◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク4-3楽天（26日、楽天モバイルパーク）

ソフトバンクは楽天に逆転勝利しカード3連勝。先発・上沢直之投手が7回3失点の内容で今季12勝目をあげました。

8月から負けなしと安定した投球を続けていた上沢投手。リーグ優勝の可能性があったこの試合の先発マウンドに上がるも、序盤に3失点しました。それでも3回以降は状態を持ち直しスコアボードに0を並べると、打線は柳町達選手の2ランや2本のタイムリーで得点を重ね逆転勝利。優勝へのマジックナンバーを「1」としました。

試合後のヒーローインタビューに登場した上沢投手は自身のピッチングを振り返り、「こういう機会で投げさせてもらうこと自体がめったにないことなので、とにかく楽しもうと思って投げました」とコメント。4年ぶりとなる二桁勝利、キャリアハイに並ぶ12勝目をあげたことについては「とにかくチームが優勝する力になりたい、ファンの皆様と最後に優勝を味わいたいと思って一生懸命やっています」と率直な気持ちを口にしました。

「3点差をひっくり返すのはなかなか簡単なことではない」と、6回と7回で逆転した打線をたたえた上沢投手。続けて「みんなの思いが僕にも伝わったので、その後の回は命懸けて行きました」と話すと、球場からは大きな歓声が上がりました。

これでソフトバンクの優勝マジックは「1」に。2年連続となるリーグ優勝に向けて、上沢投手は「勝って優勝を決めて、皆さんで最後笑って終わりたいと思います」と力強く語りました。