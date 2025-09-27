サマンサタバサ「復活の可能性は限りなくゼロ」専門家も呆れた…親会社のコナカすら匙を投げる《負の遺産》の行方

2000年代に一大ブームを築くなど、平成の象徴とも呼ぶべきブランド「サマンサタバサ」の衰退が止まらない。ファッション誌からトレンドがつくられる時代の終わりと共に勢いは低下。若者層の間でブランド志向が急速に衰えた時代の流れも相まって、今や見る影もなくなっている。

そんなサマンサタバサは現在、親会社である紳士服量販チェーン「コナカ」の下、再建に取り組んでいるという。しかし、その中身を見てみると、“復活”にはあまりに程遠い印象だ。なぜコナカは支援に乗り出したのか。勝算はどれほどあるのだろうか――。

レディス分野強化の《突破口》にするつもりが…

「コナカ」はなぜ、「サマンサタバサ」の支援に乗り出したのか。その背景には、スーツ離れが進む中、アパレル業界において働く女性向け商品の領域で顧客の争奪戦が激しくなっていることが挙げられる。

大手紳士服チェーンのなかでは、「青山」と「AOKI」がレディス部門に注力しており、一方でコナカと「はるやま」が後塵を拝しているイメージだ。コナカとしてはサマンサタバサをレディス分野強化に向けた《突破口》にしたいと、当初は考えていたのかも知れない。

その一方で、経営者同士の個人的な繋がりがあったとも聞く。コナカの2プライス業態のクリエイティブディレクターをしている佐藤可士和氏が、両者の間を取り持ったそうだ。

2019年に3期連続の赤字（純利益ベース）の責任を取るかたちでサマンサタバサ創業者の寺田和正氏が社長を退任。'20年に同社はコナカの子会社となり、'21年には米国子会社を解散して米国市場から撤退し、国内事業に専念。

'22年からはスギホールディングスやエステーの社長を務めた米田幸正氏が社長に就任し再建を進めてきたが、赤字脱却のメドは立たず、サマンサタバサを完全子会社に。

新たにコナカの湖中謙介社長兼最高経営責任者（CEO）が、サマンサタバサの代表取締役会長に就き、ホリ・エンタープライス、アガタジャポンを経て2018年にコナカに入社した古谷幸二常務執行役員（COO）が代表取締役社長に就任。今後はコナカ主導で構造改革が進められるようだ。

コナカとのシナジーはほぼゼロ

サマンサタバサは、現状6つのプロダクトブランドがある。

メインの「Samantha Thavasa」、アパレル展開のある「SAMANTHAVEGA」、小さなサイズ感が特徴の「Samantha Thavasa Petit Choice」、シルバージュエリーや時計を展開している「Samantha Tiara」、ゴルフウエア含めたゴルフ関連の「Samantha GOLF」、メンズ展開の「KINGZ」の6ブランド。

それに2008年に第3者割当増資してグループに加えた靴専門店「フィットハウス」の4ブランドを加えると全部で10ブランドになる。店舗業態の方は、さらに多岐にわたる。全107店舗（'25年8月末時点）を20業態というより、20種の異なる屋号が擁立しているのだ。

頭に「Samantha Tavasa」が付く「Samantha Tavasa ○○」と呼ばれる派生店だけで実に7業態もある。当然、赤字経営の中、不採算ブランドや業態、店舗もあると考えられるものの、これらの整理・統合というべきか、経営資源の選択と集中が行われている感じがない。

その上、本業のコナカとのシナジーについても、これといった相関や効果といったものも見受けられない。’21年から始まった佐藤可士和氏が携わる「SUIT SELECT」との共同開発も、第3弾（'23年発売）を最後に音沙汰がないのも現状の厳しさを物語っている。

「サマンサ復活は厳しい道のり」

そして'19年に退任した創業者の寺田和正氏は、'20年に株式会社サマンサグローバルブランディングアンドリサーチインスティチュートという会社を設立。「バターのいとこ」、'23年には美容事業への参入プロジェクトとして「サマンサビューティプロジェクト」をスタートしている。

サマンサタバサの社長を退任した後も“サマンサ”を冠とした事業活動が堂々と行えるのは、創業者による特権として認められているからだろうか。まるで、赤字事業だけコナカに押し付けて自分は新事業に取り組む姿は、創業者といえども連続赤字決算の経営責任のとり方として疑問符がつきかねない。

不採算事業の統廃合やサマンサビジネスを取り巻いている環境からすると、サマンサタバサ復活は厳しい道のりだろうと思わざるを得ない。

過去の輝かしい知名度を活かしたアジア圏での海外展開（韓国、台湾では出店済み）や、ライセンスビジネスなど、再建に向けた方法は幾通りか考えられる。しかし、サマンサタバサ本家の復活へは、超えるべきハードルが幾重にも重なって見える。

2000年代に「セシルマクビー」や「ココルル」といったギャルブランドやモテ服、デート服ブランドとして、あまたのブランドが持て囃されては消えてしまった。そのひとつにサマンサタバサもなってしまうのだろうか。

赤字に墜落してしまった'17年から随分と経つ。今までに支払われた多くの労力と時間とお金を考えれば、《負の遺産》は大きいと言わざるを得ない気がする。

