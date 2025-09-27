Perfumeが年内をもって「活動休止＝コールドスリープ」に入ると発表し、芸能メディアが速報を打ったのは9月21日のことだった。ちなみに、この日はメジャーデビュー20周年という記念すべき節目でもあった。23日には休止前最後となるライブを東京ドームで開催。駆け付けたファンは何と4万5000人に達した。

【写真を見る】まるでスクールメイツ！？ 3人ともまだ幼い顔立ちのPerfume“ブレイク前夜”の貴重ショット ミニスカ＆ハイソックスで全力パフォーマンス

2005年9月21日がPerfumeの「メジャーデビュー」と位置づけられているのは、この日にシングル「リニアモーターガール」が徳間ジャパンコミュニケーションズから発売されたからだ。

活動休止を発表したPerfumeの3人

その約1カ月前、週刊新潮の2005年の8月4日号はグラビアページに「アキバを冷やせ！」というタイトルの記事を掲載した。

これは「打ち水大作戦」の関連イベントを報じたものだ。「打ち水大作戦」は2003年から毎年開催されているので、ご存知の方もいるだろう。

地球温暖化を生活レベルから見直し、気温が25度以上になったら打ち水をしようという啓発活動だ。真面目な内容だけあり、国土交通省や環境省が後援している。

2005年当時、秋葉原ではメイド喫茶が大人気で、一種の社会現象になっていた。そして7月24日、「打ち水っ娘大集合！」とのイベントが秋葉原で開催されたのだ。写真を撮影した週刊新潮のカメラマンが言う。

「秋葉原という土地柄に注目し、メイドや巫女のコスプレに身を包んだ女性が打ち水を行うというイベントだったのです。狙いは当たり、多くの観客が詰めかけてイベントは大成功でした。その様子を撮影し、2ページの記事に写真が掲載されました。そして実は、この『打ち水大作戦！2005』に連動した楽曲『アキハバラブ』をPerfumeの3人が歌っていたのです」

今とは違う衣装

イベントではPerfumeの路上ライブも行われ、カメラマンはシャッターを切った。ただ週刊新潮に掲載されるとは思っていなかったし、掲載されることもなかった。

「何しろ、一部の耳の早いファン以外は、Perfumeを知らなかった時代です。彼女たちの服装もTシャツにミニスカートという『テクノポップユニット』というよりは『アイドル』のイメージが強いもので隔世の感があります。改めて写真を見直すと、周囲の男の子たちが関心なさそうに歌やダンスを眺めている光景が印象的です。もしも今、同じことをしたら秋葉原中が大騒ぎになるのは間違いありません」（同・カメラマン）

Perfumeが注目を集めるようになったのは2006年の年末と言われており、翌07年7月にポリリズム」が流れるACジャパン・NHK共同の環境・リサイクルキャンペーンCMが爆発的な反響を呼ぶ。その後の活躍はご承知のとおりである。

