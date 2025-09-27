ÁíºÛÁª¤Ø±Æ¶Á¤Ï¡©¡¡¾®Àô¿Ø±Ä¡¢ÇÛ¿®Æ°²è¤Ë¥³¥á¥ó¥È°ÍÍê¡¡24¤Î¶ñÂÎÎã¡ÄÂ¾¸õÊä¤òÃæ½ý¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ¥³¥á¥ó¥È¡É¤â
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤ê¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Î¿Ø±Ä¤¬¡¢ÇÛ¿®Æ°²è¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¾®Àô»á¤ò¾Î»¿¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¸õÊä¤òÃæ½ý¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®Àô»á¾Î»¿¡ÄËÒÅç»á¤Î»öÌ³½ê¤¬Á÷¤Ã¤¿¥á¡¼¥ë
¡Ö¥³¥á¥ó¥ÈÎã¡×
¡Ö¥³¥áÂç¿Ã¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤À¤±¤É¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡Ö¥Á¡¼¥à¿Ê¼¡Ïº¤ÏÃç´Ö¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ê¤¡¡×
¡È¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤ò¾Î»¿¡É¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô¿Ø±Ä¤Î¹ÊóÈÉÄ¹¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡¢ËÒÅç¤«¤ì¤ó¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¤Î»öÌ³½ê¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¾®Àô»á¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤òÇÛ¿®¤¹¤ëÆ°²è¤Ë¡¢¡È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥á¥ó¥È¡É¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë°ÍÍê¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç°î¡Ê¤¢¤Õ¡Ë¤ì¤ë¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥³¥á¥ó¥È¤ò´ÊÃ±¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò½ñ¤¹þ¤á¤ëÊý¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¡ÚÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¡Û¥³¥á¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¤³¤Î¥á¡¼¥ë¤¬´Ø·¸¼Ô¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿ÍâÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®Àô»á¤ÎÎ©¸õÊä²ñ¸«¤Ç¤¹¡£
ÇÀ¿åÁê¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Êº£·î20Æü¤ÎÎ©¸õÊä²ñ¸«¡Ë
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ë¡¢À¯¼£¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£¤½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä·è°Õ¤ÇÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¢£¥³¥á¥ó¥È¤Î¶ñÂÎÎã24¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¥á¡¼¥ë¤Ç¡Ä
¤³¤Î²ñ¸«¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤¬24¥Ñ¥¿¡¼¥óµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«´é¤Ä¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡©¡×
¡ÖÃ±½ã¤Ë¤¤¤¤¿Í¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡Á¡×
¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤«¤é¡¢¾®Àô»á¤ò¤Û¤á¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î¿ô¡¹¡£¤¿¤À¡¢¾Î»¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ä¡£
¡Ö´ñ¤ò¤Æ¤é¤ï¤º¡¢¼ÂÄ¾¤Ë»Å»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¡×
Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ä¡Ä¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥»ÊÝ¼é¤ËÉé¤±¤ë¤Ê¡×
Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤òÃæ½ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¡É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¾®Àô»á¤Î²ñ¸«¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿Æ°²è¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¥³¥á¥ó¥È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5·ï¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®Àô»á¡¢´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·ÄÄ¼Õ
ÇÀ¿åÁê¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á
¡ÖÅö³º»öÌ³½ê¤ÎÆÈ¼«¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Î»²¹ÍÎã¤ò¼¨¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²¹ÍÎã¤ÎÃæ¤Ë¡¢°ìÉô¹Ô¤²á¤®¤¿É½¸½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅ¬Åö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆóÅÙ¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁíºÛÁª¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®Àô»á¤Ï26Æü¡¢¤³¤Î¥á¡¼¥ë¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¡¢´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·ÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌîÅÞ¤«¤é¤â¡¢¸·¤·¤¤À¼
¥á¡¼¥ë¤òºîÀ®¤·¤¿ËÒÅç»á¤Î»öÌ³½ê¡£ËÒÅç»á¤Ï26Æü¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÒÅç»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¡Ê¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ë»ä¤Î»öÌ³½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç»²¹ÍÎã¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤Î³ÎÇ§ÉÔÂ¤Ë¤è¤ê°ìÉô¹Ô¤²á¤®¤¿É½¸½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÁíºÛÁª¤Ë¤¢¤¿¤ê¡È¥Ç¥Þ¤äÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¡É¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¿Ø±Ä¤¬°ÍÍê¤·¤¿¡¢¤Û¤«¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥»ÊÝ¼é¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¡£
¸õÊä¼Ô¤Î1¿Í¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¿Ø±Ä¤Î»³ÅÄ¹¨µÄ°÷¤Ï¡ÖÂç»ö¤ÊÁíºÛÁª¤òìÊ¡Ê¤ª¤È¤·¡Ë¤á¤ë½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¤À¡×¤ÈSNS¤Ç¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîÅÞ¤«¤é¤â¡¢¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹
¡ÖÆÃÄê¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤ÎÌäÂê¤À¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¤¥³¡¼¥ë¤³¤Î¹ñ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¡È¥¹¥Æ¥Þ¤ÎÌäÂê¡É¤Ï¤½¤¦·Ú¤¯¤Ê¤¤¤è¡×
¢£ÁíºÛÁª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾®Àô¿Ø±Ä¤ò¼èºà¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¤ÎÄ¹Ã«ÛÙÎ¤µ¼Ô¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¡¾®Àô¿Ø±ÄÃ´Åö¡¡Ä¹Ã«ÛÙÎ¤µ¼Ô
¡Ö¾®Àô¿Ø±Ä¤ÎÃæ¤«¤é¤Ï¡ØÅÞ°÷É¼¤Ï¤â¤¦¤¹¤Ç¤ËÍ¹ÊØ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö°ìÊý¤ÇÂ¾¤Î¿Ø±Ä¤«¤é¤Ï¡Ø¤³¤ì¤«¤éÅêÉ¼¤¹¤ë¿Í¤ÎÅêÉ¼¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê±Æ¶Á¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¡ØÅÞ¤Î¡È¿®Íê²óÉü¡É¤¬Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ëÁíºÛÁª¤Ç¿®Íê¤ò¼º¤¦¹Ô°Ù¤À¡Ù¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Àô¿Ø±Ä¤«¤é¤ÏÅÞ°÷É¼¤Ë²Ã¤¨¤ÆµÄ°÷É¼¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê9·î26ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë