¡¡»ÖË¾¹»¤ËÍî¤Á¤¿¤¿¤áÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸øÎ©¤ÎÃæ³Ø¤ÎÆþ³Ø¼°¡¢ÂÎ°é´Û¤Ø¤ÎÆþ¾ìÄ¾Á°¤Ç¡¢µ×Çµ¤Ï·ë¤ï¤¨¤Æ¤¤¤¿È±¤ÎÌÓ¤¬¤Û¤É¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¦¤Þ¤¯·ë¤Ù¤º¾Ç¤ëµ×Çµ¡£¤½¤Î»þ¡¢¤¹¤Ã¤È¸å¤í¤«¤é¼ê¤¬¿¤Ó¡¢µ×Çµ¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬åºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤Ë·ë¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¡¢µ×Çµ¤ÈåÅ¡Ê¤ê¤ó¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¸òº¹¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¡¼¥¤¡¦¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¬¡¼¥ë¤Ê¤é¤Ì¡¢¥¬¡¼¥ë¡¦¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢½¨°ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤³¤Î¡¢Æþ³Ø¼°¤«¤éÂ´¶È¼°¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿Âè°ìÉô¡Ö13ºÐ¡¢½Ð²ñ¤¤¡×¤È¡¢ÂèÆóÉô¡Ö32ºÐ¡¢ºÆ²ñ¡×¡£ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍªÌÚµ×Çµ¤È¼ëÂ¼åÅ¡¢Æó¿Í¤Î¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡¡Îø¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤ª¤Á¤ë¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹¾Ô¢¹á¿¥¤µ¤ó¡ØÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢Æþ³Ø¼°¤Î¤³¤Î»þ¡¢µ×Çµ¤ÏåÅ¤È¤ÎÎø¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤À¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢µ×Çµ¤ÏÍÄ¤¹¤®¤¿¡£
¡¡Îø¤Ê¤Î¤«¡¢°¦¤Ê¤Î¤«¡¢Í§¾ð¤Ê¤Î¤«¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿´¤â¿ÈÂÎ¤â°é¤Á¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æó¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤òµá¤á¹ç¤¦¡£¤½¤Î¿´¤¬Âº¤¤¡¢¤É¤¦¤«·Ò¡Ê¤Ä¤Ê¡Ë¤¤¤À¤½¤Î¼ê¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬Âç¿Í¤À¤«¤é¤Ç¡¢¤½¤ÎÂº¤µ¤òÛ°¡Ê¤ª¤Ü¤í¡Ë¤²¤Ê¤¬¤é¤â´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢µ×Çµ¤âåÅ¤â¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Âè°ìÉô¤Ç¡¢¤½¤Î²áÄø¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÂèÆóÉô¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤¬´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ËÆÉ¤ß¼ê¤Î¶»¤Ë»É¤µ¤ë¡£
¡¡Â´¶È¼°¤Ç¼ê¹ó¡Ê¤Æ¤Ò¤É¡Ë¤¯·èÊÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ×Çµ¤ÈåÅ¡Ê¤½¤Î»þ¤Î¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¡Ò¤±¤ó¤«¡Ó¤Ç¡¢µ×Çµ¤Î±¦ÌÜ¤Î²£¤Ë¤Ïßà°õ¡Ò¤é¤¯¤¤¤ó¡Ó¤Î¤è¤¦¤Ê½ý¤¬»Ä¤Ã¤¿¡Ë¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤È²ñ¤¦¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Æó¿Í¤òºÆ¤Ó°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢åÅ¤ÎÍÄÆëÀ÷¡Ê¤ª¤µ¤Ê¤Ê¤¸¤ß¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ³Ø¤ÇÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¶¶ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤®¤³¤Á¤Ê¤¤ºÆ²ñ¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¡£¤À¤¬åÅ¤Ë¤Ï7Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯²¼¤ÎÎø¿Í¡¦À¶À¹¤ÎÂ¸ºß¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡Æó¿Í¤Î°¦¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ½ñ¤Ç¡£13ºÐ¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é32ºÐ¤ÎºÆ²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö·ã¤·¤¯ßê¤á¤¯Ã»¤¤Ì¿¡×¤ò¡¢Æó¿Í¤¬¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£½ËÊ¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¹¥È¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ê¤¿¤¤¡£
¤ï¤¿¤ä¡¦¤ê¤µ¡¡1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ºî²È¡£¡Ø¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡Ù¤ÇÊ¸·Ý¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø½³¤ê¤¿¤¤ÇØÃæ¡Ù¤Ç³©Àî¾Þ¤òºÇÇ¯¾¯¼õ¾Þ¡¢¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Í¡©¡Ù¤ÇÂç¹¾·ò»°Ïº¾Þ¡¢¡ØÀ¸¤Î¤ßÀ¸¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Ù¤ÇÅçÀ¶Îø°¦Ê¸³Ø¾Þ¤Ê¤É¡£