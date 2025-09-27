【東海・西日本】心臓・循環器「命を救う外科医」はここにいた…ぜひ知っておきたい「大病院じゃないけど、いい病院」の名前

全国に34万人いる医師の中でも、とくに優れた医師だけがもつ「肩書」がある。病院の看板を見てもわからない、その実力を徹底調査した。

東京の「緊急手術の要」

心筋梗塞や大動脈解離が起きれば、数時間以内に緊急手術を受けられるかどうかが生死を分ける。その救急治療で圧倒的実績を誇るのが、東京都足立区の綾瀬循環器病院だ。

理事長・院長で、心臓血管外科の修練指導者である丁毅文氏が語る。

「昨年、当院が受け入れた救急心臓大血管疾患の総数は831件で、そのうち90件ほどで心臓大血管緊急手術を行いました。

当院は76床の病床のうち、18床がICU（集中治療室）とHCU（高度治療室）です。さらにカテーテル検査室2室、手術室2室、カテーテルと手術の両方ができるハイブリッド手術室1室をフル稼働して、24時間いつでも、患者さんを断らずに受け入れられる態勢を整えています」

綾瀬循環器病院では丁院長だけでなく、心臓血管外科部長を務める山粼琢磨医師も、修練指導者の肩書をもつ。

「山粼部長はMICS（胸骨を切らない低侵襲心臓手術）をもっとも得意としていますが、冠動脈バイパス手術、大動脈の手術、カテーテルによる大動脈弁植え込み術や僧帽弁の治療も行っています。

受診の際には、紹介状がなくてもけっこうです。あやせ循環器クリニックという外来専門の施設がありますので、まずはお電話ください」

大阪で一番えぇ病院

関西で、最新の設備と国内有数の人員を誇る心臓・循環器専門病院として知られるのが、桜橋渡辺未来医療病院だ。

昨年4月に大阪都心の中之島へ移転し、多くの専門医が「大阪で一番えぇ病院」をめざして働く。副院長で、修練指導者の仲村輝也医師が言う。

「当院が心がけているのは、その患者さんに必要な治療は何か、しっかりと見きわめることです。

心臓・循環器の病気には、外科手術だけでなくカテーテル治療、薬物治療とさまざまな選択肢があります。私自身は大動脈解離の手術や弁形成術を得意としていますが、たとえば高齢の患者さんにはなるべく負担の小さい治療を選ぶなど、内科と外科が連携して、最適な治療を提供できるようにしています」

あの有名病院とも緊密に連携する

いい病院を選ぶうえでは、最先端の知見をもつ大病院や大学病院との連携がスムーズかどうかも、大事な要素のひとつといえる。修練指導者の多くは有名病院で実績を積んでいるから、修練指導者が営む病院・クリニックをかかりつけに選べば、より安心ということだ。

東京都渋谷区で小泉クリニックを2019年に開院した小泉信達医師は、東京医科大学病院に26年勤務し、心臓血管外科修練指導者として手術を執刀してきた。

「大動脈や肺動脈、末梢動脈・静脈などの血管手術、狭心症、心筋梗塞、弁膜症などの心臓手術を主に行ってきました。外科医として多くの急性期の患者さんを診るなかで、かかりつけ医になって循環器の緊急入院を防ぎたいと思うようになり、独立を決めたんです。

当院では手術は行っていませんが、検査や初期治療をしたうえで、異常があれば私が長年勤めた東京医科大学病院をはじめ、慶應義塾大学病院、榊原記念病院、ニューハート・ワタナベ国際病院などにも速やかにご紹介できますので、いつでもご相談ください」

世田谷区経堂の児玉経堂病院は、北里大学医学部心臓血管外科教授を務めた宮本隆司医師が院長だ。

「当院は療養病床が主体ですが、2020年に施設をリニューアルし、外来患者をより多く受け入れられる態勢を整えました。心不全の患者さんの診療から、入院しての療養、専門病院や大病院への紹介と、トータルケアを提供しています。

心臓・循環器ではJR東京総合病院、ニューハート・ワタナベ国際病院、東京大学医学部附属病院などと連携が密で、スムーズにご紹介できます」

医師の実力と経歴をつぶさに知ることが、いい医療を受けるための近道なのである。

「週刊現代」2025年09月29日号より

