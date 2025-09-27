夫のSNSに「浮気疑惑」が…妻が見つけた“決定的な証拠”【ママリ】

夫がSNSで異性と連絡を取っていることが発覚

旦那の事で悩んでます。3年前くらいに旦那がマッチングアプリをしていた事を知り 内容を見ると会ったりはしてませんがLINEの交換ができてる人もいて遊ぼうとか、電話しようとか旦那の方が凄く積極的でした。旦那のLINEのアイコンは子供なので相手の女が既婚者ですか？と質問してましたがその時は隠さずに相手の女には既婚者と言ってました。

その時は、もうマッチングアプリするなと話をして

全て消してもらったんですが..

最近 マッチングアプリだとバレると思ってるのか

インスタを出会い系変わりに使ってるような気がします。

旦那のLINEを見たら

インスタから飛んできましたーと旦那から女の人に送っているLINEを発見。

相手の女は、彼女いますか？と聞いていて

旦那は彼女いないよと返信してました。

それなら安心です！仲良くしてくださいと女の方からの返信。

結婚している事は触れてなかったので

この先言うのか言わないのかは知らないですが

旦那のアイコンは子供なので

彼女いますか？って聞くのもおかしくないですか？

まぁ、旦那もありえないですが。 出典：

qa.mamari.jp

今は会ったことのない相手とも気軽につながれるツールがたくさんありますよね。自分と 趣味 が合う人を SNS 上で見つけたら、投稿へのコメントを書いたり、DMによって声を掛けることも簡単にできます。こうして 便利 になる一方で、 既婚者 でも浮気を目的に SNS を使っている人もいるため、そうしたやり取りをパートナーが見つけるケースもありますよね。この記事では、 SNS ツールを利用して夫が異性と連絡を取り合っていると知ったという投稿を紹介します。夫のあり得ない言動に投稿者はあきれ返っているのですが…。

一度、夫が出会い系アプリでの浮気未遂をしたことがあるという投稿者さん。その時のアプリは消去し、夫とも話し合いをした結果「マッチングアプリはもう使うな」と釘を刺したということですが、次に夫はSNSツールを利用していろいろな女性に声を掛けていたことが発覚しました。

このLINEを見て、またしないでと言っても

またコソコソ隠れてすると思うし

LINEを見た事も言えないので

今は、見て見ぬふりをしてます。

それに、旦那は女友達が多いし、飲み屋の女ともLINEしてるので 毎日色んな女とLINEをしてます。

でも、浮気してるような文章は一切なく

なんだか中途半端で

旦那は一体何がしたいのかよく分かりません。

彼女いないって言ってたのも

確かに彼女ではなく妻だから

彼女はいない事になるのかな？と

思ってしまいましたが

彼女じゃなくて結婚してるって言うと思うので

それもやはり、浮気したい願望があるんでしょうか。

皆さんなら、やっぱりキレますよね？

交友関係の広い夫の行動を「止めようとしたところでコソコソ続けるに違いない」と思っている投稿者さん。彼のLINEを勝手に見てしまったことも言えないため、今回の件はひとまず投稿者さんの胸におさめておくことにしたようです。



しかし、どうしても気持ちが割り切れない投稿者さんは、こうした状況が訪れたら他の人は怒るよね…？と思いつつ、投稿してみたようです。

今後の対応についてはさまざまな意見が…

夫の軽はずみな言動を知ってしまったことは自分の胸に秘めておこうとしている投稿者さんですが、そんな投稿者さんにはさまざまな意見が寄せられました。

旦那さんのインスタ知ってたら、私なら別のアカウント作って他の女の人装ってDM送ってLINE交換します🙃

そうすれば他の人とどのような会話になるのか見れると思うので😂



問い詰めた時にLINE勝手に見たことを言われても、そもそもそっちが悪いことしてるんだから反論できる立場じゃないと思いますしね😩

私も最近ガールズバーのこと

LINEしてて

会いたいなど、ごはんいこなど

積極的でした。

うちは寝落ちしてたタイミングでラインがずっと光ってたので

消そうと思ってみたらそのやり取りでした。

LINE見た！でいいと思います。

だってダメなことをしてるのは旦那さんな訳だし

Mさんは怒っていいと思います！！



でも私も旦那に対して素っ気なかったり夫婦の時間か嫌なので断ったりと旦那から来てくれてたんですかわたしが嫌💦だったのでそんなことをずっとしてるうちにLINEしてました💦

本気ではないと言いますが

男の人はちやほや？されたいんかな？と家で私は可愛くない女の子だったので

可愛かったんだろなあ、、と

LINEでカッコつけ？ちゃうんやろな、、とか嫌ですが

女の子は営業なので返す時間とかも遅い気はしました

向こうは本気？ではなさそうですが

旦那も微妙なところですが嘘か本気かは🥲

話し合って、こんな積極的なところもあるんや、

となんかヤキモチ？が大きくなり結婚して10年ですが

最初の頃の旦那のことを思い出してまた好きさがどーんと戻りました。

私にも悪いところがあり旦那を突き放してしまってたところがあるのでもう今回は許すことにしました。

LINEもブロックさして

確かに勝手に相手のLINEを見てしまったのは良い行動ではないでしょうが、それでもその行動を責められないくらい家族を裏切っているのは夫では？という意見がありました。どちらがどのくらい悪い…というのは一概に言えませんが、家族を裏切っていることについては、夫も責められて仕方ないのかもしれませんね。



既婚者にも関わらずマッチングアプリで出会いを探す行動がそもそも謎なのですが、マッチングアプリがNGとなると別のSNSを使っているあたり、反省する気はないように思えます。こうした相手とどのくらい誠実にその後の関係を続けていけるかは投稿者さんの気持ちによりますが、とにかく投稿者さんが悔いのない選択肢を選べるといいなと願ってやみませんね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）