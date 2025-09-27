電車の広告は本当に「転職」「整形」「英会話」ばかりなのか？首都圏「車内広告」のリアルを調べてみた

『首都圏を走る通勤電車の車内広告は「転職サイト」「美容整形」「英会話スクール」ばかり』などという情報がSNSで飛び交っているそうだ。本当にそうなのか、検証してほしいという編集部の依頼にともない、電車で出かけるついでにいつもは何となく見ているだけの車内広告をしっかりチェックしてみた。

本当に転職サイトだらけなのか？

今回は東京メトロ2路線（半蔵門線、千代田線）、都営新宿線、都営三田線、都営大江戸線、JR総武線各駅停車、東武野田線、西武新宿線の8路線の車内広告をチェックしてみた。

東京メトロは3回調査できたが、そのうちの1回は東急線からの直通車両だったので、東急電鉄も加えてもいいだろう。私鉄車両は東京メトロや都営地下鉄線に何社も乗り入れてくる。都営新宿線を走る京王電鉄、都営三田線にはるばる神奈川県からやってくる相模鉄道（相鉄）の車両にも遭遇した。

このうち、いわゆる「転職サイト」というべきマイナビの転職フェアのイベント告知広告があったのはJRのみ。横長タイプの大きな広告で、それぞれ別々の日程・会場の案内だった。

他の路線の車内では、はっきり転職とは書いていないけれど、鉄道会社の現業社員やバスの運転手募集というのも、中途採用だから転職を考えている人向けに入るだろうか。運転や現業というハードな仕事に人が集まりにくい状況を反映していると言える。

美容整形に関する広告は一度もお目にかからなかった。英会話については、いわゆるスクールの広告は見当たらなかったが、スマホアプリで英会話を学習するプログラムの案内なら2つほどあった。

一定の需要がある？私鉄沿線の不動産広告

東急、東武、京王、西武、相鉄といった大手私鉄の車両で目に留まったのは不動産広告だ。沿線の新築マンションや一戸建てのモデルルーム案内が多い。都心を離れた郊外なら一戸建ての広告が多いと思いきや、主流はマンションだ。

沿線にあるレジャー施設の広告も目につく。東武なら東武動物公園や東京スカイツリーでのイベント案内、西武なら西武園ゆうえんち、京王なら高尾山、それに相鉄のズーラシアなどだ。東京メトロでも都内の会場でのイベントを案内するものが複数あった。

鉄道会社系列のデパートやショッピングモールの広告もある。デパート内に限らないが、美術展の案内もいくつか目にとまった。

株主優待の紹介も私鉄特有のものだ。鉄道の優待乗車券だけではなく、系列のデパートやスーパー向けの幅広い優待があるので、沿線住民を鉄道グループに囲い込もうとの意図が透けて見える。

そのほか、最近では乗車ごとのポイントサービスも熱心に行っていて、特典のアピールに余念がないようだ。

また、車内での暴力や痴漢を撲滅するキャンペーン広告もある。これは、鉄道会社単独ではなく、民営鉄道協会や警視庁、国土交通省が関係する意見広告だ。

都営地下鉄は、東京都交通局からのお知らせが多い。直営の売店や無料配布の情報誌、さらには70歳以上対象のシルバーパス更新の案内もある。パス利用の高齢者が目立つせいか、納骨堂の広告もあった。

商品広告の減少と、スマホアプリ広告の台頭

いわゆる大企業が商品のPRをする華やかな広告は意外に少なかった。紅茶飲料、ノンアルコール飲料、内臓脂肪減少薬、さらには信託銀行の定期預金のPRなどが目に留まった程度だ。荷棚上の広告スペースには空白も目立ち、企業が電車内の広告を重視しなくなったようでもある。

そのかわり、AC JAPAN という広告が時折目につく。これは、震災後やコロナ禍でスポンサーが付かなくなった穴埋めとして民放テレビでオンエアされ、一時期話題になった広告だ。これが電車内にも登場しているとは、スポンサー探しに苦労している現れかもしれない。いきおい、自社グループの広告が占める割合が高まっているようだ。

商品ではなく、スマホアプリの案内が目立つのは近年の傾向だろうか？ スマホを多くの人が所持し、電車内で新聞や雑誌を広げる人がめっきり減ったのは時代を象徴している。

そのためか、かつて通勤電車内で必ず目に留まった週刊誌の中吊り広告は、もうなくなったようだ。週刊誌のセンセーショナルな見出しが見たければ、新聞の朝刊を見るしかない。

紙から液晶画面の広告へ

ニュースだって今や新聞からではなく、スマホで知るのが主流だ。液晶画面がずらりと並ぶ新型車両では、広告よりもニュース映像や沿線の天気予報、鉄道各線の運行情報が適宜流れる。これは最近の傾向といえよう。

吊り手にぶら下がって、手持ち無沙汰で前方を眺めるとき、同じ広告なら飽きてしまうけれど、次々にニュースや各種情報が流れれば退屈はしない。

なお、時期によって出稿する企業のジャンルは大きく変わる。たとえば、ファッション業界ではクリスマス、新年度のタイミングに購入者が増えるため、12月や3月〜4月は出稿が増える傾向にあり、また、夏休みや冬休みなどはまとまった時間ができるため、ゲームで遊ぶ人が増える可能性が高く、長期休暇前はアプリゲームの出稿が増える傾向にあるという。リサーチ時期が変われば、これまで述べてきた広告の傾向にも多少の変化はあり得るだろう。

とはいえ調査の結果、車内広告は鉄道路線によってかなり異なると言える。冒頭の断定的な文言は、たまたま限られた路線を利用する人が特定の時期に毎日同じ車両に乗り合わせ、転職情報や美容整形、英会話スクールばかり目に留まったので、それらが普遍的な事実だと誤認したにすぎないと考える次第である。

