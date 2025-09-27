LILY BROWN×ANNA SUI第2弾♡全国発売＆限定展示も注目
ヴィンテージライクな世界観で人気の「LILY BROWN(リリー ブラウン)」と、ニューヨーク発の世界的ブランド「ANNA SUI(アナ スイ)」のコラボレーション第2弾がついに登場します。全国発売は2025年9月25日(木)から。個性豊かな全16型のラインナップに加え、オンライン先行予約や渋谷パルコでの先行発売、さらに表参道での限定展示イベントも♡遊び心とロマンティックを兼ね備えた新作です。
全16型のコラボコレクション
バタフライスタッズブルゾン
サイズ：Free(カラー：BRW/BLK)
レースロングドレス
サイズ：0/1(カラー：IVR/BLK)
オーバーネルチェックシャツ
サイズ：Free(カラー：WHT/PNK/BRW)
ロゴフーディー
サイズ：Free(カラー：PNK/GRY/BLK)
ロゴ刺繍ハイネックリブニット
サイズ：Free(カラー：WHT/RED/PPL/BLK)
バタフライLily Bearニット
サイズ：Free(カラー：OWHT/MNT/PPL/NVY)
ジャガードビジューニットカーディガン
サイズ：Free(カラー：PNK/LBLU/BLK)
サイドラインロンT
サイズ：Free(カラー：OWHT/PNK/BLK)
今回のコレクションでは、存在感のある「バタフライスタッズブルゾン」(\39,930)や、華やかな「レースロングドレス」(\34,980)、カジュアルに楽しめる「ロゴフーディー」(\12,980)など幅広いアイテムが登場。
バタフライLily Bearチャーム
トートバック
さらに、「バタフライLily Bearチャーム」(\6,930)や「トートバッグ」(\4,950)といった小物も揃い、コーデの仕上げにも遊び心をプラスしてくれます。
価格帯も幅広く、シーンに合わせて選べるのが魅力です。
秋冬新作！「小さくしたいブラ」で無理なくすっきりシルエット♡
ランジェリーやアクセも豊富に展開
レディメイクブラ＋/レギュラーショーツ
サイズ：B65/B70/B75/C65/C70/C75/D65/D70/D75/E65/E70/E75(カラー：LBLU/BLK)
サイズ：S/M(カラー：LBLU/BLK)
カップ付きキャミワンピース
サイズ：S/M(カラー：LBLU/BLK)
LILY BROWN Lingerie×ANNA SUIからは「レディメイクブラ＋」(\7,480)や「カップ付きキャミワンピース」(\18,920)など、大人の女性を彩るランジェリーも登場。
バタフライリング/バタフライブレスレット
また、「バタフライリング」(\3,960)や「バタフライブレスレット」(\4,620)といったアクセサリーもラインアップ。
デイリーから特別な日まで、女性らしさを引き立てるスタイルが揃い、トータルでブランドの世界観を楽しめます♪
ブランドの魅力を堪能して
LILY BROWN×ANNA SUIの第2弾コレクションは、全国直営店や公式オンラインストア、USAGI ONLINEなどで9月25日(木)より発売。
先行予約や渋谷パルコでの先行発売に加え、表参道でのアフタヌーンティーイベントでの展示もあり、特別感たっぷりです。
大胆な色使いと繊細なディテールが融合した全16型のアイテムは、日常に新しいエッセンスを与えてくれるはず。秋冬を彩る一着をお見逃しなく♡