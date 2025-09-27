26日夜、姿を現した群馬県前橋市の小川晶市長（42）。

――進退については？

群馬・前橋市 小川晶市長

「…」

■定例市議会の最終日 “市政が成り立たなくなる”厳しい声も

既婚者の男性職員と10回以上ホテルを利用したことを認め、24日に謝罪しました。

群馬・前橋市 小川晶市長（24日）

「誤解を招く軽率な行動であったことを深く反省しています」

26日、最終日をむかえた定例市議会に小川市長も出席。議題にあがったのは、やはり…

共産党市議団 小林久子議員

「行政トップとしての自らの出処進退、早急に明らかにすることを求める」

公明党市議団 中里武議員

「市民の信頼を失えば、市政は成り立たなくなる」

小川市長の進退についてや“市政が成り立たなくなる”との厳しい声。

群馬・前橋市 小川晶市長

「私に関する一連の報道により、市民の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫びを申し上げます。議員の皆さまには改めて説明の機会をいただきたいと思う」

小川市長は、議会で初めて謝罪しました。

「news zero」は議会を傍聴した市の職員に話を聞きました。

傍聴した市職員

「いつもより憔悴（しょうすい）してるかなって感じ」

――印象は

傍聴した市職員

「仕事がとてもしやすい。意見聞いてくれる。指示もはっきり出してくれる。悪いうわさは聞いたことがない」

一方で、市長に関する市への問い合わせは2000件を超え、職員は閉庁後も対応にあたるなど、通常業務に支障をきたしているということです。

■議員への説明会 続投に意欲みせるような発言も

小川市長は市議会のあと、議員に対し今回の事態について説明しました。

群馬・前橋市 小川晶市長

「議会の皆さんにもいろいろとご意見をいただきまして、今後のことについても考えていきたいと思っています。私からは以上です」

――自身の問題で市政が停滞していることについては？

群馬・前橋市 小川晶市長

「…」

市長は何も質問に答えず去っていきました。

小川市長は説明会で、続投に意欲をみせるような発言をしたといいます。



前橋市議会 富田公隆議長

「『しっかりと反省しながら、市民のために引き続き力を尽くしてまいりたい』という言葉もありました。今すぐ辞任されるというような雰囲気ではなかった」

「『猛省している』という言葉はあったけど、猛省感がなかなか感じられないという（意見も出た）。連日報道されることでもない認識だったのかなという雰囲気」

共産党市議団 吉田直弘議員

「記者会見の内容を超えるものでは全くなかった。途中から泣かれてね、声詰まらせながらというか。精神的にも動揺してる印象」

「清潔な政治家というイメージで通ってきて、とても真面目な人なので、男女関係のうわさが出るような人じゃなかった」

前橋市議会 小曽根英明議員

「厳しい姿勢をとらなければという選択肢も意見が出ました、続けるのは厳しいだろうと。その後は市長さんの思いかなと」

前橋市議会の各会派は市長に対する意見などをまとめ、29日に市長に提出する予定だということです。

（9月26日放送『news zero』より）