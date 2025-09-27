歴史に残る超弩級の乱打戦を制したのは、運も味方につけた魔術師だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月26日の第1試合で、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が逆転で個人2連勝を飾った。道中にはライバルが役満・四暗刻、さらにはツモリ四暗刻の倍満をアガるという高打点の殴り合いを展開したが、勝負どころの親跳満一撃で逆転。試合後には「もうダメだとおもっていたところからのトップ」と安堵の表情を浮かべた。

【映像】僥倖の一撃！園田賢が決めた裏ドラ3枚乗せの親跳満

この試合は、東家から渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、園田、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）と、Mリーグのみならずプロ麻雀界を見渡しても指折りの実力者が揃ったとして、戦前から大きな注目を集めていた。先制したのは園田。親番の東1局1本場からリーチ・ツモ・ハイテイ・タンヤオ・平和・赤の1万2000点（供託1000点）をゲットして先制。ただ、すかさず東2局に掘がリーチ・一発・ツモ・平和・赤・ドラ・裏の跳満、1万2000点（供託1000点）に仕上げ、園田を抜いてトップ目に。東場から高打点が飛び交う波乱の展開になっていた。

すると東4局、白鳥が役満・四暗刻をツモアガリして3万2000点を獲得。さらに場が沸騰すると、今度は南1局1本場に仲林がツモれば再び四暗刻というテンパイ。これを白鳥から直撃し、ダブ南・混一色・対々和・三暗刻・白の倍満で1万6000点（＋300点）の奪取に成功した。すさまじい点棒のやり取りを驚きの表情で見ていた園田だったが、出番が来たのは親番の南3局。第1ツモの時点で3面子が出来上がるチャンス手をもらうと、淀みなく進めて4巡目でリーチ。10巡目まで時間がかかったが、8筒でツモアガリすると、リーチ・ツモ・一盃口に暗刻で持っていた7筒が全て裏ドラに化ける幸運。1万8000点の収入で、トップ目に浮上した。

その後は他の追随をかわし、無事にゴール。高打点こそ飛び交ったが放銃を1回に留め、逆に効果的なアガリ3回で加点した園田に個人2勝目が舞い込んだ。試合後、園田は「全然ラスもあるところからでした。しかもこのメンツ。だいたいダメだと思っていたところからのトップでした」と、ヒヤヒヤの展開だったと振り返った。さらに裏3ゲットの場面では「今までは裏3が乗らないキャラというか、ボヤく感じのキャラだったけど、ここで乗せれば運が悪いとは言われない」と、裏ドラ表示牌をじっくりと溜めてからめくった瞬間の心境を明かした。

過去にはMVP争いもし、いずれはタイトルを取るだろうと言われてきた実力者が、盤石の個人2連勝。ド派手な撃ち合いの中で、運量でも負けないところを見せた魔術師が、今後もさらに牌をポイントへと変えていく。

【第1試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）4万7200点／＋67.2

2着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）3万400点／＋10.4

3着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）1万3200点／▲26.8

4着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）9200点／▲50.8

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

