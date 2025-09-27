フワちゃん、復帰間近か…芸能人たちは「待望」も「完全復活」は難しいといえるワケ

昨年8月、やす子への暴言で炎上

昨年8月から活動休止しているフワちゃん。彼女の“界隈”が騒がしくなってきています。

フワちゃんが芸能界から“消えた”発端は、昨年8月2日に芸人・やす子さんの《やす子オリンピック 生きてるだけで偉いので皆 優勝でーす》というXのポスト。これに対して8月4日にフワちゃんが、《おまえは偉くないので、死んでくださーい 予選敗退でーす》と揶揄する引用リポストをしたのです。

この過激発言が大炎上し、その1週間後の昨年8月11日に活動休止を発表。

それから約1年間、彼女は沈黙し続けていたのですが、今年7月29日、Xの有料会員向けのメッセージを投稿。その内容は、自身が元気であることやもう少し休止を続ける旨が記されていたそうです。

テレビで「フワちゃん」の名前が頻出

まだメディア出演などの“復帰”はしていませんが、そのフワちゃんのX投稿からほどなくして、テレビで彼女の名前がたびたび飛び出すようになったのです。

まず今年8月20日、トンツカタン・森本晋太郎さんが『5時に夢中!』（TOKYO MX）に出演した際、フワちゃんと最近も定期的に食事をしにいくなど交流が続いていることを明かし、「めちゃくちゃ元気です」と近況報告していました。

次に9月3日放送の『人間研究所 〜かわいいホモサピエンス大集合！！〜』（日本テレビ系）にて、かつてはフワちゃんの礼を欠いた言動により関係悪化していた時期もある伊集院光さんが、「フワちゃん待望論」を提唱。さらに同番組では《フワちゃん、いつでもお待ちしております》というテロップも出ていたのです。

また9月10日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）では、芸人・しんいちさんが企画上の流れで叶えたい願いを挙げていくなかで、「『フワちゃん復活』って言ったらダメ？」と語っていたことがオンエアされていました。

このように最近になって急に、フワちゃんと親交があったり思い入れが強かったりする芸能人たちが次々と、テレビで彼女の存在をアピールしていたというわけです。

しかし、ネット上には“不快”、“過去の人”、“代わりはいくらでもいる”、“誰も求めてない”などなど、フワちゃん復帰に拒絶反応を示す人々の声が溢れかえりました。

――果たしてフワちゃんは復帰できるのでしょうか？

“復帰”だけならいつでもできるが…

結論から言うと、芸能活動の“復帰”だけならいつでもできるでしょうが、以前のように大活躍するといった“復活”は極めて難しいでしょう。

まず復帰についてですが、彼女は騒動を受けて自主的に芸能活動を休止したため、リスタートするのも自身のタイミングで決めて問題ありません。

昨今はYouTubeも立派な芸能活動の一環ですし、フワちゃんはもともとYouTuberとして注目を集めた人物ですから、YouTubeやTikTokなどの個人規模で芸能活動を再開するのは、いつでもできるはず。ほかにも、芸能人仲間のYouTubeチャンネルに出演したり、ネットメディアからお声がかかったりする可能性も大いにあります。

ただ、視聴者やスポンサーの顔色を窺いながら制作しなくてはいけない地上波テレビへの出演となると、俄然ハードルが高くなります。

また、仮に伊集院さんやしんいちさんのような番組内での発言がきっかけで、単発ゲストとしてバラエティ番組に呼ばれることがあったとしても、次にまた呼んでもらうのが至難の業。

テレビ出演した際に爆発的な“爪痕”（結果）を残せれば、「やっぱりフワちゃんはおもしろい！」となって2回目、3回目の出演に繋がるかもしれませんが、爪痕を残すことがどう考えても高難度なのです。

テレビの制作陣から求められていた理由

フワちゃんと言えば、無礼な発言をウリにした「失礼キャラ」や、想像の斜め上をいく行動をウリにした「破天荒キャラ」で人気を博していました。けれど、やす子さんへの暴言騒動が原因で活動休止したわけですから、以前と同じベクトルのパワーで振る舞えば、炎上がぶり返すだけなのは目に見えています。

騒動以前は失礼＆破天荒キャラのアクセルをベタ踏みでも、そのギリギリのスリルがテレビでウケていたわけですが、同様のキャラクターを継続していくとしたら、ブレーキをかけながら発言・行動をしなくてはいけなくなります。ブレーキをかけながらの“安全運転”の失礼＆破天荒キャラでは、パワーダウンの劣化版になってしまうだろうことは言わずもがなです。

そもそもフワちゃんはブレイク当時から、“何がおもしろいのかわからない”という声が一定数あったことからもわかるように、キャラクターと勢いでごまかしていた感がありました。ですから、その“ノリ”を封印せざるを得なくなると化けの皮が剥がれて、本来の実力を適正に評価されかねません。

フワちゃんがテレビの制作陣から求められていたのは、視聴してくれる熱烈ファンが多いからといった理由や、芸人的な笑いのスキルが高いからといった理由ではないでしょう。

おそらく彼女の需要は、元気で明るい振る舞いやポップカラーの派手ファッションで、画面がにぎやか＆華やかになるといった要素や、予測不能な言動でハプニングを巻き起こし、予定調和をぶっ壊してくれるといった要素。

前者の画面をにぎやか＆華やかにしてくれるというのは、フワちゃん以外にもさまざまなタレントが担える、いくらでも代替可能なファクター。一方、後者の想定外の言動でセオリーから外れた展開を作れるというファクターは、オンリーワンの武器だったのかもしれませんが、もうその個性を活かすのは難しい。

復帰と同時に謙虚で品行方正な振る舞いをするタイプにキャラ変すれば、一時期はおもしろがられるかもしれません。けれど、その路線変更はフワちゃん元来の魅力が一切輝かないため、賞味期限は長くないでしょうから、すぐに飽きられてしまう可能性が高いのです。

参考にすべきは愛されアホキャラ芸人？

活動休止前のキャラクターを継続しようとするとパワーダウンして“劣化版フワちゃん”になってしまい、真逆の品行方正キャラの方向性に進んでも一時の延命措置にしかならなそうです。

となると、フワちゃんが“復帰”するだけでなく、以前と同じぐらいの大手メディアに露出できるレベルの“復活”を目指すのであれば、まったく違うベクトルに路線変更が必要でしょう。

そのヒントは、これまでは愛されるアホキャラというポジションだったものの、ある難関資格を取得したことで再ブレイク中の、とあるお笑い芸人にあるかもしれません。

昨年10月にファイナンシャルプランナー1級を取得したことがきっかけで、今やテレビや講演会に引っ張りだこになっているサバンナ・八木真澄さんのことです。

八木さんは例えば、8月28日放送の朝の情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）に、お金のスペシャリストというポジションでゲスト出演し、お金の活用術や節約術を解説していました。また一説によると、吉本興業の所属タレントのなかで、今年上半期の講演会本数は八木さんが1位だったとのこと。

八木さんは不祥事を起こしたわけではありませんが、今までになかった武器（特技）で再ブレイクを果たしたというのは、フワちゃんが復活するための参考になるでしょう。

フワちゃんは小学生時代の2年間をアメリカで過ごした帰国子女で、彼女のYouTubeでは海外で外国人と英語でコミュニケーションを取る様子がよく登場していました。ただ、小学生時代の英語力だけでは通用しないため、実は帰国してからの学生時代や大人になってからも、英語学習を続けていたそう。

ずっと英語圏で育ってきてネイティブに話せる方も芸能界にはいるでしょうが、フワちゃんのように学習によって英語力を伸ばしてきた人ならではの視点があれば、“英語学習の専門家”といった文化人ポジションを狙えるかもしれません。

とはいえ、芸能界でそのポジションの“席”に座るためには、“英語学習”という分野で、確固たる実績やキャリアを積み上げていく必要があり、「急がば回れ」の精神が必要でしょう。

“英語学習の専門家”を目指すというのはあくまで一例ですが、少なくても失礼キャラや破天荒キャラのままでは、“復帰”はできても“復活”はかなり厳しいというのが、フワちゃんに突きつけられている現実なのです。

