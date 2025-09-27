【癒し爆発】イチゴのヘタを頭にのせたリスの表情が話題に！18万いいね【ママリ】

頭にヘタを乗せて…イチゴを食べるリスの表情に18万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

キャラメル🐿(@carameloreo0620)さんの投稿した写真です。ペットと暮らしていると、自然と笑顔になれる瞬間がたくさんありますよね。思わず何枚も写真を撮ってしまう飼い主さんも、いるのではないでしょうか？





リチャードソンジリスのキャラメルくんも、まるで童話のワンシーンのような愛らしい姿を見せてくれました。イチゴを食べる際に見せてくれたという、謎の表情をごらんください。

ずっっっっっっっとこの表情で食べてるｗｗｗｗｗｗ何ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

イチゴを大切そうに抱きかかえ、目を閉じてひたすらに食べている姿が愛らしいですね。まるで修行僧のような悟りきった表情は「究極の癒やし顔」に見えます。



この投稿には「味覚に全集中してる」「かみしめてる感がかわいい」「恍惚の表情！」などのリプライが寄せられていました。また、頭の上にちょこんとのったイチゴのヘタが、帽子みたいでかわいいと、多数のX民をキュンキュンさせたようです。



キャラメルくんの謎の表情に、じんわりと癒やされる投稿でした。

ゲージの段差に腰かけて…虚無顔のチンチラに12万いいね

チンチラの弎陸玖と弎詁同(@super_miroku369)さんの投稿したある写真。チンチラという動物をご存じですか？目がくりくりとしていて、とても愛らしい小動物です。小さいながら、表情豊かでさまざまな顔を見せてくれるようですよ。



投稿者・チンチラの弎陸玖と弎詁同さんは、ある日のチンチラの様子を投稿して話題となりました。

またチンチラやめてる…ww

「ふぅ…やれやれ、疲れた」そんな声が聞こえてきそうなチンチラの写真。まるで疲れた人間のような姿に、思わず笑ってしまいますよね。いったい何があったのでしょうか。



この投稿に「中に人間入ってます？」「日向ぼっこしている祖父母に似ています」などのリプライが寄せられました。人間味あふれる、面白かわいい表情のチンチラに癒やされる投稿でした。

動物病院に行く前後、ポメラニアンの表情の差に8.5万いいね

愛犬のボス君との日常をXで発信している、ポメラニアン ボス(@pome_boss0519)さんの投稿した写真です。



犬は人間と同じように、感情豊かに見えることもありますよね。投稿者は愛犬のボス君を、動物病院に行く前後でカメラに収めました。2枚の写真のあまりの落差と、動物病院あるあるに思わず笑ってしまうはず。

病院に



←行く前

病院に



行った後→

動物病院に行く前には、まるで「どこに行くのかな？」とわくわくした様子で笑っているようにも見えるボス君。しかし後のお写真ではガックリ…と効果音も聞こえてきそうなほどの落ち込みっぷりです。行く前の笑顔はなく、下を見ています。



この投稿には「落差がかわいすぎますね」「わかりやすい落ち込みっぷりですね😂」といったコメントが寄せられていました。薬をもらいに行くために、ボス君は体重を測っただけなのだそうですが、この落ち込みっぷり。緊張して疲れてしまったのでしょうか。ボス君の表情の落差が愛らしい、素晴らしい投稿でした。ボス君、ゆっくり休んでね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）