【『一歩前進、二歩後退』書評】それでも批評を読みたい／書きたい人のための絓秀実入門　「不可避性」の思考

文芸評論家・絓秀実さんの新著『一歩前進、二歩後退』が刊行されました。

『増補版 革命的な、あまりに革命的な』、『1968』などが若い世代から読み直されている、絓秀実さんの原点ともいうべき文芸批評を中心とした評論集です。

言うまでもなく、タイトルの「一歩前進、二歩後退」とはレーニンの著作から来ています。それは一体何を意味するのか。

『日本語ラップ 繰り返し首を縦に振ること』が話題の批評家・中村拓哉さんは『批評の歩き方』で、絓秀実論を執筆されています（韻踏み夫名義）。

中村さんは『一歩前進、二歩後退』をどう読んだのか。

書評「それでも批評を読みたい／書きたい人のための絓秀実入門ーー「不可避性」の思考」をぜひご覧ください！

批評はいつも一歩早いか、二歩遅いかである。

批評とは何か。少なくとも絓秀実の批評とは一貫して、左右を問わない政治運動のみならず、文学も芸術も思想も批評も学問もすべて、権力関係の場において生起する一つの〈闘争〉であるという理解のもとおこなわれる、〈闘争〉の吟味＝批判としてあるように思われる。本書でも変わらぬジャンル横断ぶりが可能なのは〈闘争〉の一義性ゆえではないか。

単に「闘争＝前進しろ」と言うことが批評なのではない。あらゆる〈闘争〉はつねに、「一歩前進」したつもりが「二歩後退」しているという、奇妙な道程を歩むことになる。このとき批評とは、こうした〈闘争〉の帰趨に目を凝らすことであるだろう。批評家の条件とは、あらゆる〈闘争〉とその行方に精通した者である、と言えるだろうか。

重厚な大江健三郎論から、時事・論争的批評文に、「保守追悼」と、多岐にわたる近年の絓の仕事を収めた本書のすべてに言及することは、与えられた紙幅の都合上できない。ここでは、『一歩前進、二歩後退』というタイトルの由来にもなっている論考「金井美恵子のレーニン主義」に絞ろう。

「前進」への意志は、「男の子」的である。学生運動の時代にデビューした金井美恵子は「同世代の、とりわけ「男の子」たちにやや侮蔑的な視線──金井の常套句を用いれば「フン」といったもの──を向けていた」。とはいえ、「それでも、世代的にということもあるだろうが、多少の好意を表明する時は少なくない」。金井はエッセイで、「羽田闘争」において発された「実存」という語を用いたアジテーションに対して「活動家学生の精神構造のアドレッセンス性」を指摘していた（ここには共感と「フン」が入り混じっているだろう）。

そこに、次のようなレーニンのジレンマが重ね合わされる。労働者は地に足がついているが、革命意識を持たず、むしろブルジョワ・イデオロギーに汚染されている。小ブルジョワは、地に足がついていないが、革命意識を持つ。だがレーニンは、小ブルジョワ的な日和見主義と極左冒険主義をともに厳しく批判してもいる。小ブルジョワ的であるほかないわれわれはどうすればよいのか。

ここで絓が考えようとしているのは、（「男の子」／「小ブルジョワ」的）「性急さ」の批判と「前進」をどう両立することができるのか、ということである。「つまり、レーニン的「真理」を宙吊りにしながら、レーニン的批判を継続していくことはできるのか」（本書224頁）。

絓はそのヒントを、金井の「俗悪（と言われる）なものの意味を新たに開示する手続きを、書くことのなかで始めなければならない」という「革命的な決断」に見出そうとする。金井の書いた、小学生の時のある素晴らしいエピソード（それは各自で読んでいただくことにしよう）をもとに、絓はこう言う。

「大衆」と呼ぼうと「民衆」と呼ぼうと、それは決して「革命的」ではありえない。せいぜい、啓蒙して「市民」化することで「進歩的」にできるだけである。（……）そうではなくて、「俗悪」でしかない大衆が、「俗悪」なまま、一瞬にして知識人を凌駕して去っていくその時に、一歩前進し二歩後退しながら出発することであり、それが、革命的知識人の唯一可能な身振りなのである。（本書228頁）

知識人たちは性急に「前進しろ」と言うが、大衆がそれに耳を貸すことはない。だがある時突如として、大衆は知識人たちを追い越し、ずっと先まで進んでしまうことがある。それが革命というものであろう。批評はいつも、大衆／革命に対して一歩早いか、二歩遅いかである。足並みが揃うことはない。批評が生きるのは、この齟齬的な時間である。

「男子性」について付言しておこう。もし前進への意志が不可避だとすれば、「男子性」もまた不可避だということになるのだろうか。たしかに絓はフェミニストなのではないだろう。住本麻子が言う通り、「絓の批評は、差別やフェミニズムに触れたものも含め、自身がフェミニストではないということをストイックに守ることで成立している」（「失敗した「偽史」に寄せて、『絓秀実コレクション1』」）。しかしその批評は、「男子性」など簡単に乗り越えられると言うフェミニズムの「性急さ」に対しても、「二歩後退」した地点から吟味＝批判するという一貫性を持っている。それは、フェミニズムによるラカンの「性別化の式」批判の性急さに対して、むしろその不可避性を吟味することが男性中心主義の粘り強い批判のために必要なのではないかと指摘する、本書収録「第四波を犬掻きする」などにあらわれている。ここでも（「男の子」的）批評は、フェミニズムに対して一歩早いか、二歩遅いかである。この歩み方しかないのか、あるいは超克されるべきなのか……。

現在、多くのひとびとはこう考えているように見える。「一歩前進」しえたとしても「二歩後退」するのがオチなのだから、はなから「前進」などしようとしない方が賢明だ、と。その「ポスト〈闘争〉」とでも名付けたい現代のリアリティについては理解できるとはいえ、それはやはり「前進」の全能性を信じたかった人々の落胆の裏返しにすぎないのではないだろうか。ひとは「革命」と聞くと、すぐさま可能か不可能かという尺度で考えようとする。しかしそれは間違いである。そうではなくて、革命はその「不可避性と不可能性」（本書204頁）において〈考慮に入れられるべきconsiderable〉ものである（だけだ）。

前進への意志は不可避である。それなくしてひとは何もできないからだ。だが、前進は不可能性にとりつかれており、必ず迷走する。ゆえに、その「一歩」を批判＝吟味するための「二歩後退」もまた不可避である。前進と迷走と後退。この一見もどかしいような歩み方以外に前進はありえないという原理から、絓は一度も離れない。案外穏当なのだろうか。ともかく「性急(ルビ：バカ)」で「男の子(ルビ：アホ)」な私は、絓秀実を読むといつも、正気に戻されるような気がする。いや、でもやはりまだまだ「性急さ」が足りないのでは、とも。

大江健三郎、大西巨人、金井美恵子、戦後民主主義と八月革命、「政治と文学」とケア……「文学のプロヴォカトゥール」による文学、思想、歴史を煽動する転覆的文芸批評の集大成!

