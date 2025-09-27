「勝ち逃げ世代」でもカツカツ…！心細い老後を一変させたい人が挑む”60歳”からの資産運用「逆転の思考法」

「せいぜい2000万円」をどうする？

経済評論家の鈴木貴博です。今回は「前編」「中編」「後編（この記事）」の3篇にわたり、老後の資産運用術について解説しています。

中編『“こんなはずじゃなかった老後”に逆転を目指す…！「資産を減らさない」ためにやってみる！60歳からの「投資信託」はアレだった！』では、老後資産5000万円程度の「勝ち逃げ世代」が現役世代と変わらず、アグレッシブな人生を送るための資産運用術について考えてみました。

しかし、大手企業に務めた勝ち逃げ世代とはいえ、じつはそれほど老後資産を持っている人はわずかです。あってもせいぜい2000万円くらいというのが大半でしょう。

2000万円と言えば、あまり安心できません。その資産を投資に回して挽回を図るには、どうすべきか。その戦略をクイズダービーに例えれば「竹下景子さんに全部」、ないしは「篠沢教授に全部」という最終勝負に出なければならなくなります。

つまりは、「リスクをとらないと、悠々自適に引退生活を楽しむのは無理だよね」という話になります。

ではどうするべきか。本編ではそこを解説していきます。

老後からの「逆転投資術」

その相談内容を紹介します。くどいようですが、これから紹介する商品は推奨ではありません。リスクを説明しますので、それを理解したうえで最後はご自分でご判断ください。

先にこの３つのアイデアに共通する戦略の概要を説明します。

さきほど紹介したS&P500連動商品は、過去６か月の実績では9％の利回りとなっています。トランプ関税ショックからの立ち直りによって半年で急激に株価インデックスが回復した時期で、利回りは半年としてはやや高めですね。それに対してこれから紹介する３つの投資商品はどれも過去6か月の利回りが20％台前半です。

先ほどS&P500が歴史的には10％程度で成長してきたとお伝えしました。仮にこれらの商品がその2.5倍程度、つまり25％の利回りで運用されたとしたらどうなるでしょうか？

すると元手の2000万円は計算上3年ちょっとで倍、4年と少しで5000万円になります。もしそこまで行ったら、パターン３の友人たちはパターン２の友人と同じ状況に昇格します。ですからあとはさきほど説明したパターン２の戦略で老後を悠々自適に過ごせばいいのです。これが共通する基本戦略です。

ただしそこに到達するためにはひとつだけ大きな共通の条件があります。トランプ大統領の顔を頭に思い浮かべながら聞いてください。それは「これからの４年間、リーマンショックのような株式市場の暴落が起きないこと」です。

皆さんが十分ラッキーだったら、この３つの商品を検討することで老後資金を5000万円に増やせるかもしれません。それはつぎの３つです。

1. 半導体インデックス投資

2. FANG+インデックス投資

3. S&P500レバレッジ投資

それぞれ狙いとリスクを紹介していきましょう。

１．半導体インデックス投資

これは私の友人の中でも比較的投資の素人の方が持ち掛けてきた投資戦略です。投資は素人でも大企業の元部長なので、経済の考え方はそれなりに理にかなっています。念のため。

具体的にはネット証券で買える『ニッセイＳＯＸ指数インデックスＦ 米国半導体株』ないしはそれと類似した投資戦略の商品に全額投資すると考えてください。その中身はアメリカのエヌビディアやブロードコムといった半導体セクターの銘柄に分散投資する投資信託です。

まずは友人の意見から。

「要するに今のアメリカ経済で一番投資が集中しているのはAI開発とデータセンター建設だよね。投資が集まっているから半導体銘柄の株価が上がっている。注目すべきは、その実需がまだ始まったばかりだということ。これから４年間、データセンター投資はひたすら増加するから、まだこれからでも半導体株に乗って大丈夫なんじゃないのか？」

という考えです。

経済評論家の立場で言うと、考え方としてはアリです。今のアメリカのIT産業を見ると、とにかく流れに置いて行かれないようにどこの企業もAIとデータセンターに巨額の投資を行っています。しかも計画では、その投資額が年々増えていきます。

ですからこのセクターに投資する投資信託商品がS&P500の2〜3倍のペースで上がるというのは過去起きてきたことであると同時に、これからも期待できるペースであることは事実です。

「じゃあ投資してもいいよね」

と念を押されるのですが、ごめんなさい、私から見るとふたつのリスクが存在します。

ひとつはこの半導体株の上昇が「実需を伴うバブル」であることです。おそらくこの先のいつか、エヌビディアが引き金となると思いますが、ずっと続いてきた二ケタ成長が必ず鈍化するタイミングが訪れます。それに株式市場が過敏に反応すると、株価が崩れるリスクが表面化します。

もうひとつは中国のディープシークショックのときに一時危惧されたように、この先、新しい技術が登場して、AIの学習や推論に今のように巨大なデータセンターを必要としないやり方に業界が移行する場合です。毎年10兆円台の建設投資が起きるから半導体株は成長していますが、その建設が止まれば、株価は支えきれないでしょう。

この二つのリスクを覚悟して、もし「マズイ」と感じた場合に逃げる自信があるのであれば、この投資信託に賭けるのはアリかもしれません。これがひとつめの商品の解説です。

２．FANG+インデックス投資

別の商品を相談してくる友人のアイデアです。

この１〜２年のS&P500投資は、過去の平均を大幅に上回っています。この伸びを分解すると、いわゆるマグニフィセントセブン、つまりアップル、アマゾン、グーグル、マイクロソフト、メタ、テスラ、エヌビディアの７社がS&P500の上昇のかなりの部分をけん引しています。

そして逆に残りのS&P493を計算すると、歴史的な上昇率である年率10.4％とそれほど変わらない普通の上昇率であることがわかります。

「だったらマグニフィセントセブンに投資すればいいじゃないか」

と考える人は多いわけで、そのために開発された商品の一例がFANG+です。ネット証券で買うならたとえば『ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス』のような商品です。

これを推す友人の声を紹介します。男女雇用均等法施行前の世代のため、相談者が毎回男性なのはご容赦ください。彼はやはり投資は初級者ですが、IT業界勤務が長い元大企業の幹部社員です。

「俺からすれば今世紀に入ってからのアメリカはITで日本を突き放した国なんだよ。そしてそれはこれからもずっと続くだろう。現役時代のビジネスの競争では勝てなかったが、そんな強いあいつらに俺の老後を託してみたいんだ」

この考えも経済評論家の立場でアリです。今、アメリカの株式市場で一番人気がある銘柄ばかりに投資をする商品ですから、なんといっても顔触れが豪華です。ＦＡＮＧ＋という概念は急成長するＩＴ産業大手10社への投資です。

この商品の場合は、さきほどのマグニフィセントセブンからテスラを除いた６社に加えて、ネットフリックス、ブロードコム、クラウドストライク、サービスナウに投資します。同様のコンセプトの商品ではアメリカの時価総額上位10社に投資するような商品もあります。この場合はテスラやバークシャハサウェイが組み込まれています。

「投資していいかな？」

と訊かれると困るのですが、確かにアリではあります。一方で当然ですが、リスクがあります。

AI投資に隠された「リスク」

さきほど紹介した半導体同様にこれまでのAI投資の前提条件が崩れた場合は、これら上位IT株も大きな調整が起きるでしょう。加えて、この商品には別のリスクも存在します。

それはお互いの競争です。

たとえばマグニフィセントセブンの中でも最近、アップルの株価がさえません。理由はiPhoneへのAI搭載が出遅れていること。ライバルであるアンドロイド携帯の性能がすばらしい一方で、iPhoneは発表される度にファンをがっかりさせています。これは株価で言えばアップルがグーグルに負ける構造です。

そのグーグルはマイクロソフト、アマゾンとクラウド分野で激しく競争しています。

この３社の最近の株価は、業績発表するたびに大きく上下するのですが、投資家が特に注目するのもこのクラウド分野の成長率です。いまのところオープンAIと提携するマイクロソフトがクラウド領域で勝ち組っぽくなっていて、そこにジェミニを搭載するグーグルが続きます。一方でアマゾンのシェアは相対的には苦しくなってきています。

それでもどちらかが勝ってどちらかが負けるだけならリスクは相殺されるでしょう。

問題はそれ以外の企業が勝ちあがってくるケースです。具体的にはオープンAIとそのライバルであるアンソロピック、パープレキシティないしはイーロン・マスクが推進するXなどのAIの新興勢力が急成長してマグニフィセントセブンにとって代わる事態が起きれば、この投資信託の価値は下がるでしょう。

この商品に投資するにはそのリスクに気を付けながら勝ち組企業の成長に期待することです。これからの４年間、主役交代が起きるか起きないかは正直微妙だと私は考えています。

３．S&P500レバレッジ投資

「なんか俺、すごい商品見つけちゃったよ」

とニコニコしながら友人が近づいてきたのがこの投資アイデアです。

彼は投資については超初心者ですが、行動だけは早いのが取り柄です。

きっかけはペイペイのポイント投資です。私は投資初心者にはまずペイペイで自動運用のポイント投資を始めるようにアドバイスしています。スタンダードコースの場合はペイペイで支払うたびにもらえるポイントがS&P500に自動的に投資されていきます。

これをやると当然ですが、数か月後にその友人と会ったときにはポイントが増えているのです。それも運用グラフを表示させると、右肩上がりで一貫して増えている。

「これがインデックス投資の意味で、思っている以上にリスクは小さいんだよ」

と納得してもらえるのです。

さて、それでこの友人です。ペイペイのポイント投資の画面に「チャレンジコース」があることに気づきました。そこには「値上がりすると約３倍プラスに」と書かれています。

これはS&P500に対して信用取引で３倍のレバレッジをかけた商品です。もう少しわかりやすく説明すると、借金して元本の３倍の資金を集めて、それでS&P500に投資をするのです。

借金をして株をやるわけですから当然投機的ではあるのですが、ここが面白いところで、もともとこのS&P500がアメリカの株式市場の平均ですから長期的には一番リスクがない形でひたすら上昇します。ですから借金をして株をやるならばこの商品が実は一番安全に見えるのです。

「これと同じ投資信託はないの？」

と友人が訊いてくるのですが、実はあります。たとえば大和アセットの『Ｓ＆Ｐ５００ ３倍ブル』という商品です。

利回りはいいのですが、経済評論家の立場で説明するとふたつリスクがあります。

ひとつは株価が下落する局面での下がり方が大きいということです。今年4月の頭に起きたトランプ関税ショックのときがわかりやすい例なのですが、S&P500が数日で▲12％下落しました。計算上、このファンドはその３倍の▲36％も下落します。老後資金の2000万円がわずか数日で1300万円ぐらいに減ってしまうのです。

しかしその後関税ショックは落ち着きを取り戻し5月の頭には株価は元の水準に戻ります。そしてそこからはひたすら上昇して9月にはS&P500は過去最高値を更新し続ける状況です。計算上は老後資金は2000万円が1300万円に減ったあとで盛り返し3000万円に増える計算です。

実際は信託報酬といって、運用会社が年間で1.3％手数料をとっていきますからそこから数十万円目減りしますが、それでも素晴らしい運用成績ということになります。

「じゃあこれに全部かけて、一生遊んでくらせないかなぁ」

と友人が言うのですが、実はもうひとつ、物凄く大きいリスクが存在します。

めちゃ怖いリスクと回避法

商品の性格上、株価が33％下落したらそこでゼロになるのです。

たとえば2020年にコロナショックが起きたときの下落率は最大瞬間風速で▲35％でした。もし当時、このような商品に投資をしていたとしたらそこで老後はアウトです。同様に2008年のリーマンショックの▲53％、2000年代初頭のITバブル崩壊の▲46％の暴落でも、元手は全部なくなります。

これは含み益が出ていても同じように減ります。仮に2000万円が4000万円に増えて目標まであと少しというところまで来ていたとしても、そこからたとえば半導体ショックが起きて株価が▲33％落ちたら4000万円がゼロになります。

「うわっ、怖っ！」

というのがその友人の反応で、彼はレバレッジ投資は止めたのですが、実はこのリスクを回避する戦略がないわけではありません。ふたつの方法があります。

レバレッジ投資で必要な「ルール」

ひとつは厳格な損切戦略。たとえばS&Pが▲10％下落して、レバレッジ投資が▲30％下落したら、そこで解約すると決めておくのです。これだと4月のトランプ関税ショックのときに自動的に損失が確定して、2000万円が1400万円に減ったところでそれ以上は減らなくなります。

そして株価が戻ったら投資を再開するとルールで決めておきます。すると５月の初旬にまた1400万円で投資再開です。その後の株価上昇で９月現在、その元手は2100万円に増えているはずです。

この戦略の着眼点は、S&P500が長期的には上昇することを信じつつ、2〜3年ごとに何らかのショックが起きていることにも備えることです。ショックで３割減ることがあっても4年強で2.5倍になる可能性に賭ける。

まさに、「竹下景子さんに全部」の考え方です。

もうひとつの方法は、レバレッジを３倍ではなく２倍に下げること。実際そういう商品は存在します。たとえば『ｉＦｒｅｅレバレッジ Ｓ＆Ｐ５００』という商品はレバレッジは２倍です。

これだと下落局面での減り方は3倍よりも抑えられますし、上昇局面では通常のS&P500投資の倍のスピードで財産が増えます。ただしリーマンショックの▲52％下落はさすがに乗り越えられません。念のため。

いずれにしても、この２つの戦略を組み合わせることでリスクはある程度回避可能です。

「竹下景子さんに全部」の投資法

さて、話をまとめましょう。老後資金は2000万円必要という情報が流布していることもあり、なんとかこれまでそれくらいの預金を残してきた同世代の仲間が結構います。ただ実際に役職定年を迎えてみるとその蓄えでは少々心配です。

もちろんそこから手堅く投資をして、減らさず少しだけ老後生活を支えるという方法もありますが、せっかく投資を覚えたのでもう少し積極的に増やしたいと考える人が結構多いのです。

「リスクを理解したうえで可能性に賭けてみるとしたら？」

という前提で持ち込まれた「私が相談されたアイデア」の中で「アリかも」と考えるのが今回紹介した３つの商品です。

投資をすることが最善の選択というわけではありませんし、下記の銘柄が良いというわけではありません。これを参考にご自身で考えてよい銘柄を見つけてみてください。

【老後資産が2000万円で不安な人のための参考銘柄】

１．半導体インデックス投資

『ニッセイＳＯＸ指数インデックスＦ 米国半導体株』

２．FANG+インデックス投資

『ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス』

３．S&P500レバレッジ投資

『Ｓ＆Ｐ５００ ３倍ブル』

『ｉＦｒｅｅレバレッジ Ｓ＆Ｐ５００』

それぞれリスクについて説明させていただきましたが、それでもご興味があると言う方は、自己責任で優雅な老後を狙ってみるのはアリかもしれません。

