

この漫画は書籍『発達障害、認められない親 わが子の正解がわからない』（著者：ネコ山）の内容から一部を掲載しています（全14話）。

■これまでのあらすじ

さくらは出産のため家を不在にしており、そのことをシュウがどのように感じているか気にしていました。そんな中で、生まれたばかりのユリが黄疸の治療でNICUに入院することに。24時間光線療法のため直接母乳を与えられず、毎回搾乳して届ける必要がありました。翌日、夫とシュウが病院に来る予定でしたが、NICUでの赤ちゃんとの面会は両親のみのため、シュウはさくらがみることになりました。3日ぶりに対面したシュウは目も合わせず、怒っているかのようにツンとした態度。夫が面会に行こうと離れた瞬間、シュウはかんしゃくを起こして大声で泣き始めたのです。夫と丸3日二人きりで過ごした影響と考えられましたが、なんとか他のものでシュウの気をそらすことに成功。院内で、他の人に話しかけられたシュウが「バナナ」と発したことで、さくらは不在中に少し成長したシュウの姿に感激するのでした。



NICUから退院したユリの世話に追われるさくらは、多動児シュウの相手もままならず不安でいっぱいでした。義母が手伝ってくれていた退院後の3週間が過ぎると、ユリのお世話でシュウをかまえず、シュウの悪さも増加します。そこで夫にミルクやシュウの世話を頼みますが、夫は「無理」と言い、面倒くさそうな態度でミルクをあげるだけ。さくらはイライラし、シュウを見ていてほしいと頼むも、夫はただ見守るだけ。唯一言葉が通じる大人であるはずの夫とさえ、コミュニケーションが取れず、さくらはますます孤独と焦燥感に追い詰められるのでした。



著者：ネコ山 (KADOKAWA)

