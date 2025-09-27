癒やされる～！ぬいぐるみを抱えて眠るネコに8.5万いいね「かわいいぃぃぃ」「これは捨てられない」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、猫のレモンと犬のポテチ(@Lemon0517ch)さんの投稿です。
ぬいぐるみを捨ててしまうことを勘づいたのか、猫ちゃんはそっと大事に抱えて寝ていました。「汚れなんて関係ない！」と言わんばかりに猫ちゃんにとっては宝物だったみたいですね。見ているだけでほっこり、愛おしさが止まらない瞬間です。
絶対捨てられなくなったぬいぐるみ
猫のレモンと犬のポテチさんは、ある日、猫ちゃん専用のぬいぐるみが汚れているため捨てようと考えていたそうです。しかしふと見るとそこには…。
ⒸLemon0517ch
ぬいぐるみ汚れてるから捨てようとしてたの
勘づいたのか大事にかかえて寝てた（笑）
この投稿には「かわいいぃぃぃ うちもこんなんです」「これは捨てられませんね かわいい！」といったリプライがついていました。ぬいぐるみを抱きしめて眠る姿に、癒される投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）