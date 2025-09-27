?川泰果が大阪・関西万博へ！ ミャクミャク前で仲良し夫婦ショットも公開
蝉川泰果の妻でタレントの久保葵が自身のインスタグラムを更新。「父の誕生日に両親と夫と万博行ってきました」と報告し、家族で訪れた大阪・関西万博の様子を公開した。
【写真】夫婦仲良く大阪・関西万博を満喫！
投稿では「平日の夕方から行ったけどすんごい人！！笑」と来場者の多さに驚いた様子をつづり、「フードコートみたいなところでラーメン食べて、大阪ヘルスケアパビリオン入って『あれがミライ人間洗濯機やで〜』って3人に見てもらって(ミライ人間洗濯機、大盛況で嬉しかったです)」と、自身がCMに出演しているミラブルの技術を活かした最新設備を家族に紹介したことを明かした。さらに「大屋根リングの上をのんびり歩いて、帰りました」「花火見たかったなぁ〜」と振り返り、万博の雰囲気を楽しみつつ名残惜しさも感じている様子。写真には夫である?川泰果と、ミャクミャクのモニュメント前で並ぶツーショットをはじめ、大屋根リング内で自分の年齢と思われる番号の前で1人ずつ撮った写真を1枚にまとめたもの、提灯が飾られた会場や多くの人が行列を作る風景など、賑やかな会場の様子が収められている。この投稿にファンからは「夫婦でツーショット」「久保ちゃんは奥さんになっても可愛いね」とコメントが寄せられ、貴重なプライベートショットに喜ぶファンも多かった。昨年11月に結婚を発表した二人。以来、久保は海外を含めて全ての試合に同行するなど?川を献身的に支えている。蝉川は25日に開幕した「パナソニックオープン」に出場しているが、今大会の舞台となる「泉ヶ丘カントリークラブ」はプロ初優勝を遂げた思い出のあるコース。決勝ラウンドでの巻き返しに期待したい。
