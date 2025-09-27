祖母の介護に家事育児、パートを「させてもらってる」バービーがかつての母を振り返り気づいたこと

フォーリンラブのバービーさんが芸人として、ひとりの女性として、モヤモヤしたことや疑問に思ったことなどと向き合い、自らの言葉で本音を綴っているFRaUweb連載「 本音の置き場所 」（毎月1回更新）。本連載や各メディア、自身のYouTube「バービーちゃんねる」などで、生理用品や妊活など女性の身体や健康に関する情報を発信し続けているバービーさんが、明日9月28日にフェムケアのイベントを開催。連載第69回では、このイベントを企画したきっかけや、その背景にある想いなどを率直に綴っていただきました。

「お父さんに聞いてみて」

「お父さんに聞いてみて」

母の口癖だった。

なにごとも自分で決められない母に、10代の私は苛立っていた。私の思春期と母の更年期が重なったころ、お互いにしんどかったと思う。

とにかく私は街の外に出かけたくて仕方がなくて、

「札幌まで車で連れていって」

「せめて隣町の岩見沢まででも」

と母にねだった。でも母は決まってこう言った。

「街を出るのが怖い」

「お父さんに聞いてみて」

街を出た途端にゾンビが襲ってくるわけでもなし、急に運転が下手になるわけでもない。地続きの隣町になぜ行けないの？

母の自信のなさに、私は苛立ちを覚えた。

母の体は限界を超えていた

だが、母もまた毎日鬱憤をため込んでいたのだろう。

私は学校から帰ると、よく台所に立つ母のそばにくっついていたのだが、料理をする母の背中にはイライラがこもっていて、ため息や小さな舌打ちを聞きながら育った。

「どうしてもっと自分で決められないんだろう」と思っていた。

けれど今思えば、母はめちゃめちゃ忙しくて、私を外に連れて行く時間なんてなかったのだ。そして更年期もあって具合が悪かったのだ。

祖母の介護、家族の送り迎え、ごはん作り、そして父のおつまみは別に用意する。さらにパートも「させてもらっていた」。

母の体は限界を超えていたのに、誰も「休んでいいよ」とは言わなかったし、母自身も「休みたい」と言えなかった。

晩ごはんのあとは立ち上がれないほどぐったり座り、柱に背中を擦りつけてコリをほぐしていた姿が、私は忘れられない。

その反動で、若い私は外へと出ていった。

母は自分で決められる環境にはなかったのだと、当時の私は気づけなかった。

女性は主体性を持つとわがままとされた

子どもを産んでみて、少しわかる気がした。

産後、赤ちゃんのお世話ばかりしていて、久しぶりに外に出たとき、世界がこんなに怖いものだったとは思わなかった。いわゆる、「マミーブレイン」という現象を身をもって知った。

医学用語ではないし、エビデンスがあるわけではないが、出産したすべての女性に起こるとも限らないそうだが、産後におもに脳からくる変調のことを指す。その延長が「産後うつ」でもあるだろう。記憶力や集中力が落ちて、自分に自信が持てなくなるという。私はまさにそうなった。

母は4人も子どもを産んでいたのだから、その“沼”から長い間抜け出せなかったのではないか。そう考えると、あのときの母の「自信のなさ」も少し理解できる気がする。

母の時代はさらに輪をかけて厳しかった。女性は子どもを産み、家族の面倒を見て、家の中にいるのが当然とされた。主体性を持つことはむしろ「わがまま」と見なされ、自分のことは後回しにするのが当たり前だった。

実際、日本では今もなお女性の身体の自己決定権は制限されている。

中絶に配偶者の同意が必要とされる制度は、国連から「女性の権利侵害」だと指摘されているし、世界経済フォーラムの「ジェンダーギャップ指数2024」で日本は146ヵ国中118位。教育の分野では上位だが、政治部門113位、経済部門120位だ。

政治や経済の意思決定の場に女性の声はほとんど届いていないということだ。

生理用品についての発信から集まった声

私は昔から、日本人女性の「主体性のなさ」がずっと気になっていた。それは母を通して見えたことでもあり、社会の仕組みからも感じることだ。

YouTubeで生理用品について発信したことをきっかけに、私のところにはさまざまな声が届いた。

たとえば、母親が勧めてきたナプキンのメーカーしか使ったことのない女性もいた。他にどんな選択肢があるのか考えもしなかったそうだ。「自分で決める」という経験をしてこなかったから、「親の言うとおりにする」ことがデフォルトになっていた。

避妊についても、「彼が嫌がるから」など相手まかせで、自分で方法を選んだことがない人がいる。下着も同じで、正しいフィッティングを受けたことがないまま、自分の体に合うものを選んだ経験がないという声は少なくない。

さらに驚くのは、パートナーには触らせても、自分で膣に触れたことのない女性が少なくないという事実だ。セルフプレジャーという意味だけではなく、膣に触れる、確認する、ケアすることは当たり前のことなのに、自分の身体なのに、触れることを「恥ずかしい」「怖い」と感じる。

その感覚自体が、主体性を奪われ続けてきた歴史の表れだと思う。

自分のことを、自分で選び取ること

私は思う。

主体性とは、誰かの許可を待つことでも、与えられたものを消費することでもない。自分のことを、自分で選び取ることだ。

それが、何よりも自信につながる。

だからこそ、女性が自分の身体について知り、選び取る機会を増やしたい。情報にアクセスできない人や、「試すこと」が怖いと感じてしまう人にこそ、届いてほしいのだ。

私自身も、ホルモンに振り回され、婦人科系の不調に悩まされてきた。だからこそ、原因や改善策を調べ、自分の体で試すのはむしろ楽しいと感じる。推し活はしないけれど、私の“推し”は自分の身体だ。

YouTubeで婦人科検診の動画をアップすると、実際に検診を受けた人から「大事になる前に病気が見つかった」という報告が届いたこともある。そんな声を聞くたびに、「発信してよかった」と心から思う。

悩んでいるのに動き出せない人へ

けれど同時に、こんなことも痛感した。

「試すこと」にハードルを感じる人が、驚くほど多いのだ。悩んでいるのに動き出せない。本当に届けたいのは、そういう人たちだ。

フェムケアのイベントに参加すると、意識の高い人が多く集まっている。すでに行動できている人たちだ。彼女たちは心配いらない。

でも、本当に必要なのは「そこに来られない人たち」「イベントにも気づかない人たち」だと思う。

もちろん女性特有の症状など、生活のなかで問題なければいいのだが、不快感を見過ごしたり我慢している人が多いのが現状だ。

どうすればその人たちに届くのか。

しかも、フェムケアに興味がないどころか抵抗感すら抱いてる人がいる。その心のハードルをなくすために必要なのは、正論でも啓発でもなく──エンタメだ。

私は幸い、エンタメの世界にいる。「楽しいから」その場に来て、そこで悩みを解決できればいいのではないか。だったら活用しない手はない。

あるときそう閃いてから、私は「エンタメ要素たっぷりのフェムフェス」開催を夢見るようになった。

フェムケアアイテムのサンプルを無料で配り、音楽や笑いの中で自然に情報を受け取れる場所。「試す」ことへのハードルを、祭りの楽しさで取り払ってしまう場所。

私自身が、自分を解放して笑う女性たちの姿を見たいのだ。その光景を目にしたら、私はきっと泣いてしまうだろう。

そう思ってきて、場所探しや協力してくれる人への声掛けなどをコツコツ進めた。この連載が公開される翌日の9月28日、新百合丘オーパでその1回目のイベントを開催できることになった。

私は「もの配りおばさん」と自ら名乗り、女性向けのウェルネス／フェムテックアイテムを無料で配布する（限定100セット）。

「あのときの母」を癒す活動

思えば、これはあのときの母を癒すための活動なのかもしれない。

「お父さんに聞いてみて」と言って街を出られなかった母。主体性を奪われたまま生きてきた母に、私はこの景色を見せたかったのだ。

ため息ばかりの母を見てきたから思う。あのときの母が、健やかに笑ってくれていたら。それが私の願いだったのかもしれない。

あのときの母を労ることは、私自身を癒すことでもある。

そして、その癒しは娘へとつながっていくと信じている。

ハッピーは連鎖するのだ。

だから私は発信をやめない。

母のために、私自身のために、そして未来のために。

