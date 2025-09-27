吉田優利、マネージャーの思い出が話題！「お嬢」と呼ばれた日々とお別れ…

プロゴルファーの吉田優利が自身のInstagramを更新。米国女子ツアーを帯同しマネージャーが離れることを報告。思い出の写真を投稿しました。

「もうゴルフ場で旗を…」吉田プロがマネージャーとの日々を語る

吉田プロは「一年半マネージャーしてくれてありがとございました！」とコメントし、これまで一緒にツアーを回ってきたマネージャーが新たな道へ進むことを報告。

「いつからか『お嬢』と呼ばれ、いっぱいの応援と思い出と愛（？）をありがとうだよー」と独特の呼ばれ方をマネージャーからされていたとつづり、「素敵な大学院ライフを送ってくださいませ～！」と労いの言葉を贈りました。

また「LPGAで一緒にやってる選手や関係者の皆さんも仲良くしてくれて本当にありがとうございました」と、周囲の支えにも感謝の気持ちを表しました。

写真では、ご飯に出かけた際や旅行先、ジムなどでのツーショットも公開しています。また、「最後に、もうゴルフ場で旗を振り回して応援しないでください」といった過去のエピソードも披露しました。

投稿の締めくくりには、「今日からは友達！ Thanks a million」と綴り、マネージャーへの深い感謝と、これからの友情を誓っています。

吉田プロとマネージャーの1年半にわたる信頼関係と、旅立ちを見送る温かな投稿には、ファンから2万件以上の「いいね」が寄せられていました。

いかがでしたか？ ぜひ吉田プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※yuri_yoshida__／Instagram