¡Ú¼î¶Ì¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍºÅÁÀâ¡Û¡Ö´ÆÆÄ¡¢¹¥¤¤Ê¿ô»ú¤Ï¡©¡×¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥»¥Ö¥ó¤Î3¤Ç¤¹¤Í¡×¤»¤ó¤À¤ß¤Ä¤ª¤¬µã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡Ò¿ÀÍÍ¤È¤Î35Ç¯¡Ó
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ï¿ÀÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ÏÆóÅÙ¤È¸½¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¤³¤¦¸À¤Ã¤ÆÄ¹ÅèÌÐÍº¡¦ÆÉÇäµð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ò¼Å¤Ö¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤»¤ó¤À¤ß¤Ä¤ª¡Ê78¡Ë¤À¡£¡ÖµÏ¿¤è¤ê¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë¿Í¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¡Ö¤»¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¡¢35Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤Î¾Ú¸À¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡½¡½¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡ÒÄ¹ÅèÌÐÍº¤Î¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤ÊËÜÅö¤ÎÏÃ¡Ó35Ç¯Íè¤Î¿Æ¸ò¡Ä¤»¤ó¤À¤ß¤Ä¤ª¤¬¾Ú¸À¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ï¿ÀÍÍ¡×¡Ù¤«¤é¤Ä¤Å¤¯¡£
¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÖ¥Ø¥ë¡×¤¬Ä¹Åè¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
´ÆÆÄ¤Ï¾ï¡¹¡ÖËÍ¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤É¤¦Ì¥¤»¤ë¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬¥Ý¡Á¥ó¤ÈÃè¤ËÉñ¤¦¡¢¤¢¤Î¹ë²÷¤Ê¶õ¿¶¤ê¡£ËÍ¤¬¤´ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Öº£Æü¡¢¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤á¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤ë¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬Èô¤ó¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ¡£
»°Í·´Ö¤ËÂÇµå¤¬Èô¤ó¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Î¹²¬Ã£Ï¯¤µ¤ó¤¬¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬ÇÉ¼ê¤ÊÆ°¤¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢²£¤ÃÈô¤Ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç°ìÎÝ¤ËÁ÷µå¤·¤¿¡£ÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢Àä¹¥Ä´¤Î¤È¤¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥´¥í¤É¤³¤í¤«¡¢¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤Þ¤Ç¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ï¥µ¡¼¥É¥Õ¥é¥¤¤¬¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï³Ê¹¥¤è¤¯¼è¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÉÔ»×µÄ¤Ê¤´±ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢´ÆÆÄ¤Ë¡ÖÁö¤êÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ä¹½÷¤¬¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÖ¥Ø¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»³ËÜ¹ÀÆó¤µ¤ó¤Î»°ÃËË·¤È2022Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÀÌ¤Ç¤¢¤ë»³ËÜ¤µ¤ó¤«¤é¤âÌÌÇò¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë»î¹ç¤Ç¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥ó¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ì¼ê¤Ê¤¿¤á¥Õ¥¡¡¼¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë´ÆÆÄ¤¬»°ÎÝ¤«¤éÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¡¢»°ÅÙÌÜ¤â¼ºÇÔ¡£¤¹¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤¬ÂÇÀÊ¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤«¤Ä¤«¤È´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ô¥·¥Ã¤È·è¤á¤Æ¤è¡¢¥Ô¥·¥Ã¤È¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°§»¢¤¹¤é¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¡×¡£¤·¤«¤â»î¹çÃæ¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î°ì·ï¤Ç¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÄ¹Åè¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ò¶¡¤Ï±Ñ¸ì¤¬¾å¼ê¤¤¤Ê¤¡
ÌÌÇò¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ï»ö·ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°¡´õ»ÒÉ×¿Í¤È¤Îº§ÌóÈ¯É½¸å¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢»ä¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸ý¤«¤é½Ð¤¿¤Î¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢»ä¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¤Ï¡×¤À¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤é¤·¤¤¸À¤¤´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿µ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï½ñ¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È¿½¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢µ»ö¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö³°¼Ö¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ê¤¡¡×¤ÈÏ³¤é¤·¡¢³¹Ãæ¤ÇÍ·¤Ö»Ò¶¡¤ÈÀÜ¤·¤Æ¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î»Ò¶¡¤Ï±Ñ¸ì¤¬¾å¼ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂÏÃ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³Ú¤·¤¤ÏÃ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥óÏ¢ÌÁ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éû²ñÄ¹¤¬¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¾¾ÈøÍº¼£¤¯¤ó¡£²æ¡¹3¿Í¤Ï¥´¥ë¥ÕÃç´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ïº¸¼ê¤Ë»±¡¢±¦¼ê¤Ë¥Ô¥¹¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¹æË¤¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¤Ï¥Ô¥¹¥È¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬´ÆÆÄ¤Ï¡¢»±¤ÎÊý¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¥Ô¥¹¥È¥ë¤Ï¿¿²£¤Ë·â¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿¾¾Èø¤¯¤ó¤â»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤â»×¤ï¤º¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¡ª¡×¤È¶«¤ó¤ÇÅÝ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤â¤³¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³Íü¤ÏÉðÅÄ¡Ê¿®¸¼¡Ë¤µ¤ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤À¤Í
°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´ÆÆÄ¤ÏÆÉ½ñ²È¤Ç¡¢Îò»Ë¤Ë¾Ü¤·¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¢¤ëÇ¯¤ÎÀµ·î¡¢Ä¹Ìî¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢ºÇ½ª¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ï¥¤¥ä¡¼¤ÇÅìµþ¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥Ã¤È½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢ËÍ¤ÈÀìÂ°¹Êó¤Î¾®Ëó¿Ê¤µ¤ó¤Ï¸åÉôºÂÀÊ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö´ÆÆÄ¤ò½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀ©»ß¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤»¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢°Ø»ÒÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤ÎÆ¬¤¬ËÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤¤¤Ó¤¤ò¤«¤¤¤Æ¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2»þ´Ö¤Û¤É¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Áë¤Î³°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ë¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¡¢º£¤É¤ÎÊÕ¤òÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡¤¢¤¢¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Ï¤¢¤ì¤À¤Í¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤À¤Í¡×
ÉðÅÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Àï¹ñÉð¾¤ÎÎÎÃÏ¤ò¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡¢´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç¤·¤¿¡£
Îò»Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Èþ½Ñ¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ëÌîµå¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¼¤¤¶µÍÜ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö3¡×¤È¶¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸
¾¼ÏÂ100Ç¯¤ËÅö¤¿¤ëÇ¯¤Ë¡¢¡ÖÌîµå¡×¤ÈÆÉ¤á¤ë89ºÐ¤ÇÅ·¤Ë¾¤¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü»þ¤Ï6·î3Æü¸áÁ°6»þ39Ê¬¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤ÆÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö3¡×¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÍÍ¤Î¤Ï¤Ê¤à¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
´ÆÆÄ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡Ö3¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤È¶¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µð¿ÍÆþÃÄ¤Ï¾¼ÏÂ33Ç¯¡£´ÆÆÄ»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï90¡¢33¡¢¤½¤·¤Æ3¡£¿·¿Í»þÂå¡¢1ÎÝ¥Ù¡¼¥¹Æ§¤ßËº¤ì»ö·ï¤Ç¡¢3³ä30ËÜÎÝÂÇ30ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦3¤Å¤¯¤á¤ÎÂçµÏ¿¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¤¸¤Ä¤ÏÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿´ÆÆÄ¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö3¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¹¥¤¤ÊÈÖ¹æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê3¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤Ê¿ô»ú¤Ï¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥»¥Ö¥ó¤Î3¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤Î¾ì¤Ëµï¤¿¿Í´Ö¤ÏÁ´°÷¡¢°ì½Ö¡Ö¤¨¡©¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥±ÁÀ¤¤¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢ËÜµ¤¤Ê¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨ÉÂ¼¼¤Ë¤¤¤Æ¤â´ÆÆÄ¤Ï´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢´ÆÆÄ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤¯¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£Ìîµå¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â´ÆÆÄ¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Û¤ÉËü¿Í¤òÌ¥Î»¤·¡¢¹ñÌ±¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¿Í¤ÏÆóÅÙ¤È¸½¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
