日本旅行は、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」で、キルギスの経済商業省観光局、観光開発支援基金と、日本市場における観光振興と人的交流の拡大に向けた協定を締結した。

同社はこれまでに日本の労働力不足の解決を目的として、キルギスの2大学や政府関係機関とパートナーシップ協定を締結しているが、観光分野においても協定を結び、両国の相互理解と地域経済の活性化に貢献する。協定の主な内容は、共同広告、PRやファムトリップの実施、日本人旅行者の嗜好に合わせた観光商品の造成、直行便の就航実現に向けた支援、需要動向、来訪者属性といったデータ情報の共有など。

今後、認知拡大・販路拡大とサービス品質の底上げを図り、キルギスへの渡航需要の喚起、観光を起点とした人的交流・投資の拡大に取り組むほか、乗継利便性の向上などにも寄与する。

「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」は9月28日まで開催中。一般入場日は9月27日・28日の2日間。開催時間は各日午前10時から午後6時まで（最終日は午後5時まで）。最終入場は閉場の30分前まで。25日・26日は業界関係者の商談会のため、一般の来場者は入場できない。一般日の当日券は1,300円。学生証を提示すると無料。