LILY BROWN×ANNA SUI第2弾♡全国発売＆限定展示も注目

ヴィンテージライクな世界観で人気の「LILY BROWN(リリー ブラウン)」と、ニューヨーク発の世界的ブランド「ANNA SUI(アナ スイ)」のコラボレーション第2弾がついに登場します。全国発売は2025年9月25日(木)から。個性豊かな全16型のラインナップに加え、オンライン先行予約や渋谷パルコでの先行発売、さらに表参道での限定展示イベントも♡遊び心とロマンティックを兼ね備えた新作です。

全16型のコラボコレクション

バタフライスタッズブルゾン

サイズ：Free(カラー：BRW/BLK)

レースロングドレス

サイズ：0/1(カラー：IVR/BLK)

オーバーネルチェックシャツ

サイズ：Free(カラー：WHT/PNK/BRW)

ロゴフーディー

サイズ：Free(カラー：PNK/GRY/BLK)

ロゴ刺繍ハイネックリブニット

サイズ：Free(カラー：WHT/RED/PPL/BLK)

バタフライLily Bearニット

サイズ：Free(カラー：OWHT/MNT/PPL/NVY)

ジャガードビジューニットカーディガン

サイズ：Free(カラー：PNK/LBLU/BLK)

サイドラインロンT

サイズ：Free(カラー：OWHT/PNK/BLK)

今回のコレクションでは、存在感のある「バタフライスタッズブルゾン」(\39,930)や、華やかな「レースロングドレス」(\34,980)、カジュアルに楽しめる「ロゴフーディー」(\12,980)など幅広いアイテムが登場。

バタフライLily Bearチャーム

トートバック

さらに、「バタフライLily Bearチャーム」(\6,930)や「トートバッグ」(\4,950)といった小物も揃い、コーデの仕上げにも遊び心をプラスしてくれます。

価格帯も幅広く、シーンに合わせて選べるのが魅力です。

秋冬新作！「小さくしたいブラ」で無理なくすっきりシルエット♡

ランジェリーやアクセも豊富に展開

レディメイクブラ＋/レギュラーショーツ



サイズ：B65/B70/B75/C65/C70/C75/D65/D70/D75/E65/E70/E75(カラー：LBLU/BLK)



サイズ：S/M(カラー：LBLU/BLK)

カップ付きキャミワンピース

サイズ：S/M(カラー：LBLU/BLK)

LILY BROWN Lingerie×ANNA SUIからは「レディメイクブラ＋」(\7,480)や「カップ付きキャミワンピース」(\18,920)など、大人の女性を彩るランジェリーも登場。

バタフライリング/バタフライブレスレット

また、「バタフライリング」(\3,960)や「バタフライブレスレット」(\4,620)といったアクセサリーもラインアップ。

デイリーから特別な日まで、女性らしさを引き立てるスタイルが揃い、トータルでブランドの世界観を楽しめます♪

ブランドの魅力を堪能して

LILY BROWN×ANNA SUIの第2弾コレクションは、全国直営店や公式オンラインストア、USAGI ONLINEなどで9月25日(木)より発売。

先行予約や渋谷パルコでの先行発売に加え、表参道でのアフタヌーンティーイベントでの展示もあり、特別感たっぷりです。

大胆な色使いと繊細なディテールが融合した全16型のアイテムは、日常に新しいエッセンスを与えてくれるはず。秋冬を彩る一着をお見逃しなく♡