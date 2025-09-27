精神科医が教える、頑張りすぎの末に待つ”心身クラッシュ”を防ぐ方法

「今のあなたは限界の一歩手前かもしれません」――精神科医・藤野智哉が日々の診療で感じるのは、多くの人が限界の一歩手前まで自分を追い込み、すり減っているという事実です。最新刊『「ちゃんとしなきゃ」が止まらないあなたに贈る 頑張れない日の休み方レッスン』（ワニブックス刊）では、気を張りすぎている人に、精神科医の観点から、睡眠の質が心身の回復に直結すること、そして「正しい休息の取り方」を丁寧に解説している。

疲労は、脳と体からの大切なサイン

私たちが「なんだかしんどい」「疲れたな」と感じるとき、それは脳と体が出している大切なサインです。特に強いストレスを感じているとき、心だけでなく体にもさまざまな反応が現れます。

よくある体のサインとしては、肩こり、頭痛、めまい、胃の不調、眠れない、動悸がする、食欲が落ちるなどです。逆に、食べすぎる人もいます。人によって出方は違いますが、ストレスが体に影響するのは確かです。

大切なのは、こうしたサインに気づくこと。

まずは、日常のストレスを書き出してみましょう。書き出すことで「自分がどんな反応をしているのか」「何に負担を感じているのか」が見えてきます。自分の行動や考え方のクセに気づけば、「自分は何に苦しんでいるのか」を整理できます。

ストレスは、急な予定変更や想定外の出来事によっても強まります。そんなとき、

「こういう場面で不安になりやすい」

「緊張するとこういう症状が出る」

といった自分の傾向を知っておくと、不安を軽減できます。また、「前に似た状況でどう感じ、どう対応したか」を振り返るだけでも、次の一歩の助けになります。

そもそもストレスとはなんでしょう。ストレス学の祖と言われるハンス・セリエ博士は、物体に力が加えられたときに生じるような歪みが、人間の心身にも起こると考え、その反応に注目しました。ストレスとは生体に何らかの刺激が加えられたときに生じる生体側の歪みをいい、歪みを生じさせる刺激をストレッサーといいます。

セリエ博士によると、ストレスに対する反応は３段階に分かれます。

最初が「警告反応期」。ストレッサーに直面すると最初はショック相で抵抗力が弱まりますが、その後交感神経が活性化しアドレナリンやコルチゾールが分泌される抗ショック相に入り体は危険への準備をします。

ストレッサーが持続すると、体はそれに適応しようと「抵抗期」に入ります。交感神経優位でストレッサーに対して活動性を高めた状態が続きますが、このドーピングのような状態では当然休養とのバランスが崩れやすくなります。ストレスが長引くと体内のエネルギーが枯渇していき、疲労感や集中力の低下を招きます。

過度なストレスが長期間続くと適応のためのエネルギーは枯渇し「疲憊期（ひはいき）」に突入します。免疫機能が低下し、感染症や心身の疾患にかかりやすくなる他、うつや不安といった心理的影響も現れます。こうなると容易に回復はしません。

疲れは決して悪者ではありません。むしろ「これ以上頑張りすぎないで」という体と心からのメッセージです。

このサインを見逃さず、しっかりと受け止めることが、心身の健康を守る第一歩です。

自分の中に「休む」ためのルールを作る

私たちは、何のために働いているのでしょう。生活のため、家族を養うため……それも大切ですが、視点を変えると、自分が求めているものを手に入れるためでもあります。

好きな音楽を聴く、美味しいものを食べる、旅行に出かける──。自分の時間を楽しむことが、仕事の原動力になっている人も多いはずです。

「働くこと」と「休むこと」は対立する概念ではなく、どちらも人生を豊かにするために欠かせないエッセンスなのです。

ところが、私たちは「働くこと」に重きを置きすぎて、「休むこと」に罪悪感を持ってしまいがちです。「もっと頑張らなきゃ」「まだやれるはずだ」と自分を追い込み、それを美徳と考えてしまいます。

まずは「休むこと」をポジティブに捉えることから始めてみましょう。

休むことをうまく取り入れている人ほど、仕事にも前向きに取り組めます。それは、休むことを後ろ向きではなく、能動的でプラスの行動だと考えているからです。

例えば、朝起きたときに「今日はだらだら過ごそう」と決めて過ごしたのであれば、それは立派な予定です。その日は心と体をいたわる大切な１日です。

□「家族のために元気でいる必要がある」

□「明日の仕事をちゃんとやるために早く寝る」

こうしたポジティブな“言い訳”を持っておくと、自分に休む許可を出しやすくなります。

休むという選択は弱さではありません。

自分のペースで立ち止まれる人のほうが、長く健康的に働き続けられるのです。

身体に「毒素」がたまる「ほんとうの原因」…10個のうちひとつでも当てはまったら「要注意」です