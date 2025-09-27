葭葉ルミが首位と1打差の好発進！ 飛距離につながっているのは独特な捻転の作り方だった【プロコーチが解説】
「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」の初日、7バーディ・3ボギーの「68」で首位と1打差の好発進を見せた葭葉ルミ。葭葉といえば、ドライバーの飛距離が魅力だが、どうしてそこまで飛ばせるのか？ プロコーチの平尾貴幸氏が解説する。
【連続写真】下半身から始動しない＆切り返さない葭葉ルミの約260Yドライバースイング
◇ ◇ ◇葭葉プロは、始動で上半身が先に動き出し、胸郭を回転させていきます。上半身を回転させていく中で、下半身が止まっていては、スイングに理想的な上半身が90度程度回る形が作れません。ですから、上半身の動きに遅れて下半身が動き出し、回転をサポート。そのおかげで、胸は90度、腰が40度程度回っており、約50度の捻転差が生まれています。 切り返し以降も、下半身よりもわずかに早く上半身から動くことで、伸び上がることもありません。上下動が少ない安定したスイングをしていると思います。 ダウンスイングも始動と同じく、上半身の動きに対して下半身が土台となって支えており、インパクト付近では上半身が一気に回り、下半身を追い越していきます。左足に上半身を乗せていくように上手く回っているので、クラブもやや横に抜けていますね。今大会でどのような活躍を見せるか楽しみです。■葭葉ルミよしば・るみ／2012年のプロテストに合格し、14年には初シードを獲得。16年には「ニッポンハムレディスクラシック」にてレギュラーツアー初優勝を挙げている。ツアー屈指の飛距離を誇るパワーヒッター。富士住建所属。■解説：平尾貴幸日本大学ゴルフ部出身。10歳から本格的にゴルフを始め、25歳からインストラクターに。ジュニアやアマチュア、プロゴルファーまで、機能解剖学をもとにトレーナーと連携したレッスンが人気。ティーチングプロA級取得。◇ ◇ ◇あなたの本当の飛距離は？ 関連記事「3ステップで自分の飛距離が分かる！ シン・飛ばしのポテンシャル診断」で調べてみよう！
「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」初日の結果
大会平均270ヤード超え！ 神谷そらのぶっ飛びスイングは「30センチの踏み込み」でマスターしよう【優勝者のスイング】
ジャンボ尾崎に弟子入りして開眼!? 初Vに期待のかかる泉田琴菜は平均250Yでも「方向性重視」のスイングだった【プロコーチが解説】
身長161センチで最長300ヤード超！ しなりを使うコツはタオルで身に付けよう【ドラコン女子の飛ばしテク】
ドレスアップした政田夢乃が天使すぎる【女子プロ写真】
