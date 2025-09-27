ただの“頭数合わせ”要員？疎遠な兄からの結婚式の招待状に、心がモヤモヤ【ママリ】

兄の結婚式、疎遠でも出席した方がいい？

兄の結婚式の御祝儀、いくら渡せばいいですかね？



数年会ってない兄の結婚式に招待されました。

両親が離婚し、母方の親戚は母含め呼ばないそうなので完全に数合わせだと思っています。



｢親族からの御祝儀って前もってなんだよね～｣

と春ごろLINEが来ており、そこから連絡取ってなかったのですが、9月末に式なのでそろそろ来るかなと思ったら案の定数日前に｢会える？｣と連絡が来ました。



ちなみにこちらが結婚したとき、出産したときは御祝儀など貰ってません。

夫婦＋小6＋小1＋3歳で呼ばれると思います。



欠席したいところです。はぁ💭

qa.mamari.jp

家族のお祝いごとはうれしいものですが、いろいろな事情で親や兄弟姉妹と疎遠になっている人もいますよね。距離感があるからこそうまくいっている家族もあると思いますが、そうした関係でも冠婚葬祭には呼ばれる場合があります。この記事では疎遠の兄から結婚式に招待され、悩む投稿を紹介します。投稿者は兄からの結婚式の招待が「頭数合わせ」と気づいており、またご祝儀をあらかじめ渡して欲しいと言われることにもうんざりしています。

投稿者さんは兄ととても仲が良いというわけではなく、普段は疎遠のようです。また、両親が離婚していることから、兄は結婚式で母や母方の親戚は呼ばないと決めているとのこと。



こうしたことから投稿者さんは、自分たち家族が結婚式に呼ばれたのは「数合わせなんだな」と感じています。また、家族の人数も多いことからご祝儀の金額も高額になりそうで気が滅入っている様子。自分たちの結婚や出席の際に兄からお祝いをもらったわけでもないので、そもそも結婚式に参加しなければいけないのか…という部分でもモヤモヤしています。

疎遠な親類の冠婚葬祭についてはさまざまな意見が…

普段は疎遠な親類の冠婚葬祭に参加した方が良いのか…についてはさまざまな意見が集まりました。

5人となると渡す金額も多くなりそうですよね。



旦那の仕事の都合で～とか私がどうしても無理でとかで私なら断ります…

qa.mamari.jp

うわぁ、なんかあからさまですね…

ご祝儀回収しにくるみたいに思ってしまいました😓

私だったら。行けないよーで一万渡しておきます 出典：

qa.mamari.jp

普段仲が良いわけではない、ということを踏まえて、しれっと断った方がいいのでは…という意見がありました。投稿者さんも「数合わせ」と感じているようですし、投稿者さんのお祝いごとには特に何もなかったわけなので、断っても良いのではないでしょうか。



今後、お兄さんと親戚付き合いをしていきたいと思っているのではあれば話は別ですが、投稿者さんがまず守らなければいけないのは、自分が築いている家族なので、その部分を大切に、投稿者さんが穏やかな毎日を過ごせることが大切なように思います。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）