脱・二軍の帝王？「王会長が最も期待した男」リチャードが巨人で覚醒した”必然の理由”とデータが示す「最大の課題」

「王貞治会長が最も期待した右の大砲」と呼ばれながら、ソフトバンクではなかなか芽が出なかった砂川リチャード（26歳）。二軍では圧倒的な長打力を誇りながらも、一軍では結果を残せず、「未完の大器」という評価がつきまとった。

だが、巨人へ移籍した2025年、気づけば2桁本塁打に到達。ついに覚醒の兆しを見せている。なぜ彼は東京ドームで羽ばたくことができたのか。その理由をデータと環境の違いから整理していきたい。

球界を驚かせた“2対1トレード”の舞台裏

2025年5月12日、巨人は秋広優人と大江竜聖を放出し、リチャードを獲得するという大胆な2対1トレードを成立させた。背景には、主砲・岡本和真が5月6日阪神戦での一塁守備中に打者走者と交錯し、左肘の靭帯損傷と診断されての長期離脱があった。

そのため、チームはシーズン序盤から打線の迫力不足に悩まされ、“右の長距離砲”の即戦力を強く求めていた。

リチャードはソフトバンク時代に、二軍で史上初の5年連続本塁打王（2020〜2024年）という異例の実績を誇る。ただし、三振の多さや打率の低さが課題で、一軍ではなかなかレギュラーに定着できなかった。実際、ソフトバンクでは今季開幕スタメン出場も、4月4日時点で22打数2安打と打率9分1厘に苦しみ、小久保裕紀監督に「リチャードは今日で終わりです」と、2軍降格を言い渡されていた。

巨人は岡本の代役として「完全に穴を埋める存在」というよりも、リチャードの持つ「一発の期待感」が打線に厚みを加えることを目的に、獲得へと踏み切ったのだ。

そして移籍翌日となる13日の広島戦、リチャードはその2打席目で早くも本塁打を放つ。巨人では14年ぶりとなる、シーズン途中加入選手のデビュー戦アーチだった。強烈なインパクトとともに、彼の新たな挑戦は幕を開けた。

数字に表れた変化…東京ドームで開花した「長打力」

NPB公式の成績をもとに、2025年9月21日時点での数字を見てみよう。

・ソフトバンク（開幕〜4月）：6試合 22打席 打率.091、0本塁打、0打点、12三振、0四球、 三振率54.5%

・巨人：71試合 225打席 打率.217、出塁率.271、長打率.411、11本塁打、39打点、83三振、11四球、三振率36.9%

ソフトバンク時代は打席の半分以上を三振で終えていたが、巨人移籍後は改善が見られる。特に9〜10月の月間成績は21日終了時点で打率.305、OPS.854（長打率.525）と上向きで、環境に慣れてからは確かな手応えをつかんでいる。

8月24日、東京ドームでのDeNA戦では打球速度185km/hを超えるホームランも記録しており、「打てば飛ぶ」リチャードらしさが数値にも現れている。

リチャードのスイング軌道は、パ・リーグよりもセ・リーグと相性が良いと見られる。投手が半速球を多く投げる傾向や球場環境などが、その理由として挙げられる。

「三振しても良い」が生んだ自信

リチャードのキャリアを変えた要因のひとつが、阿部慎之助監督の起用法にある。

ソフトバンク時代は柳田悠岐、近藤健介、山川穂高といった超一流のレギュラー陣が並び、彼らとの競争に勝たなければ出場機会は限られた。数試合で結果を残せなければ即二軍という状況は、リチャードの持ち味を発揮する前にチャンスを失ってしまう厳しい環境だった。

一方、巨人は岡本を除けば長距離砲が手薄で、リチャードは必要とされる存在として迎えられた。阿部監督は多少の三振には目をつぶりつつ、6番や7番に据えて長打を狙う役割を明確に与えた。

「三振しても良い。とにかく一発を狙え」というメッセージは、リチャードの特性を最大限に活かす方針だった。チーム戦略の中で自分の役割がはっきりしたことで、リチャードは自信を持ってバットを振ることができるようになったのだ。

「未完」から「完成」へ

「未完の大器」というレッテルは、期待値が高すぎるがゆえにつきまとうものだ。だが、26歳でついに二桁本塁打に到達したリチャードは、ようやく「我慢して使う価値」を証明しつつある。

確実性や四球の少なさなど未だ課題は残るが、現在のNPBの打低環境において、長打力という希少価値は揺るがない。

阿部巨人にとって、岡本に次ぐ右の大砲の誕生は悲願である。もしリチャードがその座を射止めれば、巨人の得点力は劇的に変わる。本人にとっても、長年つきまとった「未完」の看板を外し、「完成」への道を歩み始めるきっかけとなるだろう。

「真の主砲」になるため残された課題

リチャードが真の主力へと成長するためには、三振率の改善と四球を増やすことが不可欠だ。三振率は一般的に18〜20%前後が目安なので、移籍後も36.9%というリチャードは、パワーヒッターの宿命とはいえ少々値が高すぎる。

また、現状の出塁率では、長期的にレギュラーを任せるのも不安が残る。（NPBにおける平均は.330前後とされるが、リチャードは.271／9月21日時点）

だが、9月以降の成績を見る限り、環境適応によって改善の余地は大いにある。守備や走塁面での貢献も加われば、チームに欠かせない存在へと進化できるだろう。特に、今年のオフは岡本のメジャー移籍が噂されているだけに、持ち前の長打力は必要不可欠になっていく。

東京ドームという舞台は整った。あとは彼自身が「二軍の帝王」を脱ぎ捨て、「真の主砲」となれるかどうかにかかっている。

