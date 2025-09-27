ALSÆ®ÉÂµ¤òÈ¯¿®¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÅÐÏ¿¼Ô7Ëü¿Í¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢32ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÅ·¹ñ¤Ø¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¥Åé¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°
´Ú¹ñ¤Î½÷À¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥Ô¥ë¥¹¥ó¥¸¥å¡ÊËÜÌ¾¥«¥ó¡¦¥¹¥ó¥¸¥å¡Ë¡×¤¬¡¢¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡ÊALS¡Ë¤È¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎËö¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öµð¿Í¾É¡×¤ÈÆ®ÉÂ¤â¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¿ÈÄ¹205cm´Ú¹ñ½÷À
¥Ô¥ë¥¹¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤ÏÈà½÷¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ô¥ë¥¹¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£32ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ô¥ë¥¹¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¤ËALS¤È¤ÎÆ®ÉÂµ¤òÅÁ¤¨¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£½ù¡¹¤ËÁ´¿È¤Î¶ÚÆù¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢´õË¾¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
Èà½÷¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯5·î4Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï¸ý¼Â¤À¤·¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤¬ºÇ¸å¤ÎÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìó25Ê¬ÄøÅÙ¤Î¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¥Ô¥ë¥¹¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤¬À©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥ë¥¹¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤¬Ì¼¤ò¥±¥¢¤¹¤ëÆü¾ï¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï2022Ç¯4·î¤ÎÅê¹Æ¤òºÇ¸å¤Ë¹¹¿·¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ALS¤òÈ¯¾É¤¹¤ë°ÊÁ°¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ô¥ë¥¹¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ïÉ÷·Ê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÌó7Ëü2900¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ë¡¼¡¦¥²¡¼¥ê¥Ã¥°ÉÂ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëALS¤Ï¡¢ÂçÇ¾¤äÀÔ¿ñ¤Î±¿Æ°¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤¬ÁªÂòÅª¤Ë»àÌÇ¤·¡¢Á´¿È¤ò»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Ê¹ÔÀ¤ÎÆñÉÂ¤À¡£¸½ºß¤â´°¼£¤ÎÊýË¡¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¸µ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¹¥ó¥¤¥ë¤µ¤ó¤â¤³¤ÎÉÂ¤ò´µ¤¤¡¢2024Ç¯9·î25Æü¤Ë53ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ô¥ë¥¹¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¾ì¤Ï¥½¥¦¥ë¤Î´Ú°ì¡Ê¥Ï¥Ë¥ë¡ËÉÂ±¡Áòµ·¾ì¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡£½Ð´½¤Ï9·î27Æü¸áÁ°8»þ30Ê¬¤Ç¡¢ËäÁòÃÏ¤Ï¿¸½£¡Ê¥Á¥ó¥¸¥å¡Ë»Ô¤Î°Â³Ú¸ø±à¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß¡¢¥Ô¥ë¥¹¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ¤ä¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¥Åé¤Î°Õ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë