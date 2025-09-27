【東京23区】耳鼻咽喉科「本当にいい病院」はここだ！ 名医がいる全58病院のリストを大公開

全国に34万人いる医師の中でも、とくに優れた医師だけがもつ「肩書」がある。病院の看板を見てもわからない、その実力を徹底調査した。

大阪のクリニックに世界中から患者が

花粉症や鼻炎、耳鳴りなどでお世話になる耳鼻咽喉科。耳、鼻、はては喉から頭頸部に至るまで守備範囲が広いため、すぐれた医師に与えられる肩書も複数の分野にまたがっている。

そこで「日本耳科学会」「日本鼻科学会」の手術指導医、「日本めまい平衡医学会」のめまい相談医、「日本嚥下医学会」の嚥下相談医、「日本顔面神経学会」の顔面神経麻痺相談医という、耳鼻咽喉科に関する5つの肩書を持つ医師を徹底調査。前章に引き続き、彼らが勤める街のクリニックや専門病院を選定した。あなたの身近にある「知られざる名病院」を紹介しよう。

日本耳科学会が認定した耳科手術（暫定）指導医（図中の「専門」の欄では耳）、日本鼻科学会の鼻科手術（暫定）指導医（鼻）、日本めまい平衡医学会のめまい相談医（め）、日本嚥下医学会の嚥下相談医（嚥）、日本顔面神経学会の顔面神経麻痺相談医（顔）のいずれかが勤務する病院のうち、耳鼻咽喉科の専門病院や、耳鼻咽喉の治療にとくに注力している中小規模の病院・クリニックを選んで記載した

中耳炎や副鼻腔炎など、慢性化すると手術が必要な耳や鼻の疾患は少なくない。とりわけ耳と鼻の手術で名高いのが、大阪府の耳鼻咽喉科サージクリニック老木医院だ。理事長の老木浩之氏が語る。

「慢性的な中耳炎の手術は専門性が高く、エキスパートと言える医師は大病院でもごく少数です。当院は耳科手術暫定指導医などの資格を持つ田邉牧人先生を中心に、経験豊富な医師が日夜、研鑽を重ね続けています。

また大学病院には、中小病院では対処できない喉や頭頸部のがん症例が多く集まるため、中耳炎や副鼻腔炎などの手術は意外と多くありません。その点、当院は耳と鼻の手術に集中しているため、症例数が多く、また最新の医療機器も備えている。大学病院と比べても、まったく遜色ない診療が提供できていると自負しています」

世界中から患者がやってくる

耳や鼻の病気だけでなく、同院では珍しい疾患にも対応している。老木氏が続ける。

「冷たい海水の刺激で耳の骨が増殖し、外耳道を塞いで聞こえにくくなる『サーファーズイヤー』という疾患がありますが、当院の中西悠先生はその手術の第一人者。彼の治療を受けるために、東京や北海道はもちろん、オーストラリアなど海外から患者が来ることも珍しくありません」

対する関東では、東京都千代田区にある耳鼻咽喉科の専門病院・神尾記念病院が有名だ。一般病床数30床という小規模な病院ながら、2024年度の手術件数は慢性中耳炎などに限っても75件、鼻中隔弯曲症は427件を数え、合計で2000件を超えている。

同院の副院長を務める比野平恭之氏は、耳科手術と鼻科手術、2つの指導医資格を併せ持った手術のスペシャリスト。過去には昭和大学江東豊洲病院で、耳鼻咽喉科診療部長を務めていた。

「週刊現代」2025年09月29日号より

