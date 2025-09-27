【「所沢駅」周辺は不便で危険】「開かずの踏切」問題に地元住民が明かした本音、新名所「エミテラス所沢」が開業も思わぬ弊害が…

所沢駅周辺に点在する「開かずの踏切」

埼玉県所沢市のターミナル駅・所沢駅は、西武池袋線と西武新宿線が乗り入れ、都心へのアクセスの良さで知られている。だがその一方で、駅周辺には“開かずの踏切”が点在し、地域の大きな課題となっているのをご存知だろうか。

国土交通省によると“開かずの踏切”とは、電車の本数が集中する時間帯に1時間あたり40分以上遮断されている踏切のことを指す。交通渋滞を招くだけでなく、地域の分断や安全面への懸念など、都市活動全般に影響を及ぼすようだ。

昨年1月、国土交通省は「踏切道改良促進法」に基づき、新たに408カ所の「改良すべき踏切道」を指定。そのなかには所沢駅周辺の踏切が複数含まれた。

1時間の遮断時間が突出して長い「秋津第4号」、自動車交通量が多い「所沢第3号」「所沢第7号」、さらに歩行者のボトルネックとなる「所沢第4号」「西所沢第1号」――。

このように所沢は全国でも有数の“開かずの踏切の密集地”となっており、朝夕のラッシュ時には車も人も列をなし、無理な横断や自転車の接触事故寸前の場面もしばしば見られるという。

そんな所沢の“開かずの踏切”のなかでも象徴的なのが、所沢駅南側に位置する「東村山第7号踏切」。8本もの線路を跨いでおり、すでに2017年の時点で「改良すべき踏切」に指定されているが、その不便さは今も変わらないようだ。

近隣住民から寄せられた声

SNS上には、近隣住民や利用者から次のような声が寄せられている。

《あの踏切、私は使いません。池袋線・折り返しの引上線・新宿線と密集してますから、一度閉まったらいつ開くかは運（列車ダイヤ）次第。》

《昔の話になりますが、そこは、そういう踏切なので渡りきれない方を守る係員がいて、渡りきれないかたが居ると誘導してくれたり、発車する電車に知らせたりしてくれていました》

《その踏切では渡りきれずに遮断機をくぐる光景は日常。踏切の真ん中で取り残されそうになった高齢者を近くにいた方が助け出す姿も見た事があります そんな危険な踏切、今すぐにでもどうにかして欲しい!!》

こうした状況を受け、現在、所沢駅周辺では“開かずの踏切”の解消策として、大規模なアンダーパス工事が進行中だ。踏切の下に道路を造り通行できるようにするもので、完成すれば踏切待ちのストレスから解放されると期待の声は大きい。

ただ、現状はそのアンダーパス工事のため周辺の道路が通行止めになるなど、迂回が必要になっているケースも多々あり、周辺道路のカオス化に拍車がかかっているようなのだ。

では、実際に“開かずの踏切”を利用する住民は日々どんな不便を感じているのか。進むアンダーパス工事をどう受け止め、完成後の街に何を望んでいるのか。今回は所沢駅周辺で暮らす市民3人に、そのリアルな声を聞いた。

高齢者や障害者には危険すぎる踏切

まず話を聞いたのは、所沢市に24年間暮らす60代女性・Aさん。

「所沢駅のすぐ南側にある『東村山第7号踏切』は不便だし危険です。踏切待ちの間、歩行者や自転車が停車中の自動車の間をすり抜けるように通行していて、まるで“けもの道”のようです。夕方の5〜7時頃は車も歩行者も自転車も集中し、こぞって一斉に踏切に入るため危険を感じます」（Aさん）

ひざを悪くしていて転びやすいAさんにとって、踏切はとりわけ不安の種なのだそう。

「踏切が開いてもすぐにまた遮断機が降りるのではと焦ってしまい、高齢者や障害者には危険すぎると感じるので、私はできるだけ利用を避けていますね。以前、忘年会の帰りにやむを得ず渡ったことがありましたが、まさに途中で遮断機が降り始めてしまったんです。なんとか遮断機の下をくぐって渡り切りましたが、もし転んでいたら電車を止めてしまいかねない状況でした」（Aさん）

現在進むアンダーパス工事についても、Aさんは複雑な思いを抱いているようだ。

「工事を進めている現在はその影響で歩行者用信号が増え、待ち時間が長くなり、工事車両も多くて通りにくいことがあります。不便さや危険さが増していますね。ただ、工事が終われば渋滞は解消されると思いますし、車椅子や白杖を使う方、高齢者も安心して通行できるようになると期待しています」（Aさん）

最後に、所沢で暮らすうえで感じる変化について尋ねると、こんな答えが返ってきた。

「2年前に小野塚勝俊市長が当選して以降、タウンミーティングや市長への手紙などで要望を出しやすくなりました。市民の声が届きやすくなったと感じています」（Aさん）

いずれにしても、Aさんは“開かずの踏切”の危険性や恐怖感を強く抱いているようだ。

徒歩でも車でも迂回を選ぶ

続いて話を聞いたのは、所沢市に暮らして2年目になる28歳男性・Bさん。

通勤や友人との待ち合わせなど、日常生活のなかで踏切にまつわる“不便さ”を何度も経験してきたという。

「私も『東村山第7号踏切』を利用したことがあります。平日の18時頃に歩いて渡ろうとしたときは、10分近く踏切が開かずに立ち往生しました。その間、同じように待っていたのは10人ほどいましたね。

車でやむを得ず踏切を渡ろうとしたときにも、踏切が長い時間開かず渋滞に巻き込まれ、通過するのに30分近くかかってしまいました。これなら遠回りしてでも別のルートで抜けたほうが早かったなと思い、それ以来、徒歩でも車でもほとんど利用していません」（Bさん）

踏切対策として進むアンダーパス工事にも課題を感じているようだ。

「アンダーパス工事エリアの近くを通ると、常に工事をしているな、という印象がありますし、その影響で車の渋滞にもつながっていると思います。電車以外の交通手段が少ないので、バスの経路を見直すなど、もう少し選択肢があればいいんですが……」（Bさん）

Bさんの話からは、効率を優先して「二度と利用しない」と判断する姿勢や、時間のロスに敏感な若い世代ならではの感覚がうかがえた。

見極めて利用するベテラン住民も…

最後に話を聞いたのは、所沢市在住歴35年以上の57歳男性・Cさん。

Cさんも週に数回、「東村山第7号踏切」を利用するという。

「西武池袋線と西武新宿線が重なると5分以上は待たされる印象ですね。結局、南側の小さな踏切に迂回することが多いです」（Cさん）

5分程度なら待てばいいと思うかもしれないが、問題は踏切が開いてもすぐに遮断機が降りてしまうことだとか。

「その踏切を使うかどうかは、その場の渋滞状況を見て判断しています。私の感覚ではありますが、開いているのが短いときは、並んでいる車は数台渡れるぐらいで、歩行者・自転車も全員が渡れないくらい、踏切が開いてもすぐに閉まるんです。そのため、踏切手前の道路の混雑具合を見て、一度開いただけでは渡れないだろうと判断すれば迂回するようにしています」（Cさん）

そんな“開かずの踏切”で特に深刻なのは、土日や祝日の道路の渋滞だという。

「去年9月に『エミテラス所沢』という大型商業施設が開業してから、特に土日祝は午前10時頃から、東方面から『エミテラス所沢』へ向かう道路が大渋滞となっています。西武バスの車庫付近まで連なることもあります。交通量は以前の2〜3倍に増え、バスの運行にも影響していると感じますね」（Cさん）

一方で、改善を実感する場面もあるそうだ。

「『エミテラス所沢』前の横断歩道が信号付きの東村山方面側に移されたことで、混雑がやや緩和されたと思います。アンダーパス工事が始まった当初は通行経路が変わって戸惑いましたが、今は落ち着きました。ただ、深夜の歩行者にとっては大回りにならないか心配です」（Cさん）

Cさんは各所のアンダーパス工事が完成することに大きな期待を寄せている様子。

「やはり一番期待しているのは車渋滞の緩和です。完成すれば『エミテラス所沢』への導線も分散されるはず。ただ、東口のショッピングモール『ソコラ所沢』前には大型マンションが建設中で、今後は歩行者の増加も見込まれます。バス路線を確保しながら、歩行者に配慮した交通計画を進めてほしいですね」（Cさん）

――所沢駅周辺の“開かずの踏切”は、長年にわたり住民の生活に不便と危険をもたらしてきたことが伺える。取材した3人の声に共通していたのは、渋滞や時間のロスへの不満と同時に、アンダーパス整備による改善への強い期待だった。

近隣住民たちが不便や危険を感じずに駅周辺を移動できるようになる日は、いつ来るのだろうか。

（取材・文＝逢ヶ瀬十吾／A4studio）

