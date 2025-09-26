「大腸カメラ」を受けるべき人の特徴をご存じですか？症状なくても必須な理由【医師解説】

「大腸カメラ（大腸内視鏡検査）」は、大腸がんや大腸ポリープの早期発見、炎症性腸疾患の診断などに非常に有用な検査です。今回は、大腸カメラを受けた方がいい人の特徴について、「さがみ野やまなクリニック」の山名先生に解説していただきました。

監修医師：

山名 陽一郎（さがみ野やまなクリニック）

日本大学医学部卒業。その後、日本大学医学部附属板橋病院、海老名総合病院、公立阿伎留医療センター、みつわ台総合病院で経験を積む。2024年、神奈川県海老名市に「さがみ野やまなクリニック」を開院。医学博士。日本消化器病学会専門医、日本肝臓学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本内科学会認定医、難病指定医。

編集部

大腸カメラを受けた方がいい人の特徴はありますか？

山名先生

「便秘や下痢などの便通異常が続いている人」「排便時に出血があった人」「腹痛や腹部膨満などがあってお腹の調子が悪い人」は、大腸の何かしらの異常が考えられるため、一度検査することをおすすめします。

編集部

ほかには、どのようなケースがあるでしょうか？

山名先生

上述のような症状がなくても「貧血や体重減少が気になる人」や「検診などで便潜血陽性になった人」は、検査を受けた方がいいでしょう。加えて、特に異常がなくても「今まで大腸カメラを受けたことがない40歳以上の人」や「血縁者が大腸がんになった人」も検査を推奨しています。

編集部

40歳になったら一度受けた方がいいのですね。

山名先生

はい。大腸がんは「40歳を過ぎると患者数が増えてくる」ということと「家族に大腸がんの人がいる場合は、そうでない場合と比べて罹患率が上がる」というデータがあるからです。現在の日本では、大腸がんは女性ではがん死亡原因の第1位、男性では第3位となっており、誰がなってもおかしくない疾患です。したがって、どんなに元気でも定期的に検査をすることが重要です。そして、大腸がんは早期に発見できれば治療ができます。

