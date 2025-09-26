「光線過敏症」の症状や原因はご存知ですか？【医師監修】

日の光に当たると顔や手に発疹が出たり、湿布を貼っている箇所がかぶれたりしたことはありませんか。

単に薬剤が肌や身体と合わない場合もありますが、日の光に当たることで症状が出る場合、光線過敏症かもしれません。

光線過敏症とは特定の薬剤が日の光、すなわち紫外線と反応することでかぶれ・発疹・水ぶくれなどの症状が起こることをいいます。

1度光線過敏症にかかってしまうと、治ることは容易ではなく決して軽視できない症状です。今回は光線過敏症の原因から検査・治療・予防法まで、詳しく解説いたします。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

光線過敏症の症状と原因

光線過敏症はどのような病気でしょうか？

身体に投与された特定の薬物が紫外線と反応し皮膚組織に到達することで、光毒性反応や光アレルギー性反応を起こす病気です。症状としては先述した通り、皮膚にかぶれ・発疹・水ぶくれ・紅斑などがあらわれます。夏場の強い紫外線に長時間当たっていると、皮膚がジリジリと焼けるような日焼けを経験したことがある方もいるでしょう。光線過敏症の場合、特定の薬剤が紫外線と反応しピリピリとした感覚を感じ、痛くなったり痒くなったりします。そのまま紫外線に当たり続けていると、次第に水ぶくれやかさぶたになってしまい、見た目にも影響を及ぼすのです。症状の出方は薬剤の種類などで人により異なりますが、紫外線に当たったあと、ものの数分で症状があらわれる方もいます。顔・首・デコルテ・手など、普段露出していて紫外線に当たりやすい部位を中心に症状があらわれるのです。光線過敏症は、紫外線の中でも主に生活紫外線とも呼ばれている長波長紫外線のUVA波が原因とされています。エネルギーが強い中波長紫外線であるUVB波や可視光線も原因であるとされており、ときには赤外線も光線過敏症を誘発する原因の光であるといわれています。また、成人の方は特定の薬剤が引き金となり光線過敏症が引き起こされますが、子供にもその症状があらわれる場合もあるのです。子供の場合は、急性乾皮症やポルフィリン症などの遺伝的要素が関連していることが多いです。

光線過敏症にはさまざまな種類があると聞いたのですが…。

光線過敏症にみられる種類は大きく分けて2つあります。

外因性光感受性物質によるもの

内因性光感受性物質によるもの

外因性光感受性物質では、薬物性光線過敏症や光接触皮膚炎が挙げられます。

光接触皮膚炎は原因物質を皮膚に塗ったり貼ったりしたあと紫外線に当たったときに発症し、俗にいう「かぶれ」と呼ばれている症状がみられることが多いです。原因物質には治療用の非ステロイド外用薬で、その中でも湿布薬として使われているケトプロフェンや塗布薬として使われているスプロフェンなどが挙げられます。

薬剤性光線過敏症は、特定の内服薬剤を服用中に紫外線に当たることで起こる症状です。光線過敏型薬疹ともいわれ、薬の服用が多い60～70代の方に多くみられるとされています。屋外では紫外線に気をつけていても、紫外線のUVA波は室内にいても窓ガラスを通り越すため、例えば寝室のベッドが窓際にあることで紫外線に当たり光線過敏症を発症してしまうことも考えられるのです。

また、薬剤性光線過敏症は光毒性反応・光アレルギー性反応に分けられます。光毒性反応は肌表面にブツブツとした発疹があらわれ、光アレルギー性反応では浮腫性紅斑・水疱などのさまざまな症状がみられます。薬剤性光線過敏症に関係があるとされる原因物質は、ニューキノロン系抗菌薬・テトラサイクリン系抗生物質・非ステロイド系抗炎症鎮痛薬・抗ヒスタミン薬・抗てんかん薬など、種類はさまざまです。

内因性光感受性物質では、ポルフィリン症・ペラグラ・ハルトナップ症などが挙げられます。中でもよくみられるものがポルフィリン症です。赤血球中に存在するヘモグロビンは「ヘム蛋白」という物質の1つで、ポルフィリンとはその構成成分のことを指します。ヘム蛋白合成酵素の遺伝子異常により引き起こされる状態です。

ポルフィリン症は症状の違いにより急性ポルフィリン症と皮膚ポルフィリン症に分類されます。光線過敏症にあたるものは皮膚ポルフィリン症です。皮膚ポルフィリン症が起こっていると、紫外線に当たることで皮膚障害や頭皮や顔にかぶれなどの症状があらわれるのです。

また、ポルフィリン症の中でも以下のような種類があります。

EPP（骨髄性プロトポルフィリン症）

CEP（先天性骨髄性ポルフィリン症）

PCT（晩発性皮膚ポルフィリン症）

HEP（肝・骨髄性ポルフィリン症）

CEPでは手の指が硬くなり曲げることが不自由になったり、爪が変形したりすることもあります。PCTでは皮膚の色が黒ずみ、毛が多くなるといった症状もみられるのです。

光線過敏症は以上の種類のほかに、DNA修復機序の異常・メラニンの低下・EBウイルスなどの種類もあります。

発症する原因は年代によっても違うのですね。

外因性の場合、湿布薬や内服薬により成人している方であれば年齢問わず症状が起こる可能性があります。内因性であるポルフィリン症の場合、CEPとHEPは生後すぐ、EPPは5～6歳か10歳くらい、PCTは60代以降の方にみられる場合が多いです。PCT以外のポルフィリン症は遺伝傾向がありますが、親がポルフィリン症を患っていても必ずしも遺伝するとは限りません。親が無症状でも、子供が発症してしまうこともみられます。また、晩発性皮膚ポルフィリン症は、アルコール性肝障害やC型肝炎を合併している方が発症しやすい傾向にあります。

薬や湿布が原因で光線過敏症になる場合もあると聞いたのですが…。

先述した通り、原因となる薬剤を使用することにより光線過敏症を発症します。とくにニューキノロン抗菌薬は光毒性とアレルギー性の両方を併せもつ薬剤でもあり注意が必要ですが、研究が進んだことにより光毒性の少ない薬剤が多くなってきています。ただし、屋外作業をするときや仕事などで屋外にいる時間が長い方には避けたい薬剤でもあり、使用に注意が必要です。

食べ物が原因の場合もあるのでしょうか？

薬剤に比べると、日常生活で口にする食べ物の中に光線過敏症が起こることは稀です。ただし、フロクマリンやクロロフィル分散物質を含有する食品を摂取することで、人体にさまざまな悪影響を及ぼす活性酸素の一重項酸素が生成されます。そして、生体膜の脂質及びタンパク質を酸化させ細胞に傷害をもたらすことが明らかとなっています。フロクマリンとは、セリ科・ミカン科・クワ科・マメ科、クロロフィルはアワビ・サザエ・野沢菜・高菜漬けなどの食品があり、光感受性を有し光線過敏症を誘発しやすいのです。また、健康食品であるクロレラやスピルリナなども原因として挙げられます。

編集部まとめ



1度光線過敏症にかかってしまうと、改善はなかなか難しいものです。

痒みやかぶれが起こっている状態は単なるものではなく、原因物質が引き起こす光線過敏症かもしれません。

疑わしいと感じたらまずは皮膚科専門医にて、しっかり検査を行いましょう。

そして光線過敏症を引き起こさないためにも薬剤は正しく使用し、日頃から紫外線対策を行い予防をしていきましょう。

