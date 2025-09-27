松平定信の肖像（写真：星野パルフェ／PIXTA）

NHK大河ドラマ『べらぼう』で主役を務める、江戸時代中期に吉原で生まれ育った蔦屋重三郎（つたや じゅうざぶろう）。その波瀾万丈な生涯が描かれて話題になっている。第36回は「鸚鵡（おうむ）のけりは鴨（かも）」。蔦重の出した黄表紙の皮肉に気づいた松平定信は激怒し、絶版を言い渡すことに。朋誠堂喜三二が断筆を決断する中、恋川春町は幕府から呼び出されて……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

文学を嗜み絵画も学んでいた松平定信

『べらぼう』の前回放送では、井上祐貴演じる松平定信が号泣するラストシーンが話題となった。

てっきり江戸のクリエーターたちを弾圧する敵役として描かれると思いきや、本人も黄表紙のファンで愛読者ゆえに、その揶揄の矛先が己の政策に向けられて葛藤する。そんな人間味あふれる定信像が描かれることになった。

実際の定信も文学好きで愛読書『源氏物語』を7回も書き写したり、自身で風刺小説を書いたりしている（過去記事参照／大河ドラマ『べらぼう』黄表紙オタクぶりがSNSでも話題の松平定信、だが根はドラマよりも過激な男だった）。

隠居後に作成された目録によると、蔵書の中で約12％を占めるのは和歌の本で、自らも和歌に秀でていた。

文学を嗜んだだけではない。絵画を集めるのも好きで、12歳頃から狩野派の絵画を学び、さらに田安家の家臣・山本又三郎（源鸞卿）に付いて、中国清代の画家・沈南蘋（しん なんびん）の画法を学んだという。

寛政5（1793）年には、相模・伊豆の沿岸を巡視するに当たり、画家の谷文晁（たに ぶんちょう）を同行させ、各地の風景を描かせている。タイトルは「公余探勝」（こうよたんしょう）で、定信がつけたものだ。

老中首座として「趣味人」の自分をあえて切り離していた？

自由な文化活動を制限していた割には、文化人としての素養があった定信。老中を罷免されてからは、さらに文化活動に精を出した。

江戸のにぎわいを描いた「東都繁盛図巻」（享和3〈1803〉年）や、職人の仕事ぶりや庶民の生活を描いた「近世職人尽絵詞」（文化3〈1806〉年）は、いずれも定信が美作津山藩松平家の御用絵師・鍬形螵斎（くわがた けいさい）、すなわち北尾政美（きたお まさよし）に描かせたものである。

それどころか、「吉原十二時絵詞」では、螵斎に吉原の遊女の一日を描かせている。詞はかつて自身が「手鎖50日（てじょうごじゅうにち）」に科した、山東京伝が手がけたというから驚きだ。

今回のドラマでは、蔦重が出版規制を行う定信のことを「これは直に訴えるよい折だと思うんでさ。俺らだってよい世にするためにやってんだって。きちんと申し上げてみようかと」と言って、地本問屋の鶴屋喜右衛門に「ご老中と言えば、田沼様のような方だとお思いになってらっしゃるかもしれませんが、常のご老中は、気軽に町方に会ったりしないんです」とたしなめられるシーンがあった。

定信は老中首座としての自分と、趣味人としての自分を切り離していたように思う。蔦重や戯作者たちの作品の面白さは分かるだけに、改革の手が緩まぬように、あえて距離をとって厳しい対処をしたのかもしれない。

一橋治済や将軍家斉との間にも微妙な空気が…

定信の生き方を見ていてつらくなるのは、「少しでも状況を改善させたい」と改革に厳しく臨めば臨むほど、孤立していくということだ。

本来、応援してくれるはずの11代将軍の家斉や、その父である一橋治済ともうまくいかなくなり、最終的には老中から罷免されることになる。

ドラマでもすでにその兆しが現れており、側近の本多忠籌（ほんだ ただかず）と意見が対立する場面が描かれた。

史実において定信と忠籌は、蝦夷地の政策を巡って意見を衝突させている。きっかけは、寛政元（1789）年5月に、蝦夷地のクナシリ地方とメナシ地方で、過酷な労働環境に限界を感じたアイヌたちが蜂起したことだ。

松前藩が暴動を鎮圧したものの、また同じことが起きかねない。忠籌は「幕府が介入して不公平な交易をただし、蝦夷地の開発を進めた方がよいのでは」と提言。勘定奉行など蝦夷地問題の関係者が同意する中、定信は断固反対。統治は引き続き松前藩に任せる姿勢を示した。

その理由として、定信は自伝『宇下人言（うげのひとこと）』で〈いま蝦夷に米穀などおしえ侍らば、極めて辺害をひらくべし、ことにおそるべき事なり〉と書いてあるように、蝦夷地を開拓することで、むしろロシアからすれば、侵攻する意義のある場所になる、と考えていたようだ。

おそらく定信からすれば、蝦夷地政策で田沼意次と同じ路線をとりたくなかったのだろう。なにしろ、せっかく進めていた意次の命による蝦夷地調査を取りやめさせたのは、定信である。

以上を踏まえてドラマを見ると、展開に工夫がなされていることが分かる。ドラマでは、むしろ定信はアイヌの反乱を受けて、幕府の直轄地にすべきではないかと、御三家や将軍の前で意見を打ち出している。

だが、それを聞いた治済は「そなたこそ、田沼病と笑われはせぬかと案じておる」と挑発。定信が怒りに震えるシーンが描かれた。ドラマでは、治済と松前藩はつながっているという設定になっている。そのため、治済は蝦夷地の直轄化を防ぐために、定信が最も一緒にされたくない意次を引き合いに出したのだろう。

一方で、11代将軍の家斉とも不協和音が生じ始めた。前回の放送では、家斉が幕府の儒官である柴野栗山（しばの りつざん）による講義も欠席しがちで、大奥に入り浸った結果、大奥女中との間に早々と子をもうける……というダメ将軍ぶりが描かれた。

何とか学問をさせようとする定信に対して、家斉がこう言い放ったのはSNSでも話題になった。

「わしは子作りに秀でているが、そなたは政に秀でている。それぞれ得意な事をすればよい」

家斉と言えば、40人以上の側室との間に55人もの子をもうけている。確かに子づくりに秀でてはいるが……。

今後の展開としては、将軍の家斉が父の治済を大御所として江戸城に迎え入れようと計画するも、定信は反対。光格天皇の父すら特別扱いはしないというスタンスを見せてまで、治済が大御所となることを防ごうとする。どんな対決が繰り広げられるか、注目したい。

断筆を言い渡された朋誠堂喜三二の「その後」

今回の放送では、定信が蔦重の出した本に絶版を言い渡すシーンがあった。

朋誠堂喜三二が天明8（1788）年に発表した『文武二道万石通（ぶんぶにどうまんごくとおし）』は、鎌倉時代にダラダラしていた武士が、突然の文武奨励の政策に慌てふためくというもの。

その大ヒットを受けて翌年には、恋川春町が『鸚鵡返文武二道（おうむがえしぶんぶのふたみち）』を発刊。定信が書いた『鸚鵡言（おうむのことば）』を茶化した黄表紙を出したところ、これも空前のヒットとなった。

『鸚鵡返文武二道』（江戸東京博物館所蔵／ 出典：国書データベース、）

ともに蔦重がプロデュースしたもので、定信の「寛政の改革」をいじったものだ。定信によって絶版を言い渡されることになったが、両作者がたどった運命は異なる。

喜三二は藩主の佐竹義和（さたけ よしまさ）から戯作の執筆を禁じられることになった。

実際に、どんな経緯があったのかは分からないが、今回の放送でリアルに映像化している。定信は佐竹を呼びつけて「そなたの江戸家老は家老に向いておらんのではないか。戯作を書くのには随分と長けておるようだが」と恫喝。手元にあった『文武二道万石通』を投げつけた。

放送では、筆を折ることを決意した喜三二のもとに皆が集まった。だが、引退を惜しむ声が次々と寄せられると、断筆を撤回。「まだ書けます！」と宣言して場を沸かせた。

実際の喜三二も、「手柄岡持」（てがらの おかもち）という名で、狂歌・狂文を作り続けている。創作意欲あふれる喜三二をなんとも愛嬌のあるキャラで尾美としのりが演じ、悲壮感のない展開となった。

切腹後に「豆腐の角に頭をぶつけた」戯作者の意地

一方の恋川春町は出頭を命じられるも、病気を理由に辞退する。

ドラマでは、蔦重がいっそのこと春町は病死したということにして「絵や戯作を生業として別人で生きていく……ってえのは？」と提案。「それが最善かもしれん」と春町は応じている。小島松平家の当主・松平信義に相談したところ、「当家唯一の自慢であり、信義のひそかな誇りだ」とまで言われたうえ、「そなたの筆が生き延びるなら頭なぞいくらでも下げる」と温かな言葉をかけられている。

その後、春町は死亡し、一説には自殺とされているが、確かではない。そのため、ドラマの展開をみるに「春町は別人として生きるという展開か！？」と思ったのは、私だけではないだろう。

だが、そんな視聴者の期待もむなしく、主君である松平信義や蔦重らに迷惑をかけられないと、春町は切腹を決意。腹を切ってから、豆腐に頭を突っ込んで「豆腐の角に頭をぶつけて死んじまえ」という慣用句を実演したのは、戯作者の意地だろう。

春町をかばい続けた主君の信義は、定信のもとを訪れて、そんな春町の死に際を報告。蔦重のこんな言葉を伝えている。

「一人の至極真面目な男が、武家として、戯作者としての“分”をそれぞれわきまえ、全うしたのではないかと、越中守様にお伝えいただきたい。そして、戯ければ腹を切らねばならぬ世とは、いったい誰を幸せにするのか、学もない本屋風情には分かりかねる――と、そう申しておりました」

信義の悔しげな表情からは、自分の無力さや目の前の定信への怒りも伝わってきて、迫力があったが、ドラマのクライマックスはこの後だった。冒頭でも書いたように、信義が帰ったあとに、定信は一人で布団に顔を突っ伏して号泣したのである。

自身が下した処分がまさかここまで春町を追い詰めるとは思わなかったのだろう。定信は黄表紙が好きで中でも春町が好きだった──と前回明かされていただけに、何とも後味が悪く、だからこそ心に残るシーンとなった。

次回「地獄に京伝」では、お抱えの戯作者たちが去っていく中、蔦重は山東京伝（北尾政演）に執筆を依頼する。また定信は改革の手を緩めることなく、大奥の女中たちにも倹約させようとする。

筆者：真山 知幸