【癒し爆発】イチゴのヘタを頭にのせたリスの表情が話題に！18万いいね【ママリ】

頭にヘタを乗せて…イチゴを食べるリスの表情に18万いいね
キャラメル🐿(@carameloreo0620)さんの投稿した写真です。ペットと暮らしていると、自然と笑顔になれる瞬間がたくさんありますよね。思わず何枚も写真を撮ってしまう飼い主さんも、いるのではないでしょうか？
ずっっっっっっっとこの表情で食べてるｗｗｗｗｗｗ何ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
イチゴを大切そうに抱きかかえ、目を閉じてひたすらに食べている姿が愛らしいですね。まるで修行僧のような悟りきった表情は「究極の癒やし顔」に見えます。
この投稿には「味覚に全集中してる」「かみしめてる感がかわいい」「恍惚の表情！」などのリプライが寄せられていました。また、頭の上にちょこんとのったイチゴのヘタが、帽子みたいでかわいいと、多数のX民をキュンキュンさせたようです。
キャラメルくんの謎の表情に、じんわりと癒やされる投稿でした。
ゲージの段差に腰かけて…虚無顔のチンチラに12万いいね
チンチラの弎陸玖と弎詁同(@super_miroku369)さんの投稿したある写真。チンチラという動物をご存じですか？目がくりくりとしていて、とても愛らしい小動物です。小さいながら、表情豊かでさまざまな顔を見せてくれるようですよ。
投稿者・チンチラの弎陸玖と弎詁同さんは、ある日のチンチラの様子を投稿して話題となりました。
またチンチラやめてる…ww
「ふぅ…やれやれ、疲れた」そんな声が聞こえてきそうなチンチラの写真。まるで疲れた人間のような姿に、思わず笑ってしまいますよね。いったい何があったのでしょうか。
この投稿に「中に人間入ってます？」「日向ぼっこしている祖父母に似ています」などのリプライが寄せられました。人間味あふれる、面白かわいい表情のチンチラに癒やされる投稿でした。
動物病院に行く前後、ポメラニアンの表情の差に8.5万いいね
愛犬のボス君との日常をXで発信している、ポメラニアン ボス(@pome_boss0519)さんの投稿した写真です。
犬は人間と同じように、感情豊かに見えることもありますよね。投稿者は愛犬のボス君を、動物病院に行く前後でカメラに収めました。2枚の写真のあまりの落差と、動物病院あるあるに思わず笑ってしまうはず。
病院に
←行く前
病院に
行った後→
動物病院に行く前には、まるで「どこに行くのかな？」とわくわくした様子で笑っているようにも見えるボス君。しかし後のお写真ではガックリ…と効果音も聞こえてきそうなほどの落ち込みっぷりです。行く前の笑顔はなく、下を見ています。
この投稿には「落差がかわいすぎますね」「わかりやすい落ち込みっぷりですね😂」といったコメントが寄せられていました。薬をもらいに行くために、ボス君は体重を測っただけなのだそうですが、この落ち込みっぷり。緊張して疲れてしまったのでしょうか。ボス君の表情の落差が愛らしい、素晴らしい投稿でした。ボス君、ゆっくり休んでね。
記事作成: nao16
（配信元: ママリ）