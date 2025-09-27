超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #4』が9月26日に配信。出演した慶大生が真面目さとリーダーシップをアピールした。

【映像】「10点満点」3社の瞬間

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

慶応義塾大学経済学部に通う菊池星来（きくち・せな）さんは「私は馬鹿がつくほど真面目な人間です」と切り出し、一度決めたことはとことんやり抜く粘り強さと周囲を巻き込むリーダーシップをアピールした。菊池さんは所属する体育会競走部の広報長としてSNSフォロワーを倍増させたり、スターバックスのアルバイトでは接客ポイントを視覚化することで店舗全員の意識を統一し店舗内MVPとして表彰もされたという。



「真面目の看板を取り下げたことはありましたか？」

菊池誠晃（株式会社デジタルプラス 代表取締役）：同じ菊池ということでよろしくお願いします。陸上で挫折されたことはありますか？また、陸上は反復練習も多いと思いますがモチベーションをどう維持していますか？

菊池：実は今も壁にぶつかっています。私の競技は1500メートル走なのですが、疲労骨折や肉離れなど、ケガに悩まされているのです。私のモチベーションは良い記録を出した時の達成感です。やり抜く力で必ずケガを克服して復帰します。

大口一仁（株式会社みずほフィナンシャルグループ 人材戦略推進部 採用チーム次長）：「真面目」は人生で最も大切な要素の一つだと思います。とはいえ、『真面目』というワーディングには多彩な意味付けがなされる。真面目の看板を取り下げたことはありますか？

菊池：私のモットーに「メリハリをつける」というものがあります。もちろん、競技や他のことに取り組むときは全力を捧げます。しかし、そうでない時にいつも頑張っていたら疲れてしまったり、チームのメンバーなども堅苦しく感じてしまうことがあると思います。そのため、休む時は休む、ジョークを言うときはジョークを言う、仕事をする時はしっかり仕事をするというメリハリは自分の中にあると考えています。

宝谷太郎（不二製油株式会社 人事総務本部 人事総務部門 部門長）：部活とバイトとそれ以外、多くを両立する方法は？ また、陸上競技以外で挫折して断念したことはありますか？

菊池：私は幼少期から習い事など多くのことを同時にできる環境で育ってきました。そのため、ダラダラするなど無駄な時間を過ごすことが生活習慣の中になかったことが両立できている要因かと思います。挫折については、元々サッカーと水泳競技を並行して取り組んでいた時に、水泳競技の方が向いていると考えたので、時間の制限がある中でサッカーを断念しました。これはある意味で諦めたと言えるかと思います。



「10点3社」高評価 要因は？

企業の採点は、下は4点、上は10点までばらけたが、10点はなんと3社。

「10点」をつけた不二製油株式会社は「いろいろなことを両立していて、臨機応変に対応できる。今日の質疑における対応力も素晴らしかったので10点をつけさせていただいた」と絶賛。

同じく「10点」をつけた株式会社青山財産ネットワークスは「経営者や資産家の方からすごく好まれるコンサルタントになる素養があると感じた。真面目であることがすごく重要で、いろいろな質問に対しても回り道せず、真正面から丁寧に回答する姿勢がよかった」と評価した。

「10点」をつけたロート製薬株式会社は「ロートにも多趣味な人が多く、社内の部を掛け持ちしたり副業をしている人もいるので働き方が合うと思う」と賞賛。

「6点」をつけた株式会社プロディライトは「少し情報量が多すぎて弊社の中で捉えきれるかという心配があった。とはいえ、入社していただいたら期待はできると感じた」とコメントした。