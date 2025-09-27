「年下希望は修羅の道よ」…「婚活の鬼」植草美幸が独身中年記者をブッタ斬り

「このまま一人ぼっちは嫌だ……」。酔いが回るとブツブツと結婚願望を口にする中年独身記者に、徹底的に婚活のリアルを直視してもらった。

「高望みすぎて頭が痛くなりました！」

本誌編集部の独身記者・Y沢（51歳）は、東京都渋谷区の一等地にある老舗結婚相談所「マリーミー」の面談ブースで、冷や汗をかいていた。

向かい合っている相手は同社代表で婚活アドバイザーの植草美幸さん。席につくなり、植草さんはY沢にピシャリとこう告げた。

「昨晩、あなたの書いたプロフィール表を見て頭が痛くなりましたよ！相手の希望年齢は20代？ 100％無理です。高望みすぎて、眠れなくなったくらいです。本当にびっくりしました」

そろそろ身を固めなくてはと思い続けて早20年。このままでは「一人で死んでしまう」と不安になったY沢は、まだ婚活を始めたばかり。「若い女性をパートナーにしたい」という高い目標を掲げたものの、真っ先に突っ込まれたわけだ。

「特殊な例でない限り、中高年の男性を好きになる若い女性はいません。

年下ばかり求める中高年の男性には、決まったパターンがあります。たいてい30代のとき、20代の女の子と付き合ってフラれている。ただ、厄介なことに彼にとってはその交際経験が勲章になっているのです。それで、自分はまだ20代と付き合えると思ってしまう。時が止まったおじさんは、なかなか意識が変わらないのです」

その後も、植草さんの容赦ないダメ出しは続いたのだった―ー。

結婚とセックスは切り離せません

少子高齢化が進み、未婚率も上昇したことで、「シニア婚活」市場が大盛況だ。実際、中高年世代の結婚や婚活の件数は増えている。

人口動態統計では、60歳以上で結婚した人の数は'90年に4403人だったのに対し、'23年は1万3777人と3倍以上に増加した。

パートナー探しに悩む人たちから「婚活の女神」と崇められ、愛のある辛口アドバイスで「現実を見せてくれる」と大評判なのが、前出の植草さんである。これまで1000組以上を成婚に導いてきた実績があり、数多くのメディアにも出演している。

結婚を望む中高年は多いのに、成就する人は数少ない。おじさんが結婚できないのはなぜなのか。その理由を解き明かすべく、今回、二人の本誌中年独身記者が植草さんのカウンセリングを体験した。

前出の本誌記者・Y沢は大の旅行好きで、週末は欠かさず一人旅をしている。身長160cm、体重80kgの肥満体型で、ここ20年近く女性と交際していない。好きな女性芸能人は芦田愛菜。プロフィール表にある「交際相手に求める条件」に「年齢：20代」と書き、植草さんの逆鱗に触れたのが冒頭の場面だ。

あらためて、Y沢のカウンセリングに戻ろう。

Y沢：若い女性にも年上好きはいると思うけどな……。

植草：妄想です。仮に女性がその気でも親が反対しますよ。先日、62歳で36歳の女性と結婚した人がいましたが、男性の年収は5億円でした。それくらいの収入があれば別です。

Y沢：…………。

植草：あとはダイエット。まず食生活を見直してください。専門家のもとで一週間くらい断食したら、5日もたてば宿便が出て、5kg程度は落ちます。すると食欲が低下するんです。これを何回か繰り返すとスリムになるので、印象がグッと良くなると思います。

Y沢：先生、50代でも太っていることは低評価に繋がるのですか。お店の女性から「安心感がある」とか「かわいらしい」と言われたことが……。

植草：（言葉をさえぎって）とかく男性は「太っていても、中身で認めてくれるはず」と勘違いしがちです。ただ、婚活中の女性は中高年の肥満体型を好意的に捉えません。一番の理由は「長生きしてくれそうにない」から。シニア婚では、一緒にいられる期間が限られます。不健康な人なら、その期間はさらに短くなる。そんな相手を選ぶ女性はいません。

あとはセックスの問題もある。結婚とセックスは切り離せませんが、男性が上に乗っかってきたときにお腹にポコポコ当たる様子をイメージして、引いてしまうという声もあります。

何も言い返せないY沢。現実を直視することが、こんなにも辛いとは想像できなかったようだ。

植草：悪いことばかりではないですよ。プロフィールに、鉄道旅、温泉、一人ゴルフと趣味が多くて書かれていますが、これはいいですね。

俯いていた顔を上げ、相好を崩したY沢だったが、想定外の「追撃」が待っていた。

植草：ただね、「スナック巡り」とあるけど、これはダメです。いかにも年齢を感じさせる趣味ですし、女性と一緒に行ける場所でもないでしょう。

Y沢：はい……。

後編記事『「まず介護問題を解決して！」…婚活専門家が中年記者を叱咤する「リアルすぎる助言」』に続く

「週刊現代」2025年09月29日号より

【つづきを読む】「まず介護問題を解決して！」…婚活専門家が中年記者を叱咤する「リアルすぎる助言」