ヤギとネズミに破壊された媒島の生態系…絶滅の危機にあるカタツムリに、これからどんな進化が始まるのか

進化ふたたび

西に発生した強い低気圧のせいで、漁船は木の葉のように揺れている。媒島での調査を終え、父島へ帰還する途中である。私がいる船室は高さ1m、広さ三畳ほどの狭い空間である。その動揺する船室の中で、私はこの原稿をノートPCに打ち込んでいる。激しい揺れにはもう慣れた。

往路は同じく揺れる船室で、研究室に迎え入れたばかりの修士課程学生のために、研究計画書を作成した。学生と何度か相談したうえで、私が計画を決めて文書にするのである。作成した計画書は後で学生に見せて、承諾が得られれば研究科に提出の予定である。

最近はどの国立大学も行政の指針に従い、こんな指導を求められる。計画書を書きながら昔を回想すると、何だこの違和感は、と思わなくもないが、たぶん気のせいだ。

どのみち学生独自の進化研究など、もはやファンタジーとなりつつある。以前ならそれに使えた基盤的経費が今は激減。代わりに特定の研究プロジェクト専用の資金は増えたが、こちらは予想通りの結果を得るよう、計画通りに進めねばならず、学生の自由奔放な思い付きには使えない。偶発性の発動機会が減れば、研究の創造性も魅力も薄れると思うのだが、今や研究は競争に勝つための道具と化し、雇用の不安定化と資金の過度な選択と集中が進んだ結果、どこも教育研究環境の荒廃が甚だしくて、皆それどころではない。

かつて、科学で世界から一目置かれる時代があったとはとても思えぬ惨状だが、これが日本の大学と科学の歴史的背景と継承の役割を無視して、行政が一部の大学人とともに、20年以上にわたり進めてきた大学改革の成果なのである。

ふと20年前の今は亡き師匠の言葉が蘇る。「日本の大学改革は……私には何かが大きく狂っているとしか思えない……改革の失敗が明らかになれば、行政者・大学人を含めて責任が問われることになるだろう」。

とは言え、落胆するのはまだ早い。不屈の夏を知るのは冬の最中かも知れぬ。米国流のトップダウン、エリート依存の科学は、今や憧憬から反面教師に転じた。それに研究が大好きな学生と、次世代への継承の努力を惜しまぬ人々がまだたくさんいる。何より幸せなことに、進化はもとより科学に関心を寄せてくれる大勢のファンがいる。

学生時代など人生のどこかで科学の楽しさを知り、様々な職業と立場から科学を語り、批評し、科学を根底から支える人々である。いずれ楽しむ機会も資源も失われると彼らが知れば、破壊を再生に転じる大きな力になるはずだ。ならばそれを信じる私の役目は、過去へ回帰することでも、タイムスリップを期待することでもない。その時のために今の現実の下で、世代を超えて、迷宮の旅と謎解きの魅力を伝えてゆくことであろう。

さて、昨日私は調査のために媒島に上陸していたわけだが、その時のことを少し思い出して書いておこうと思う。

相変わらず浜は赤く、海水は黄土色に濁っている。しかし今はボートから人が直接渡れるように、浜から足場パイプを組み合わせて、幅2m、長さ80mほどの簡易桟橋ができている。桟橋と言っても建築工事で使用する直径5cmの鋼材が雑に組み合わさっているだけで、公園によくある雲梯の巨大なものだと思えばよい。

およそ50cm間隔で並ぶパイプの上を、延々とサンダルで歩いていく。長い雲梯の上をサンダルを履いて歩いてみればわかるが、慣れないとパイプとパイプの間や端から転落するのでかなり怖い。2mほど下の黄色い海には、サメが泳いでいる。

媒島にはもうヤギはいない。1997年から駆除が始まり、2年後には根絶された。ところがその直後クマネズミが大発生し、それまで辛うじて命脈を保っていたカタマイマイ類は捕食されて姿を消した。2000年代後半には、クマネズミに食われた殻の残骸が林床に散らばるだけで、生きたカタマイマイ類は一匹も見つけられなくなっていた。

2010年に訪れた時、やはりミスジカタマイマイともう一種の地上タイプは見つからなかった。ところが樹上タイプを一匹だけ、タコノキ上に再発見した。その後何度か訪れて調査したが、地上タイプは二度と姿を見せず、絶滅したと考えられる。樹上タイプは辛うじて生き延びていたが、非常に数が少なく、生きた姿を見かけることは稀だった。

2018年、東京都が殺鼠剤の散布により、クマネズミの根絶に成功して以降、急に樹上タイプを頻繁に見かけるようになった。それまで東北端の山頂付近に残存する在来林の一角でしか見つからなかったのに、分布が東北部一帯に広がり始めた。

東京都はヤギとネズミに破壊された媒島の生態系を再生すべく、長期的な修復事業を始めている。その事業を請け負っているのが、父島のNPO・小笠原自然文化研究所である。植物や昆虫、海鳥、そして陸貝など、ヤギとネズミの影響を辛うじて免れた生物を、今後保全していくため、各分類群の専門家の意見を元に生態系の修復計画を練っている。

ちなみに私は東京都と自然文化研からこの島の修復事業への協力を要請され、彼らに招かれて来たのだった。私への依頼はカタツムリの調査と保全対策の立案である。小笠原ではカタツムリが世界遺産のアイコン生物なので、その保全対策が急務なのである。

今回島に上陸した一行は、都や事業者のメンバーと昆虫の専門家を含む計六名である。私はこの調査に一人、若手の貝類学者を連れてきた。

30年前と比べると、ずいぶん緑が増えた。西側はまだ赤土で埋まった谷や赤い風化土が露出した不毛な荒地が広がっているが、東側は低木や草本でかなりの面積が覆われている。ただし、その大半は外来植物だ。

今後どのようにして外来植物を減らし、在来植生に変えていけばいいのか、計画と方法を巡って専門家と事業者の間で議論が続いている。50年後、いや100年後という遠い未来を見据えた、息の長い計画になるだろう。

島に到着すると、早速私たちは調査に向かった。

海辺では無数のカツオドリが乱舞し、上空を悠然と飛翔する巨大なクロアシアホウドリの姿が見える。

いつもの山の頂に向かう途中、中腹のタコノキ残存林で早くも樹上タイプのカタマイマイを見つけた。一本の木に数匹は付いている。前の年よりさらに数が増えていた。若手貝類学者は、カタマイマイが木の上にたくさんいる、と喜んでいる。だが、もっぱら調べているのは地面。ヤマキサゴやエンザガイの仲間などを探していた。そして時々驚きの声を上げている。何を見つけたのかは知らないが、私には見えない世界が見えているらしい。

ヤギとネズミが駆除されたため、ハエはほとんどいなくなったが、暑さと林内の湿度は相変わらずである。しかし昔ほど疲弊しなくなった。体力は落ちたし、パワーも残っていないが、体力の消耗を最小限に抑え、技を有効的に使う調査法を知っているからである。いわゆるロビン戦法である。

調査が終わり、日が傾くと野営の準備である。簡易桟橋の上に各自一人用テントを張る。海上に立つ雲梯の上に、人数分のテントを並べて張って寝る、と思えばよい。この野営方式は、恐らく許認可と保全と経費節減への対応策だろう。何にせよ、設置したテントの真下に、波打つ黄色の水面を通して気怠そうに泳ぐサメの姿が見える。

間もなく日が暮れて、夜空には満天の星が出現した。私たちはヘッドライトで明かりをとりつつ、その日の調査記録の整理である。

漁船から運んできた夕食をとりつつ、この島の過去と現在、予想される未来などを議論した。媒島でヤギとネズミが引き起こしたように、小笠原のカタツムリは多くの島で様々な外来生物の影響で大量絶滅の危機にある。しかし白亜紀末に恐竜が絶滅した直後の世界のように、運良く生き残ったものから新たにどんな大進化が始まるのか、そのプロセスを知るチャンスとも言える。

この調査の旅に出る前、ある学生が共同研究者らの協力を得て、カタマイマイ属に近縁な本土のカタツムリの全ゲノム配列を読み、ゲノムアセンブリ──ゲノム全体の配列を再構築して、ゲノム配列のどこがどの染色体にあるかを決めた。さらにゲノム上の各遺伝子の位置や機能を特定するアノテーションに成功した。マイマイ上科では世界初である。

ただでさえ努力と成果が評価と釣り合わぬ研究対象なのに、海外でも大半が失敗していて難易度の高いカタツムリの全ゲノム解読は、コスパが悪すぎて、環境修復と外来種防除の研究に集中したい私は気乗り薄だった。だが、挑戦したい、自分ならできる、と執念深く訴える修士一年生がいたので、よしやるか、と気が変わった。半年待たせてこの研究目的で資金を得て、任せてみたのである。すると後生畏るべし。念願かなったこの学生が、喜々として解析を進め、瞬く間にミッションを達成したうえ、論文まで完成させた。

よくやった──思わぬ経緯で形や生態の遺伝的背景を知るための基盤ができた。

今やゲノム科学と融合した自然史の研究は、魅力的な謎に満ちた先端科学だ。いずれその更新された知識を通して、人々に私たちの話をもっと楽しんでもらえるようになるし、小笠原の価値もいっそう高まるだろう。また新しい旅の始まりである。

いずれ小笠原で繰り返された適応放散の仕組みをゲノムレベルで解明できるだろう。その収斂進化は同じ遺伝子群の同じ変化で起きたのか、あるいは違う遺伝子群が独立に同じ形を作り出したのか、それに自然選択はどう作用したのか。また、同じ変異を繰り返し生じる遺伝子発現の調節機構が存在するのか、そうした幾つもの疑問を解決できるだろう。

と、こんな具合に、サメが泳ぐ海の上で野営という、目前の現実から甚だしく乖離した研究の話をした後、私たちは水上テントで就寝となった。

緑の未来

前日の調査で私たちは、とある発見をしていた。樹上タイプのカタマイマイを何度か地面の上で見つけたのである。それもタコノキから遠く離れた場所で枯葉や石に付いていた。媒島で樹上タイプをタコノキの根元以外の地面で見たのは初めてだった。

しかもその中には殻が大型で少し厚くなり、今は無き地上タイプを彷彿とさせる特徴を持つものがあった。

そこで樹上タイプの生息場所を改めて詳細に記録することにしたのだが、この日の調査でも、比較的個体数の多い山頂付近の林で、地面に降りている樹上タイプを数度にわたって見つけたのである。

新しいサイクルが始まったと思った。私の仮説が正しければ、彼らの進化は過去を繰り返す。30年以上前に私がこの島で目にした、少なくとも二通りの地上タイプにそっくりな姿の種類が、この島に再び出現するであろう。小笠原でこれまで何度も繰り返されてきた、規則的な種分化と適応放散のパターンを、この特別な島で目撃できるだろう。

よく似た適応地形の上で似た場所から出発した登山者は、自然選択の作用で同じ山の頂上に辿り着くはずなのだ。この島では、彼らの進化の行き先が予測可能だ。それを実証しようではないか。

もっとも私の期待はそれだけではない。逆にこの予測が外れることにも、私は一抹の期待を抱いている。自然が予想と違う振る舞いを見せてくれることくらい、刺激的で楽しい話はないからだ。見方を変えればそれは、本書に記した私の結論は誤りだったという話になるが、私以外の人にとっては、これほど面白い話もないだろう。

とはいえ、この大進化の予測が確かめられるまで、いったい何年かかるだろう。早くて数百年、あるいは数千年、数万年はかかるかもしれない。私はもちろん、若手貝類学者でさえ、この新しい自然の実験の結果を知ることはできないだろう。だが方法はある。こうした話を次の世代、そのまた次の世代へと伝えていけばよいのだ。

私たちはエルフのように長生きできない。だから一人の力で遠い未来を見るわけにはいかない。しかしその代わり、知識を次世代に受け渡しつつ、全員の力で遠い未来を見ることができる。研究者や一部の人たちだけの伝承では長続きしないが、ファンを増やして少しでも幅広く、多くの人々に伝えていけば、実現するかもしれない。それゆえ本書の"旅"にここまでお付き合いいただいた読者は、誰もが"旅"を受け継ぐ仲間である。

この島を保全しつつ必要最小限のインフラを整備し、進化の群島・小笠原のエコツーリズム資源の一つとして活用するのも一案だ。何世代にもわたる沢山の"旅"の仲間がこの実験について語り継ぎ、大進化を目撃できるかどうかを楽しむ場所にしたらいい。そうすればいつか、子孫の誰かが実験結果を目にする日が来る。その時はもはや人類ではなく、AIかもしれないが、それは大きな問題ではない。

この世代を繋ぐ時間の旅が、私たちにできる大進化のもうひとつの観察法なのだ。大進化と小進化のギャップを埋めるなら、これほど確実な方法はないだろう。

山頂に程近く、垂直な岩場の奥に繁茂するビロウの林内を調査した私たちは、そこから草原を抜けて尾根に向かった。無機質な赤茶けた岩肌には、貧弱なイネ科植物がしがみ付いている。未だ消えぬ大地の赤い傷口を癒そうとするかのように、暗緑色のタコノキが匍匐している。

尾根の露岩地からは、島の西側一帯に広がる相変わらずの荒野を見渡せた。草地、林地が広がりつつあるとはいえ、一度土壌が流出した大地は、そう簡単に元には戻らないだろう。森林が完全に回復するまでには、まだ相当時間がかかりそうだ。それでも私には遠い未来の姿──広く緑で覆われ、さまざまな昆虫や鳥類で賑わい、森には色とりどりのカタマイマイ類が、落葉下と樹上で鈴なりに暮らしている風景が、その荒野の向こうに見えた気がした。

間もなく島を去る時間が来た。私たちは調査を切り上げ、斜面を下った。迎えの船が来ている。

そして私たちは黄土色の海にかかる簡易桟橋を渡り、血のように赤い浜を後にしたのである。

