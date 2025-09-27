試合後のご機嫌な様子が、初勝利の喜びを物語っていた。「大和証券Mリーグ2025-26」9月26日の第1試合はEARTH JETS・逢川恵夢（協会）がトップ。序盤からドラを使いこなし、効果的なアガリを重ねた。25日にチーム創設初となる勝利を石井一馬（最高位戦）が挙げており、うれしいチーム2勝目となった。

【映像】明るい「ムーコ」が初の決めポーズ「アース、ジェッツ！」

この試合は東家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）、逢川の並びで開始。逢川は東1局、4巡目にドラの白をポンしてテンパイすると、すぐに永井からロン。白・赤・ドラ3の8000点で好スタートを切った。

続く東2局も、逢川は西家でドラの西が対子というチャンス。このドラが5巡目にすぐ鳴けて、山に4枚も残っている五・八万待ちのテンパイだ。滝沢が自風の北を仕掛けて、こちらも追いつく。浅井が五万を切ったことで逢川がロン。西・ドラ3の8000点で大きな加点に成功した。

東4局はペン7索待ちでリーチ。一気通貫を狙った勝負手だったが、これは永井の追っかけリーチに屈し満貫の放銃。南2局にも永井に満貫をツモられ、逢川は一時2着へ後退してしまった。しかし南4局、逢川は5800点を滝沢からロン。これで再逆転に成功し、そのまま逃げ切った。

試合後は東場での2度の満貫について「ズルい！」と笑顔。「ドラ対子に加えて形も整っていて、かなりアガれそうな手牌になっていた。アガり切れて良かったなという感じです」と振り返り、身振り手振りを交えて、充実感をにじませた。

最後はファンに向け、「（開幕から）立ち上がりがあまりよろしくなかったので、心配させてしまったかもしれませんが、ここからどんどん上に行って、優勝を目指して頑張っていきます」と明るく健闘を誓った逢川。ファンからは「嬉しいね！」「JETS上昇気流だね〜」「ムーコ華があるな」「この人、人気でるよ」と多数の反響が寄せられていた。

所属団体では、永世女流雀王として確かな実績を誇る。勝ち方を知る経験値に、Mリーグでの積み重ねが加われば、さらに輝きを増すだろう。チーム初勝利に続く2勝目をもたらした「ムーコ」の勢いは、EARTH JETSを上昇気流へと押し上げていく。

【第1試合結果】

1着 EARTH JETS・逢川恵夢（協会）4万2600点／＋62.6

2着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）3万2700点／＋12.7

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）1万4300点／▲25.7

4着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）1万400点／▲49.6

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

