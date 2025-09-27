Æü¸þºä46»³¸ýÍÛÀ¤¡ØNFL¶æ³ÚÉô¡Ù¤ÇÂ¸ºß´¶¡¡¡È¥é¥¤¥ó¡É¤Î½ÅÍ×À¤òÍý²ò¤·¤¿È¯¸À¤Ë¤É¤è¤á¤
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ê¼ãÎÓÀµ¶³¡¢½ÕÆü½Ó¾´¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÎNFL¶æ³ÚÉô¡Ù¤¬¡¢25Æü¤ËÊüÁ÷¡£Æü¸þºä46¤Î»³¸ýÍÛÀ¤¤¬¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¡È³®Àû¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û»³¸ýÍÛÀ¤¡ØNFL¶æ³ÚÉô¡Ù¤ÇÂ¸ºß´¶
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥Ù¥¤¡¦¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥º¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿»³¸ý¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¾ì¤Ë¤¯¤ë¤È¤è¤ê¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Êº£¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷²ó¤â¡ËÏ¿²è¤·¤Æ¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£ÉáÃÊ¤«¤éÈÖÁÈ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼ãÎÓ¤«¤é¤â¡ÖÁ°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÃæ¡¢¼ãÎÓ¤¬¡Ö¤Ñ¤ë¡Ê»³¸ý¡Ë¤¬¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥é¥¤¥ó¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»³¸ý¤Ï¡Ö¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¥ë¥É21¡Ù¤Ç¥é¥¤¥ó¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÌ¡²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸«¤ë»ëÅÀ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡È¥é¥¤¥ó¡É¤Î½ÅÍ×À¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ë¥é¥¤¥ó¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤¿½ÕÆü¤â¡ÖQB¤È¤«¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤äRB¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ñ¥¹¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤ê¥é¥ó¤¬½Ð¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ç¤¤ë¤Í¡Á·¯¤Í¡£¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È»³¸ý¤ò¾Î»¿¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÆü¸þºä¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¹¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤è¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç½ÕÆü¤«¤é¡ÖNFL¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¹¤á¤ë³èÆ°¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÄ¾µå¤Î¼ÁÌä¡£»³¸ý¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡Á¡Ä¡Ä¡×¤È¤ä¤ä»õÀÚ¤ì¤Î°¤¤ÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£½ÕÆü¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¡¢¡Öº£¸å¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È·¯¤Î¿ÍË¾¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤è¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È»³¸ý¤Ï¡Ö¼ê»Ï¤á¤Ë¸åÇÚ¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë²óÅú¡£¼ãÎÓ¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤ªÁ°¤À¤è¡ª¡×¤È½ÕÆü¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤ª¤è¤½1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿»³¸ý¤Ï¡¢NFL¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤È¤Î·ÚÌ¯¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ÇÈÖÁÈ¤Î¡È½á³êÌý¡É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£NFL¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Æü¸þºä46¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÃíÌÜ¤Î²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ÖTVer¡×¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£1½µ´Ö»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¡¢Ëè½µ¶âÍË¤Î¸á¸å5»þ¤ËºÇ¿·ÏÃ¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£YouTube¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¡¢ËÜÊÔ¼ýÏ¿¸å¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÎËÜ²»¤ä¡¢²áµî¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¿ï»þ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
