリズムを刺激した。安倍は北朝鮮による拉致によって、「日本の主権が侵害され、日本国民の人生が奪われた」（同前46頁）と怒りを露わにした。そして「日本人に手をかけると日本国家が黙っていない」（同前53頁）という姿勢を国家が見せることの重要性をアピールした。

拉致問題への積極的な取り組みと、北朝鮮への強硬姿勢が、安倍人気を一気に盛り上げた。小泉が国民に植え付けた「強者」による政治主導の演出が、安倍の台頭を準備した。

「拉致問題がなければその後の安倍は存在しない」。自民党内で、こう分析する議員は多い。

安倍晋三にとって拉致問題は、政治家としての「原点」であり、その解決に向けて長きにわたり取り組んできた。第1次安倍政権で首相に就任してから退任するまで、安倍は、拉致問題の解決が内閣の最重要課題であることを繰り返し公言した。

「拉致被害者全員の生還を目指す考えに変わりはなく、拉致問題の解決なくして日朝の国交正常化はない。粘り強く、かけるべき圧力をかけながら、対話によってこの問題を解決していかなければならない」（2007年1月4日・首相年頭会見）

「拉致問題の解決は内閣の最重要課題と言ってもいい。全ての拉致被害者の家族が自身の手で肉親を抱きしめる日がやって来るまで、私の任務は終わらない。内閣全体、与党とも連携を取りながら、解決していく課題だ」（2014年9月3日）

しかしながら、在任中に拉致被害者が一人でも新たに追加で帰国したかといえば、答えは「否」である。在任期間は通算で約9年という長さにもかかわらず、具体的な進展はほとんど見られなかった。対北朝鮮への圧力を強める姿勢は評価されたが、対話の糸口はつかめなかった。拉致問題をどう解決するか、安倍は悩み続けていたという。

その「苦悶」は、自らへの期待が大きかったことを理解するほど、深まったことであろう。「政治は結果だ」と繰り返していたのは安倍自身である。結局は「何も動かなかった」という「結果」だけが残ってしまった。

安倍を怒らせた質問

第1次政権下の2007年7月5日の記者会見で、私は直接こう訊いてみた。

「拉致問題に総理は力を入れているけれども、目に見える成果が出ていない。この国会を通じての反省点を伺いたい」

すると安倍は顔色を変えて反論した。

「私はこの問題にずっと取り組んできました。恐らく、今、質問された方が、この問題を認識される前から私は、この問題について認識をし、だれも取り組んでいないときから取り組んでまいりました」

そして、諸外国の首脳と会談し連携を強化してきたと強調して、

「この問題の解決のためには、国際社会の連携が必要であります。いくら私どもだけで頑張ってみてもなかなか難しい問題でもあるからこそ、このような連携を取ってきた。例えば、5年前にこんな連携があったでしょうか。そんな連携はない。しかし、この9ヵ月間で、さらに大きく連携が進んできたことは事実であります」

とまくしたてたのである。

「努力」という名の免罪符

安倍にとって拉致問題の解決は悲願であるとともに政治的な資産となった。北朝鮮に圧力を強めても交渉は進展せず、金正恩との直接対話には踏み込めない。北朝鮮外交は長きにわたり自家撞着の状態が続いたが、結果的に圧力に屈しない強い指導者像を作り出すことになった。

安倍にとって大事なことは、敵である北朝鮮と強硬に「闘い続ける姿勢」である。拉致被害者の帰国を訴え、被害者家族らに寄り添う、強くて優しいリーダーであり続けることだ。将来の成果に向かって、努力し続けることが、ナショナリズムを刺激し続ける。

この「努力」という行動をアピールし続ける政治手法は、成果を出してしまえば、通用しなくなるというパラドクスに陥る。一方で、成果が挙がらなくとも、ファイティングポーズを取り続け、事態打開のための努力を続けているように見せれば、強い指導者像を演出できる。結果が出ないからといって、周囲が努力を否定することは難しい。そもそも解決困難な課題に取り組んでいる以上、結果がすぐに出ないのは当然だし、「努力しているのだから足を引っ張るな」という擁護論が成り立つ。したがって決定的な打撃になりにくいという利点を持つ。

むしろ、成果がないことを批判されても、「今までの政治は拉致問題を放置してきたではないか」という反論に持ち込める。この反論には、敗戦を背負って日本を支配してきた古い体制、古い保守政治への反発が背景にある。

ナショナリズムを刺激するだけではなく、戦後を支配してきた既成勢力を否定するということが、「右派ポピュリズム」の特徴である。この点は、フランスの国民連合や、オランダの自由党など、ヨーロッパの「右翼」「極右」政党の動きとも共通する。

右派ポピュリズムは、偏狭なナショナリズムと過激な排外主義を煽り、理性的な寛容性、多様性を重視する既存のエリート支配に牙をむくことになる。安倍は「極右」のような過激な主張はしなかったが、第2次安倍政権で靖国参拝を強行するなど、欧米のメディアなどからは、一時、「歴史修正主義者」と批判もされた。

