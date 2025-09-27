「いい日陰」「悪い日陰」を見極めよ…「日陰の専門家」が解説する「まちの歩き方」

今年の夏はとにかく暑かった。そして、9月を過ぎてもなお真夏日が続いている。水分補給や休憩などを挟んだとて限界があるはずだ。どのようにして、この「猛暑」を防げばいいのか。「まちなかの日陰・暑さの専門家」でもある武蔵野大学教授・三坂育正先生に話を聞いてみた。

アスファルトの温度は60℃を超える

――ヒートアイランド現象を主な研究テーマとしているそうですね。

もともと私は筑波大学で気象学を学んでいました。学ぶなかで知ったのが、郊外に比べて都市中心部の気温が高くなる、いわゆる「ヒートアイランド現象」でした。

――そもそもこれまでのヒートアイランド対策はどのように行われていたのですか。

緩和対策がメインでした。簡単に言えば、植物で表面を覆う緑化や散水、それから路面を保水や遮熱舗装にするーーこういった都市全体の気温を下げる対策ですね。

ですが、緩和策では近年の気温上昇には追い付かなくなってしまった。行政の方に聞いたところだと、これまでは夏になると窓口に「暑すぎる」とクレームが入ったそうですが、今はあきらめているのかクレームが減ってきたそうです。

こうしたなかで注目され始めたのがいわゆる「適応策」です。都市のなかで人が感じる暑さの主だった原因となるものが日差しです。私自身はヒートアイランド対策の中でもこの日射をいかに遮蔽するかを研究しています。このように、現在は人が使う空間の暑さをいかに和らげるかという研究が主流になってきています。

――なかでも日陰に着目されているそうですね。

実はまちなかをつぶさに見ていくと暑さや暑熱リスクが異なる場所があることが分かってきました。熱さ指数33を超えると「熱中症警戒アラート」が発出されます。一般の方は「まち全体が危険だ」と認識されるかもしれません。

しかし、実態はそうではなく、日陰のように実は少し涼しい場所もある。こうした場所を見つけて知らせることで少しでも都市のなかで人々が快適に過ごせないかを考えて研究を行っています。

ここ数年、夏場は35度を優に超える日も少なくありません。建設現場など外で働く方たちにとってみれば、まさに「殺人的」と言える暑さです。

一方で、経済活動を止めるようなことになれば、大きな損失につながる。そこまでいかなくとも「暑いから外に出るのをやめよう」となれば、機会損失が生まれます。

日陰のように都市のなかでも涼しい場所あることが分かれば、少しでも機会損失を防ぐことができるのではないかと考えています。

――日陰は実際のところ、どれほど効果があるものなのですか。

まず、日向と日陰で温度計上の気温はほぼ変わりません。注目していただきたいのは体感温度です。まず、夏場のアスファルトは何も遮るものがないと、ゆうに60度を超えます。そして、われわれが外を歩いているときに感じる体感温度はアスファルト表面からの放射温度によって変わります。

当然、遮るものがなくアスファルトの表面温度が高いと多くの放射を受けて体感温度も高くなります。他方で日陰だとアスファルトに直接日が当たりませんから表面温度は低く維持され、放射も少なくなります。加えて、日陰にいることで直射日光も避けられます。二つの効果から、日陰だと体感温度は最低でも5度程度下がるとされます。また熱中症の危険度を判断する尺度である暑さ指数も日陰は日向に比べて1段階ほど下がることが分かっています。

良い日陰は意外な場所にあった！

――先生は日陰にも良いものとそうでないものがあると指摘されていますね。

これまでの研究から大きくて連続する日射の遮蔽率の高い日陰空間の効果が高いことが分かっています。都市空間の中で言えば高架下やアーケード街、立体駐車場などが代表例です。東京だと有楽町・新橋駅間の高架下を利用した「日比谷OKUROJI」など日陰を有効活用した商業施設も誕生しています。

特に都市部だと、日陰ができるからといって、いきなり街路樹を増やすことはで難しいです。高架下やアーケード街のような元からある場所の魅力がもう少し広まってほしいと感じています。

――まちなかで日陰を探す際のポイントはありますか。

東から昇り、西に沈んでいく太陽の動きを考えると東西通りの北側歩道、南北通りの歩道は、日射を受けやすいので暑くなりがちです。高架下やアーケードなどが見当たらない場合は、こういった場所を避けていただくだけでも効果的です。

――そのほか商業施設などで、日陰を活用しているものはありますか。

関西万博の大屋根リングは暑さを避けるには非常に効果的だと感じています。揶揄されるような文脈で「高級な日よけ」などと呼ばれていますが、実際に日陰として高い効果を持っているはずです。

実際に私も万博に足を運びました。どこまで運営の方たちが意識的に運用していたかはわかりませんが、行列を大屋根リングの下にある日陰に誘導するようにして導線を作っていました。かけたおカネを別にすれば、こと暑さ、熱中症対策として効果的だったと思います。

――現状では、アプリなどで日陰の場所がわかるものはあるのですか。

地図アプリで知られるNAVITIMEが「ALKOO」という日陰マップやルート機能が付いたアプリを配信しています。こういったものを活用するとよいでしょう。

とはいえ、外回りなどをしているとどうしても日射が避けられない状況で過ごさなければいけない場合もあると思います。

その際はスマートウォッチなどのデバイスが奏功する場合もあります。そもそも、人は熱い環境にいると心拍数が上がります。スマートウォッチだとモノによっては心拍数をはじめとしたバイタルチェックができるものがあります。

このようなデバイスを活用して自分の状態をモニタリングして、心拍数が上がり気味であれば少し座って休む、といったように対策を取るのが良いのではないでしょうか。

――先生ご自身の研究者としての今後の目標なとはありますか

現在、日陰と人流の関係を示すデータが様々集まってきています。暑い日は日陰を歩く人が増えている、逆に日差しの強いところを歩く人は減っている。こういったデータをさらに集めることができれば、例えば日向にある店舗が「何も対策を取らないと来客が減るので日陰を作ろう」といったように対策を立てる際の指標になるかもしれません。

また、モニタリングポイントをさらに増やしたいと考えています。まだまだ、アプリなどでリアルタイムで「今日陰にいると暑さ指数がこれだけ下がる」といったことを示せるようなデータが集められる環境にありません。

モニタリングポイントを増やすことで将来的には気象情報で「雨が降っている」「雷雨」と示せるように、日陰の状況をリアルタイムでお届けできるようになればと考えています。

こうして日陰の効果が周知されるようになれば、みなさんの行動変容が起こり、また自治体レベルで暑さ対策が進むきっかけになるのではないかと期待しています。

