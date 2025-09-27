Áý²Ã¤¹¤ëÅ´Æ»¤Î¡ÚÏ©ÀþÇÑ»ß¡Û¡Ä¿·³ã¸©ÃÎ»ö¤Î¡ÖJRÈãÈ½¡×¤«¤é¡É´ñÀ×¤ÎÉü³è¡É¤Þ¤Ç¡Ä¥í¡¼¥«¥ëÀþÂ¸Â³¤Î¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
Áê¼¡¤°¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤ë¸òÄÌÌÖ¤ÎÇÑ»ß
Å´Æ»¤ÎÏ©ÀþÇÑ»ß¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬ÀÖ»ú¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¤¿¤À¤·¡¢Ï©Àþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇÑ»ß¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÍ×°ø¤¬ÊÌ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÂç±«¤äÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈïºÒ¤À¡£
²ßÊªÀþ¤ä¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤ò½ü¤¡¢06Ç¯°Ê¹ß¤Î20Ç¯´Ö¤ÇÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿25Ï©Àþ¡¦¶è´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢ÈïºÒ¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤Ï8Îã¡£86¡Á05Ç¯¤Î59Ï©Àþ¡¦¶è´ÖÃæ2Îã¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂçÉý¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈïºÒ¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏBRT¡Ê¥Ð¥¹¹âÂ®Í¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç²õÌÇÅªÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿JRµ¤Àç¾ÂÀþ¤Îµ¤Àç¾Â¡½ÌøÄÅ´Ö¤Ï12Ç¯12·î¡¢JRÂçÁ¥ÅÏÀþ¤Îµ¤Àç¾Â¡½À¹´Ö¤â13Ç¯3·î¤ËBRT¤ËÅ¾´¹¤·¤ÆÉüµì¡£¤µ¤é¤Ë17Ç¯¤ÎÊ¿À®29Ç¯7·î¶å½£ËÌÉô¹ë±«¤ÇÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿JRÆüÅÄÉ§»³Àþ¤ÎÅºÅÄ¡½ÌëÌÀ´Ö¤â23Ç¯8·î¡¢Å´Æ»»þÂå¤ÎÈ¯Ãå±Ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿JRµ×ÂçËÜÀþ¤ÎÆüÅÄ±Ø¤ÈÅºÅÄ±Ø¤ò·ë¤Ö·Á¤ÇBRT¤Î±¿¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢½»Ì±¤Î¡ÖÂ¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¿Íµ¤±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¾èµÒ¥¼¥í¡×¡ÄÉüµì¤Ë¤Ï¡Ú10²¯Ä¶¡Û¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤Î¡Ö¸·¤·¤¹¤®¤ë¸½¼Â¡×¡Ù¤ËÂ³¤¡¢ÈïºÒ¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤Î¸½¼Â¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Â¸Â³¤òË¾¤àÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç²õÌÇÅªÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿JRµ¤Àç¾ÂÀþ¤Îµ¤Àç¾Â¡½ÌøÄÅ´Ö¤Ï12Ç¯12·î¡¢JRÂçÁ¥ÅÏÀþ¤Îµ¤Àç¾Â¡½À¹´Ö¤â13Ç¯3·î¤ËBRT¤ËÅ¾´¹¤·¤ÆÉüµì¡£¤µ¤é¤Ë17Ç¯¤ÎÊ¿À®29Ç¯7·î¶å½£ËÌÉô¹ë±«¤ÇÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿JRÆüÅÄÉ§»³Àþ¤ÎÅºÅÄ¡½ÌëÌÀ´Ö¤â23Ç¯8·î¡¢Å´Æ»»þÂå¤ÎÈ¯Ãå±Ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿JRµ×ÂçËÜÀþ¤ÎÆüÅÄ±Ø¤ÈÅºÅÄ±Ø¤ò·ë¤Ö·Á¤ÇBRT¤Î±¿¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
BRT¤Î¾ì¹ç¡¢²þ½¤¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤â´ûÂ¸¤ÎÅ´Æ»ÀßÈ÷¤òÅ¾ÍÑ¤Ç¤¡¢ÊÝ¼é¤Î¼ê´Ö¤¬ÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç±¿±Ä¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤ÏÅ´Æ»¤ÎÌó10Ê¬¤Î1¤Ë°µ½Ì²ÄÇ½¡£¥Ð¥¹¤Ê¤Î¤Ç1ËÜ¤¢¤¿¤ê¤ÎÍ¢Á÷ÎÏ¤ÏÅ´Æ»¤ËÎô¤ë¤¬¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ´ÊÃ±¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢°ìÄê°Ê¾å¤ÎÍøÍÑµÒ¤¬Ë¾¤á¤Ê¤¤¤ÈBRT²½¤âÆñ¤·¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï´ûÂ¸¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿·Àß¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£º¬¼¼ËÜÀþ¤ÎÇÑ»ß¶è´Ö¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é°°Àî¤«¤éÈþ±Í¡¢ÉÙÎÉÌî¡¢¿·ÆÀ¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÂÓ¹¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÔ»Ô´Ö¥Ð¥¹¡Ö¥Î¡¼¥¹¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤¬±¿¹Ô¡£°ìÉô¶è´Ö¤â°ÊÁ°¤«¤éÆîÉÙÎÉÌîÄ®±Ä¥Ð¥¹¡¢Àê´§Â¼±Ä¥Ð¥¹¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
21Ç¯¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿Æü¹âËÜÀþ¤Î¶è´Ö¤â¡¢°ÊÁ°¤«¤éµ¯ÅÀ±Ø¤ÎÆÑ¾®ËÒ¤Î¤Û¤«¡¢»¥ËÚ¤«¤é¤âÅÔ»Ô´Ö¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢½¾Íè¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹ÌÖ¤òºÆÊÔ¤¹¤ë·Á¤ÇÌ¹Àî¡½ÀÅÆâ¡¢ÀÅÆâ¡½ÍÍ»÷¤Î2Ï©Àþ¤ÇÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢05Ç¯9·î¤ÎÂæÉ÷14¹æ¤Î¾åÎ¦¤ÇÅ´¶¶2¥õ½ê¤ÎÎ®½Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÚº½Î®Æþ¤Ê¤É¤ÇÁ´Àþ¤¬±¿µÙ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿µÜºê¸©¤ÎÂè3¥»¥¯¥¿¡¼¹âÀéÊæÅ´Æ»¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿±ä²¬¡½²£Êö´Ö¤¬07Ç¯9·î¡¢»Ä¤ê¤Î²£Êö¡½¹âÀéÊæ´Ö¤â08Ç¯12·î¤ËÇÑ»ß¡£·ÌÃ«¤òÁö¤ëÈë¶Ï©Àþ¤È¤·¤ÆÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢100²¯±ß¶á¤¤ÇüÂç¤ÊÉüµìÈñÍÑ¤òÁ°¤ËµÜºê¸©¤ä±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤âÄü¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ï©Àþ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿µÜºê¸òÄÌ¤¬¥Ð¥¹¤òÁýÊØ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¸Â³¤òË¾¤àÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬Èæ³ÓÅª¥¹¥à¡¼¥º¤ËÇÑ»ß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í£°ì¤Îµß¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹âÀéÊæ¡½¹âÀéÊæÅ´¶¶¤ÎÌó5.1km¤Ç¡Ö¹âÀéÊæ¤¢¤Þ¤Æ¤é¤¹Å´Æ»¡×¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó°·¤¤¤Î´Ñ¸÷¸þ¤±ÊÝÂ¸Îó¼Ö¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢Å´¶¶¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤ÏÀä·Ê¤ÇÎ¹¹ÔµÒ¤«¤é¤âÉ¾È½¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´ä¼ê¸©ÅìÉô¤ÎJR´äÀôÀþ¤Ï¡¢10Ç¯7·î¤Ë±¿¹ÔÃæ¤ÎÎó¼Ö¤¬ÅÚº½Êø¤ì¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¼ÖÎ¾¤ÏÃ¦Àþ¡£»³´ÖÉô¤Î²áÁÂÃÏÂÓ¤òÁö¤ëÆ±Ï©Àþ¤Î09Ç¯ÅÙ¤ÎÍ¢Á÷Ì©ÅÙ¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ´ÉÆâ¤Î¤É¤³¤í¤«Á´¹ñ¤ÎÅ´Æ»Ï©Àþ¤Ç¤ÏºÇ¾®¤Î46¿Í¡£Æ±¼Ò¤Ï±¿µÙÃæ¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¹¤Ç¤ÎÍ¢Á÷·ÑÂ³¤ÎÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢¼«¼£ÂÎÂ¦¤ÏÂ¸Â³¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë·Á¤Ç14Ç¯4·î¤ËÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÎ»ö¤Î¡ÖÈãÈ½¡×¤«¤é¡È´ñÀ×¤ÎÉü³è¡É¤Þ¤Ç¡Ä¥í¡¼¥«¥ëÀþÂ¸Â³¤Î¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¤Ê¤ª¡¢°Ê¾å¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢22Ç¯8·î¤ÎÂç±«¤Ç±¿µÙ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤ÎJRÄÅ·ÚÀþ¤Î³ªÅÄ¡½»°±¹´Ö¤Ï¡¢27Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤Ç¤ÎÇÑ»ß¤¬¤¹¤Ç¤Ë·èÄê¡£23Ç¯6·îËö¡Á7·î1Æü¤Î¹ë±«¤Ç¶¶ÎÂÊøÍî¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿JRÈþÌïÀþ¤âÁ´ÀþÉÔÄÌ¤Î¾õÂÖ¤À¤¬¡¢8·î¤Ë»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤Ê¤¬¤éÅ´Æ»ÇÑ»ß¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËBRT¡Ê¥Ð¥¹¹âÂ®Í¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ÇJRÀ¾ÆüËÜ¤È±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤Î´Ö¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â22Ç¯8·î¤Î¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤Çº£Àô¡½ºäÄ®´Ö¤¬º£¤â±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤ÎJRÊÆºäÀþ¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¿·³ã»Ù¼Ò¤¬¡JRÄ¾±Ä¡¢¢ÀþÏ©¤ä±Ø¤Ê¤ÉÅ´Æ»»ÜÀß¤ò¼«¼£ÂÎ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¾å²¼Ê¬Î¥Êý¼°¡¢£Âè»°¥»¥¯¥¿¡¼²½¡¢¤¥Ð¥¹Å¾´¹¤Î4°Æ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢¡¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Éüµì¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¿·³ã¸©¤Î²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤ËJR¤¬Å´Æ»¤È¤·¤ÆÉüµì¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÆ±¼Ò¤Î»ÑÀª¤òÈãÈ½¤·¤¿¤¬¡¢Å´Æ»Â¸Â³¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÃÏÊý¹ÔÀ¯¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÎ»»À¤¬Äã¤¤Ï©Àþ¤ËÂ¿³Û¤ÎÍ½»»¤òÅê¤¸¤ÆÉüµì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤JRÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢JRÂþ¸«Àþ¤Ï11Ç¯7·î¤Î¿·³ã¡¦Ê¡Åç¹ë±«¤ÇÊ¡Åç¸©Â¦¤Î¶è´Ö¤Ç¶¶ÎÂÎ®½Ð¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ£ÃÇ¡£22Ç¯10·î¤Ë¤ÏÌó11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´Àþ¤¬Éüµì¤·¡¢¡È´ñÀ×¤ÎÉü³è¡É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅÓÃæ¤Î²ñÄÅÀî¸ý¡½Âþ¸«´Ö¤Ç¾å²¼Ê¬Î¥Êý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Ç¯´Ö5.5²¯±ß¤òÊ¡Åç¸©¤È±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¥ï¥±
ÉüµìÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÌó81²¯±ß¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó33²¯±ß¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÏ©Àþ¤Î°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤ÊÅ´Æ»»ÜÀß¤Î´ÉÍýÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö5.5²¯±ß¤òÊ¡Åç¸©¤È±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï½»Ì±¤ÎÂ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤ÆÂ¸Â³¤µ¤»¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ï©Àþ¤ÎÇÑ»ßÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢Â¸Â³¤òµá¤á¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ë¤â²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÉéÃ´¤¬É¬Í×¤À¤È¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£ÃÏÊý¤Î¾ì¹ç¡¢Å´Æ»¤òÍøÍÑ¤¹¤ë½»Ì±¤Î³ä¹ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÀÇ¶â¤«¤éÊ§¤¦¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¼Ô¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¶áÇ¯¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Î¤è¤¦¤ËÃ»»þ´Ö¤Ç¤Î¹ë±«¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦Èï³²¤âÁ´¹ñÅª¤ËµÞÁý¡£¤¤¤¯¤éÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼«Á³Áê¼ê¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏÊý¤Î¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ©ÀþÇÑ»ß¤ÎºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êºÒ³²¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ø¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éJR¡ÖÀÄ½Õ18¤¤Ã¤×¡×¤ÎÈÎÇä¿ô·ã¸º¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ä¿Íµ¤¾è¼Ö·ô¤òÇã¤¤»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿ÂçÎÌ¤ÎÎ¹¹Ô¹¥¤¤¬¼ºË¾¡Öµö¤»¤Ê¤¤²þ°¡×¡Ù
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éJR¡ÖÀÄ½Õ18¤¤Ã¤×¡×¤ÎÈÎÇä¿ô·ã¸º¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ä¿Íµ¤¾è¼Ö·ô¤òÇã¤¤»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿ÂçÎÌ¤ÎÎ¹¹Ô¹¥¤¤¬¼ºË¾¡Öµö¤»¤Ê¤¤²þ°¡×